كارثة جوية... صور لتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

© AP Photo / Newsis/Park Ki-woong

أفراد عائلات الركاب على متن طائرة اشتعلت فيها النيران، يشاهدون برنامجًا إخباريًا تلفزيونيًا في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.