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لـ"مواجهة الجهل"... مصر تحظر ظهور العرافين والمنجمين في وسائل الإعلام الحكومية
لـ"مواجهة الجهل"... مصر تحظر ظهور العرافين والمنجمين في وسائل الإعلام الحكومية
سبوتنيك عربي
أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، قرارا يمنع ظهور العرافين والمنجمين على شاشات القنوات التلفزيونية والإذاعات والمواقع الإلكترونية التابعة لها. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T06:45+0000
2024-12-29T06:45+0000
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وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن "الإعلام يجب أن يكون أداة لمواجهة الجهل وتعزيز العلم والمنطق".وقال رئيس الهيئة، أحمد المسلماني، إن الهدف من هذا القرار هو "الحد من الترويج لخرافات العرافين والمشعوذين".ودعا المسلماني وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على العلماء والمثقفين، معتبرًا أن استضافتهم تسهم في النهوض بالمجتمع من خلال التفكير العلمي واستنادًا إلى قواعد المنطق ومعطيات العلوم المختلفة.ولاقى القرار استحسانا واسعا من الجمهور ورواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه تزامن مع نهاية العام، الذي يشهد عادةً انتشار توقعات العرافين.واعتبره بعض المراقبين "ثاني أفضل قرار بعد منع طرح الأسئلة الدينية على الهواء مباشرة".وبحسب ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، يأتي هذا القرار "في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية المصرية نقاشات مستفيضة حول تطوير الإعلام المحلي وتعزيز مصداقيته، وذلك في ظل الجهود المستمرة لتحديث المحتوى الإعلامي وضبط معاييره".
https://sarabic.ae/20241228/ردود-أفعال-واسعة-حول-اجتماع-رئيس-الحكومة-المصرية-مع-رجال-أعمال-بارزين-فيديو-1096276562.html
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لـ"مواجهة الجهل"... مصر تحظر ظهور العرافين والمنجمين في وسائل الإعلام الحكومية

06:45 GMT 29.12.2024
© RIA Novosti . Nadim Zuauiالقاهرة
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© RIA Novosti . Nadim Zuaui
تابعنا عبر
أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، قرارا يمنع ظهور العرافين والمنجمين على شاشات القنوات التلفزيونية والإذاعات والمواقع الإلكترونية التابعة لها.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن "الإعلام يجب أن يكون أداة لمواجهة الجهل وتعزيز العلم والمنطق".
وقال رئيس الهيئة، أحمد المسلماني، إن الهدف من هذا القرار هو "الحد من الترويج لخرافات العرافين والمشعوذين".
وأشار إلى أن استضافتهم تسهم في "إهانة العقل وتسفيه المعرفة، مع تأسيس شهرة زائفة قائمة على توقعات عشوائية تفتقر إلى أي أسس منطقية".
ودعا المسلماني وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على العلماء والمثقفين، معتبرًا أن استضافتهم تسهم في النهوض بالمجتمع من خلال التفكير العلمي واستنادًا إلى قواعد المنطق ومعطيات العلوم المختلفة.
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ولاقى القرار استحسانا واسعا من الجمهور ورواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه تزامن مع نهاية العام، الذي يشهد عادةً انتشار توقعات العرافين.
واعتبره بعض المراقبين "ثاني أفضل قرار بعد منع طرح الأسئلة الدينية على الهواء مباشرة".
لكن في المقابل، رأى منتقدون أن "القرار يمثّل تدخلًا في الحريات الشخصية"، مشيرين إلى أن "التنجيم يمكن اعتباره نوعا من الترفيه غير المؤذي".
وبحسب ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، يأتي هذا القرار "في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية المصرية نقاشات مستفيضة حول تطوير الإعلام المحلي وتعزيز مصداقيته، وذلك في ظل الجهود المستمرة لتحديث المحتوى الإعلامي وضبط معاييره".
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