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الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات في سوريا وفلسطين
الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات في سوريا وفلسطين
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات التي تشهدها سوريا وفلسطين وقضايا إقليمية... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T13:03+0000
2024-12-30T13:03+0000
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وقالت وكالة "الأناضول" إن المباحثات بين الرئيسين جاءت خلال اتصال هاتفي شدد أردوغان خلاله على أهمية ضمان الوحدة في سوريا من خلال إقامة دولة تعيش فيها المجموعات الإثنية والدينية المختلفة جنبا إلى جنب في سلام.وشدد الرئيس التركي على أن رفض بلاده للنظر إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي النشط في سوريا على أنه الممثل للأكراد في المنطقة.وأكد أردوغان على ضرورة الحيلولة دون استغلال "داعش" للفوضى في المنطقة، ومنع إسرائيل من استغلال الوضع الراهن لتقويض المرحلة الجديدة في سوريا.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال يوم الجمعة الماضي، إن بلاده ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية، وستقضي على التهديدات الإرهابية الصادرة من تلك المناطق، بدءا من العام المقبل 2025.وأضاف في كلمة ألقاها بالمؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، في ولاية باليكسير: "ابتداء من عام 2025، سنضمن الأمن خارج حدودنا الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، وسنقضي على التهديدات الصادرة من تلك المناطق".وفيما يتعلق بسقوط حكومة الأسد في سوريا، قال أردوغان إن تركيا "حافظت على رابطة الأخوة"، وساعدت المظلومين، "ومرة أخرى، خرجنا منتصرين"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، زعيم "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا ودول عدة).وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة: "نحن على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع، حيث زار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دمشق وستستمر زياراتنا إلى سوريا في التزايد من الآن فصاعدا".وأوضح أردوغان أنه "لا خيار أمام حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب سوى حل نفسهما وإلا ستتم تصفيتهما، وسنقضي بالتأكيد على هذه المجموعات القتلة بحيث لا تشكل تهديدا على منطقتنا".
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https://sarabic.ae/20230614/سلامة-قلبك-الإمارات-تطلق-مبادرة-إنسانية-جديدة-في-سوريا-1078108259.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات في سوريا وفلسطين

13:03 GMT 30.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات التي تشهدها سوريا وفلسطين وقضايا إقليمية ودولية.
وقالت وكالة "الأناضول" إن المباحثات بين الرئيسين جاءت خلال اتصال هاتفي شدد أردوغان خلاله على أهمية ضمان الوحدة في سوريا من خلال إقامة دولة تعيش فيها المجموعات الإثنية والدينية المختلفة جنبا إلى جنب في سلام.
وشدد الرئيس التركي على أن رفض بلاده للنظر إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي النشط في سوريا على أنه الممثل للأكراد في المنطقة.
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وأكد أردوغان على ضرورة الحيلولة دون استغلال "داعش" للفوضى في المنطقة، ومنع إسرائيل من استغلال الوضع الراهن لتقويض المرحلة الجديدة في سوريا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال يوم الجمعة الماضي، إن بلاده ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية، وستقضي على التهديدات الإرهابية الصادرة من تلك المناطق، بدءا من العام المقبل 2025.
وأضاف في كلمة ألقاها بالمؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، في ولاية باليكسير: "ابتداء من عام 2025، سنضمن الأمن خارج حدودنا الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، وسنقضي على التهديدات الصادرة من تلك المناطق".
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وفيما يتعلق بسقوط حكومة الأسد في سوريا، قال أردوغان إن تركيا "حافظت على رابطة الأخوة"، وساعدت المظلومين، "ومرة أخرى، خرجنا منتصرين"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأكد أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، زعيم "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا ودول عدة).
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة: "نحن على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع، حيث زار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دمشق وستستمر زياراتنا إلى سوريا في التزايد من الآن فصاعدا".
وأوضح أردوغان أنه "لا خيار أمام حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب سوى حل نفسهما وإلا ستتم تصفيتهما، وسنقضي بالتأكيد على هذه المجموعات القتلة بحيث لا تشكل تهديدا على منطقتنا".
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