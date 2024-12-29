https://sarabic.ae/20241229/مسؤول-رياضي-عراقي-يثير-غضبا-واسعا-في-السعودية-فيديو-1096304994.html

مسؤول رياضي عراقي يثير غضبا واسعا في السعودية... فيديو

مسؤول رياضي عراقي يثير غضبا واسعا في السعودية... فيديو

سبوتنيك عربي

هيمنت أزمة تصريحات نجم كرة القدم العراقي السابق يونس محمود، ضد المنتخب السعودي، على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، ، ما أثار تفاعلا حادا ضده بين عشاق... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T11:56+0000

2024-12-29T11:56+0000

2024-12-29T11:56+0000

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وكان المنتخب السعودي، قد تأهل أمس السبت، إلى نصف نهائي بطولة "خليجي 26" على حساب العراق، عقب فوزه (3-1) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.وكانت المباراة، قد سيطر عليها التوتر، إثر تصريحات لاعب المنتخب العراقي السابق يونس محمود.وكان يونس محمود، قد رد في مقابلة على الهواء مباشرة، على ترشيح المنتخب السعودي للمنافسة على لقب "خليجي 26"، بالضحك، الأمر الذي اعتبره كثيرون نوعا من السخرية، ثم رفض أن يعتذر عن موقفه، ليثير غضب معسكر الأخضر سواء لاعبين أو مشجعين.ويشغل يونس محمود، منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.وعُرف يونس محمود، مهاجما تاريخيا في منتخب العراق لكرة القدم، إذ قاد "أسود الرافدين" إلى لقب أمم آسيا 2007، بعد أن سجل هدف الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.وارتدى صاحب الـ57 هدفا دوليا مع العراق قمصان أندية عربية عدة، من بينها الأهلي السعودي.وبعد المباراة، تبارى لاعبو المنتخب السعودي، في اللقاءات التلفزيونية المختلفة، بالرد على تصريحات نجم الكرة العراقي السابق يونس محمود.كما تفاعل السعوديون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عبّروا عن غضبهم واستنكارهم الشديد من النجم العراقي السابق، لافتين إلى أن الرد عليه جاء في الملعب.ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع البحرين، بينما تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليودع حامل اللقب البطولة من الدور الأول.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار كرة القدم, منتخب السعودية لكرة القدم, الأخبار