كارثة جوية... صور لتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

طائرة ركاب تحترق في مطار موآن الدولي في موآن، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
طائرة ركاب تحترق في مطار موآن الدولي في موآن، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون خارج مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون خارج مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يشاهدون برنامجًا إخباريًا تلفزيونيًا في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يشاهدون برنامجًا إخباريًا تلفزيونيًا في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون بالقرب من حطام طائرة ركاب خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون بالقرب من حطام طائرة ركاب خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
جنود من الجيش الكوري الجنوبي يعملون خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
جنود من الجيش الكوري الجنوبي يعملون خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يبكون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يبكون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
فريق الإنقاذ يحمل جثة أحد الركاب في موقع حريق طائرة في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
فريق الإنقاذ يحمل جثة أحد الركاب في موقع حريق طائرة في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.