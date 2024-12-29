https://sarabic.ae/20241229/ميزانية-الدفاع-الأمريكية-لعام-2025-1096276373.html
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025
سبوتنيك عربي
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025
2024-12-29T07:00+0000
2024-12-29T07:00+0000
2024-12-29T07:45+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
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وفي وقت سابق، كان مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي، قد توصلا إلى اتفاق بشأن ميزانية الدفاع هذه. تتضمن الميزانية تمويلًا لتعزيز الوجود الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وزيادة أجور أفراد الخدمة الفعلية، وبناء 7 سفن جديدة وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.وتم تخصيص 15.5 مليار دولار من ميزانية الدفاع هذه لمشروع "الردع في المحيط الهادئ" (مبادرة تهدف إلى احتواء الصين من خلال تعزيز وجودها العسكري في المنطقة). وقال تشانغ شياو قانغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إن "مشروع قانون تفويض الدفاع الأمريكي يعرّض السلام والاستقرار العالميين للخطر". وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن الصين تحثّ الولايات المتحدة الأمريكية على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة" والتوقف عن تسليح تايوان. وبخلاف ذلك، ستتخذ الصين إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية. وفي 12 ديسمبر 2024، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2025، بإجمالي أصلي مخطط له قدره 884 مليار دولار أمريكي، بأغلبية 281 صوتًا مؤيدًا و140 صوتًا معارضًا.
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ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025
07:00 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 07:45 GMT 29.12.2024)
في 24 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، بقيمة إجمالية بلغت 895 مليار دولار أمريكي.
وفي وقت سابق، كان مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي، قد توصلا إلى اتفاق بشأن ميزانية الدفاع هذه. تتضمن الميزانية تمويلًا لتعزيز الوجود الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وزيادة أجور أفراد الخدمة الفعلية، وبناء 7 سفن جديدة وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.
وتم تخصيص 15.5 مليار دولار من ميزانية الدفاع هذه لمشروع "الردع في المحيط الهادئ" (مبادرة تهدف إلى احتواء الصين من خلال تعزيز وجودها العسكري في المنطقة).
وقال تشانغ شياو قانغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إن "مشروع قانون تفويض الدفاع الأمريكي يعرّض السلام والاستقرار العالميين للخطر".
وتابع: "نحن مستاؤون بشدة ونعارض ذلك بشدة".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن الصين تحثّ الولايات المتحدة الأمريكية على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة" والتوقف عن تسليح تايوان. وبخلاف ذلك، ستتخذ الصين إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
وفي 12 ديسمبر 2024، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2025، بإجمالي أصلي مخطط له قدره 884 مليار دولار أمريكي، بأغلبية 281 صوتًا مؤيدًا و140 صوتًا معارضًا.