https://sarabic.ae/20241230/الداخلية-المصرية-تتحرك-بعد-معلومات-خطيرة-من-داخل-غرفة-نقاشية-في-منصة-تيك-توك-1096334631.html
الداخلية المصرية تتحرك بعد "معلومات خطيرة" من داخل غرفة نقاشية في منصة "تيك توك"
الداخلية المصرية تتحرك بعد "معلومات خطيرة" من داخل غرفة نقاشية في منصة "تيك توك"
سبوتنيك عربي
تمكن رجال الأمن المصري من كشفت ملابسات حديث دار بين مستخدمي إحدى "الغرف النقاشية" في منصة "تيك توك" تضمنت ادعاء أحد المستخدمين كونه طبيبا، وقيامه بإنهاء حياة... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T12:29+0000
2024-12-30T12:29+0000
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وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أعلنت فيه أن المتهم، قال إنه "ألزم المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمساءلة القانونية".وأفاد البيان بأنه تم تحديد وضبط المشتبه به وتبين أنه طبيب بيطري ينتحل صفة جراح للقلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.وتأتي تلك الواقعة بعد يومين من واقعة مشابهة، حيث ألقى مسؤولو الصحة في محافظة سوهاج جنوبي مصر، القبض على طالب بكلية التجارة، انتحل صفة طبيب جلدية داخل عيادة غير مرخصة بمدينة جرجا.وكشفت التحقيقات أن المتهم أدار عيادة غير مرخصة يتردد عليها المرضى، حيث كان يجري جلسات علاج وتجميل مختلفة، وتقرر إغلاق العيادة وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
الداخلية المصرية تتحرك بعد "معلومات خطيرة" من داخل غرفة نقاشية في منصة "تيك توك"
تمكن رجال الأمن المصري من كشفت ملابسات حديث دار بين مستخدمي إحدى "الغرف النقاشية" في منصة "تيك توك" تضمنت ادعاء أحد المستخدمين كونه طبيبا، وقيامه بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قثطرة لهم.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أعلنت فيه أن المتهم، قال إنه "ألزم المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمساءلة القانونية".
وأفاد البيان بأنه تم تحديد وضبط المشتبه به وتبين أنه طبيب بيطري ينتحل صفة جراح للقلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
حياله لادعاءاته الكاذبة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
وتأتي تلك الواقعة بعد يومين من واقعة مشابهة، حيث ألقى مسؤولو الصحة في محافظة سوهاج جنوبي مصر، القبض على طالب بكلية التجارة، انتحل صفة طبيب جلدية داخل عيادة غير مرخصة بمدينة جرجا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أدار عيادة غير مرخصة يتردد عليها المرضى، حيث كان يجري جلسات علاج وتجميل مختلفة، وتقرر إغلاق العيادة وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.