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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن
سبوتنيك عربي
أدان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، مساء اليوم الإثنين، الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T19:22+0000
2024-12-30T19:23+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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وقال علي أكبر أحمديان، لدى استقباله وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، إن "الادعاءات بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفعت نسبة التخصيب لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن وفقاً لتوجيهات قائد الثورة وذلك خلافاً لما نشر في بعض وسائل الإعلام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت الماضي، أن عام 2025 سيكون عاما مهما للقضية النووية الإيرانية. جاء ذلك في تصريحات لعراقجي للصحفيين، بعد إجرائه لقاء مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وسلط الدبلوماسي الإيراني البارز، الضوء على مجموعة واسعة من مواضيع التعاون الثنائي التي تمت تغطيتها خلال اللقاء، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، أكد عراقجي للصحفيين أنه ووزير الخارجية الصيني، تبادلا وجهات النظر بشأن القضية النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن "عام 2025 سيكون عاما مهما بالنسبة لتلك القضية".ولم يوضح وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته، كيف يمكن أن يكون عام 2025 مهما للقضية النووية الإيرانية.وأشار إلى أن الجانبين ناقشا مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على القلق الخطير المتمثل في الإرهاب، مضيفا أنهم تناولا أيضا مواضيع تتعلق بأفغانستان، وسوريا، وغزة، ولبنان، والقضية الفلسطينية، واليمن.وكانت تقارير كشفت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، سعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.وبعث ترامب خلال الأيام القليلة الماضية برسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، لاستشعار استعدادها لمثل هذا الاقتراح، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية، أمس الأحد، نقلا عن مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وقال المصدر إنه "في الأيام القليلة الماضية، تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عمان، وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وانسحب منه ترامب شخصيا عام 2018".وردا على ما وُرد في تقرير الصحيفة العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "ليس لدي معلومات حول ذلك، وبخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وكنا دائما ملتزمين بمواصلة الحوار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأردف: "إذا احترم الأطراف الآخرون آداب التفاوض، فلا مانع لدينا من التفاوض من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20240720/القائم-بأعمال-وزير-الخارجية-الإيراني-طهران-تسعى-لإحياء-اتفاق-2015-وليس-البحث-عن-اتفاق-نووي-جديد-1090966974.html
https://sarabic.ae/20240604/موسكو-وبكين-وطهران-تدعم-الاتفاق-النووي-الإيراني-وتدعو-أطرافه-الغربية-لإحيائه-1089519545.html
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الاتفاق النووي الإيراني

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن

19:22 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 19:23 GMT 30.12.2024)
© Photo / MISIS Press Serviceمفاعل نووي
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Photo / MISIS Press Service
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أدان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، مساء اليوم الإثنين، الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
وقال علي أكبر أحمديان، لدى استقباله وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، إن "الادعاءات بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفعت نسبة التخصيب لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن وفقاً لتوجيهات قائد الثورة وذلك خلافاً لما نشر في بعض وسائل الإعلام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت الماضي، أن عام 2025 سيكون عاما مهما للقضية النووية الإيرانية. جاء ذلك في تصريحات لعراقجي للصحفيين، بعد إجرائه لقاء مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
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وسلط الدبلوماسي الإيراني البارز، الضوء على مجموعة واسعة من مواضيع التعاون الثنائي التي تمت تغطيتها خلال اللقاء، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد عراقجي للصحفيين أنه ووزير الخارجية الصيني، تبادلا وجهات النظر بشأن القضية النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن "عام 2025 سيكون عاما مهما بالنسبة لتلك القضية".
ولم يوضح وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته، كيف يمكن أن يكون عام 2025 مهما للقضية النووية الإيرانية.
وأشار إلى أن الجانبين ناقشا مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على القلق الخطير المتمثل في الإرهاب، مضيفا أنهم تناولا أيضا مواضيع تتعلق بأفغانستان، وسوريا، وغزة، ولبنان، والقضية الفلسطينية، واليمن.
وكانت تقارير كشفت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، سعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.
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وبعث ترامب خلال الأيام القليلة الماضية برسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، لاستشعار استعدادها لمثل هذا الاقتراح، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية، أمس الأحد، نقلا عن مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وقال المصدر إنه "في الأيام القليلة الماضية، تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عمان، وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وانسحب منه ترامب شخصيا عام 2018".
وردا على ما وُرد في تقرير الصحيفة العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "ليس لدي معلومات حول ذلك، وبخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وكنا دائما ملتزمين بمواصلة الحوار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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وأردف: "إذا احترم الأطراف الآخرون آداب التفاوض، فلا مانع لدينا من التفاوض من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".
يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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