مسؤول رياضي عراقي يثير غضبا واسعا في السعودية... فيديو
© Getty Images / Anadoluالمنتخب السعودي ونظيره العراقي في خليجي 26
© Getty Images / Anadolu
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هيمنت أزمة تصريحات نجم كرة القدم العراقي السابق يونس محمود، ضد المنتخب السعودي، على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، ، ما أثار تفاعلا حادا ضده بين عشاق كرة القدم في السعودية.
وكان المنتخب السعودي، قد تأهل أمس السبت، إلى نصف نهائي بطولة "خليجي 26" على حساب العراق، عقب فوزه (3-1) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وكانت المباراة، قد سيطر عليها التوتر، إثر تصريحات لاعب المنتخب العراقي السابق يونس محمود.
اعرف حجمك يا يونس محمود— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 28, 2024
و هذا درس سيخلد في التاريخ لك و لغيرك #السعوديه_العراق @YounisMahmoud10 pic.twitter.com/tZ3BcAHgvY
وكان يونس محمود، قد رد في مقابلة على الهواء مباشرة، على ترشيح المنتخب السعودي للمنافسة على لقب "خليجي 26"، بالضحك، الأمر الذي اعتبره كثيرون نوعا من السخرية، ثم رفض أن يعتذر عن موقفه، ليثير غضب معسكر الأخضر سواء لاعبين أو مشجعين.
ويشغل يونس محمود، منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.
بكاء يونس محمود بعد نهاية المباراةpic.twitter.com/WS1F6Uc3G3— مساحات رياضية (@speaces_kora) December 28, 2024
وعُرف يونس محمود، مهاجما تاريخيا في منتخب العراق لكرة القدم، إذ قاد "أسود الرافدين" إلى لقب أمم آسيا 2007، بعد أن سجل هدف الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.
وارتدى صاحب الـ57 هدفا دوليا مع العراق قمصان أندية عربية عدة، من بينها الأهلي السعودي.
شوف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 28, 2024
مشجع سعودي: "كنت قاعد بالرياض ولما شفت فيديو يونس محمود قلت لازم اجي الكويت وكسرنا عينه كالعادة"#كأس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/kZ5ZwrS8IU
وبعد المباراة، تبارى لاعبو المنتخب السعودي، في اللقاءات التلفزيونية المختلفة، بالرد على تصريحات نجم الكرة العراقي السابق يونس محمود.
كما تفاعل السعوديون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عبّروا عن غضبهم واستنكارهم الشديد من النجم العراقي السابق، لافتين إلى أن الرد عليه جاء في الملعب.
ثلاثية تحلّق بالأخضر إلى نصف النهائي 🦅✅— SSC (@ssc_sports) December 28, 2024
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#السعودية_العراق #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/piD9loEhq0
ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع البحرين، بينما تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليودع حامل اللقب البطولة من الدور الأول.