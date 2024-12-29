كارثة جوية... صور لتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
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29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
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183 د
عالم سبوتنيك
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ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
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10:30 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
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https://sarabic.ae/20241229/1096308148.html
كارثة جوية... صور لتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية
كارثة جوية... صور لتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

كارثة جوية... صور لتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

10:51 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 14:21 GMT 29.12.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية.
© AP Photo / South Korea's Muan Fire Station

طائرة ركاب تحترق في مطار موآن الدولي في موآن، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

طائرة ركاب تحترق في مطار موآن الدولي في موآن، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / South Korea's Muan Fire Station

طائرة ركاب تحترق في مطار موآن الدولي في موآن، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

© AP Photo / Ahn Young-joon

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون خارج مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون خارج مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون خارج مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

© AP Photo / Newsis/Park Ki-woong

أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يشاهدون برنامجًا إخباريًا تلفزيونيًا في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يشاهدون برنامجًا إخباريًا تلفزيونيًا في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Newsis/Park Ki-woong

أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يشاهدون برنامجًا إخباريًا تلفزيونيًا في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

© AP Photo / Ahn Young-joon

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون بالقرب من حطام طائرة ركاب خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون بالقرب من حطام طائرة ركاب خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون بالقرب من حطام طائرة ركاب خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

© AP Photo / Ahn Young-joon

جنود من الجيش الكوري الجنوبي يعملون خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

جنود من الجيش الكوري الجنوبي يعملون خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

جنود من الجيش الكوري الجنوبي يعملون خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

© AP Photo / Ahn Young-joon

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

أعضاء فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

© AP Photo / Newsis/Park Ki-woong

أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يبكون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يبكون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Newsis/Park Ki-woong

أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يبكون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

© AP Photo / Ahn Young-joon

فريق الإنقاذ يحمل جثة أحد الركاب في موقع حريق طائرة في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

فريق الإنقاذ يحمل جثة أحد الركاب في موقع حريق طائرة في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

فريق الإنقاذ يحمل جثة أحد الركاب في موقع حريق طائرة في مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.

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