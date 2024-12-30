https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-عددا-من-المرضى-في-أثناء-نقلهم-إلى-مدينة-غزة-1096319572.html

الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من المرضى في أثناء نقلهم إلى مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من المرضى في أثناء نقلهم إلى مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقت الليلة الماضية، عددا من المرضى خلال نقلهم من مستشفى الأندونيسي شمال... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T02:09+0000

2024-12-30T02:09+0000

2024-12-30T02:09+0000

غزة

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العالم العربي

طوفان الأقصى

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وذكرت مصادر طبية للوكالة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 4 مرضى من بين 10 مرضى، في أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء. مشيرة إلى أن أحد المرضى، الذين اعتقلوا، في حالة حرجة للغاية.في سياق مشابه، أحرق الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدف المرضى والأطباء، ما أدى إلى مقتل عشرات الأبرياء، كما اعتقل للأطباء والمسعفين والممرضين وأجبرهم على خلع ملابسهم واختطفهم لأماكن مجهولة.وفي ذات الصدد، قال مدير صحة غزة، في تصريحات صحفية في وقت سابق: إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان وأخرج 350 شخصا هم كل من كانوا فيه من مرضى وكوادر من داخل المستشفى".وأشار إلى أن "الاتصال قطع بالمستشفى وسيارات الإسعاف التي ذهبت للمستشفى لم تعد لتمدنا بأي أخبار. الاحتلال أحرق مستشفى كمال عدوان واستخدم روبوتات متفجرة ضخمة لتدميره".كما حمل مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة في تصريحات صحفية مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في مستشفى كمال عدوان.وأضاف الثوابتة: "لقد فقدنا الثقة في المجتمع الدولي الذي صدع رؤوسنا بالحديث عن القانون الدولي".وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.ـــ

https://sarabic.ae/20241229/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-أنه-لن-يسمح-بإعادة-تشغيل-مستشفى-كمال-عدوان-شمال-قطاع-غزة-1096314335.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى