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https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-عددا-من-المرضى-في-أثناء-نقلهم-إلى-مدينة-غزة-1096319572.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من المرضى في أثناء نقلهم إلى مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من المرضى في أثناء نقلهم إلى مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقت الليلة الماضية، عددا من المرضى خلال نقلهم من مستشفى الأندونيسي شمال... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T02:09+0000
2024-12-30T02:09+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وذكرت مصادر طبية للوكالة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 4 مرضى من بين 10 مرضى، في أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء. مشيرة إلى أن أحد المرضى، الذين اعتقلوا، في حالة حرجة للغاية.في سياق مشابه، أحرق الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدف المرضى والأطباء، ما أدى إلى مقتل عشرات الأبرياء، كما اعتقل للأطباء والمسعفين والممرضين وأجبرهم على خلع ملابسهم واختطفهم لأماكن مجهولة.وفي ذات الصدد، قال مدير صحة غزة، في تصريحات صحفية في وقت سابق: إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان وأخرج 350 شخصا هم كل من كانوا فيه من مرضى وكوادر من داخل المستشفى".وأشار إلى أن "الاتصال قطع بالمستشفى وسيارات الإسعاف التي ذهبت للمستشفى لم تعد لتمدنا بأي أخبار. الاحتلال أحرق مستشفى كمال عدوان واستخدم روبوتات متفجرة ضخمة لتدميره".كما حمل مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة في تصريحات صحفية مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في مستشفى كمال عدوان.وأضاف الثوابتة: "لقد فقدنا الثقة في المجتمع الدولي الذي صدع رؤوسنا بالحديث عن القانون الدولي".وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.ـــ
https://sarabic.ae/20241229/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-أنه-لن-يسمح-بإعادة-تشغيل-مستشفى-كمال-عدوان-شمال-قطاع-غزة-1096314335.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من المرضى في أثناء نقلهم إلى مدينة غزة

02:09 GMT 30.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat أطنان النفايات تحاصر النازحين وتفاقم الأزمة الصحية والبيئية في قطاع غزة
أطنان النفايات تحاصر النازحين وتفاقم الأزمة الصحية والبيئية في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقت الليلة الماضية، عددا من المرضى خلال نقلهم من مستشفى الأندونيسي شمال القطاع، إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
وذكرت مصادر طبية للوكالة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 4 مرضى من بين 10 مرضى، في أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء. مشيرة إلى أن أحد المرضى، الذين اعتقلوا، في حالة حرجة للغاية.
في سياق مشابه، أحرق الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدف المرضى والأطباء، ما أدى إلى مقتل عشرات الأبرياء، كما اعتقل للأطباء والمسعفين والممرضين وأجبرهم على خلع ملابسهم واختطفهم لأماكن مجهولة.
وفي ذات الصدد، قال مدير صحة غزة، في تصريحات صحفية في وقت سابق: إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان وأخرج 350 شخصا هم كل من كانوا فيه من مرضى وكوادر من داخل المستشفى".
وأشار إلى أن "الاتصال قطع بالمستشفى وسيارات الإسعاف التي ذهبت للمستشفى لم تعد لتمدنا بأي أخبار. الاحتلال أحرق مستشفى كمال عدوان واستخدم روبوتات متفجرة ضخمة لتدميره".
كما حمل مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة في تصريحات صحفية مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في مستشفى كمال عدوان.
وأضاف الثوابتة: "لقد فقدنا الثقة في المجتمع الدولي الذي صدع رؤوسنا بالحديث عن القانون الدولي".
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لن يسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
أمس, 16:31 GMT
وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
ـــ
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