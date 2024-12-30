https://sarabic.ae/20241230/الرئيس-التركي-يبحث-مع-نظيره-الإماراتي-التطورات-في-سوريا-وفلسطين-1096335500.html

الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات في سوريا وفلسطين

الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات في سوريا وفلسطين

سبوتنيك عربي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات التي تشهدها سوريا وفلسطين وقضايا إقليمية... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T13:03+0000

2024-12-30T13:03+0000

2024-12-30T13:03+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار تركيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094896407_0:0:3326:1870_1920x0_80_0_0_7269b8bca0debef4e4f78dfa70eea070.jpg

وقالت وكالة "الأناضول" إن المباحثات بين الرئيسين جاءت خلال اتصال هاتفي شدد أردوغان خلاله على أهمية ضمان الوحدة في سوريا من خلال إقامة دولة تعيش فيها المجموعات الإثنية والدينية المختلفة جنبا إلى جنب في سلام.وشدد الرئيس التركي على أن رفض بلاده للنظر إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي النشط في سوريا على أنه الممثل للأكراد في المنطقة.وأكد أردوغان على ضرورة الحيلولة دون استغلال "داعش" للفوضى في المنطقة، ومنع إسرائيل من استغلال الوضع الراهن لتقويض المرحلة الجديدة في سوريا.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال يوم الجمعة الماضي، إن بلاده ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية، وستقضي على التهديدات الإرهابية الصادرة من تلك المناطق، بدءا من العام المقبل 2025.وأضاف في كلمة ألقاها بالمؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، في ولاية باليكسير: "ابتداء من عام 2025، سنضمن الأمن خارج حدودنا الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، وسنقضي على التهديدات الصادرة من تلك المناطق".وفيما يتعلق بسقوط حكومة الأسد في سوريا، قال أردوغان إن تركيا "حافظت على رابطة الأخوة"، وساعدت المظلومين، "ومرة أخرى، خرجنا منتصرين"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، زعيم "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا ودول عدة).وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة: "نحن على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع، حيث زار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دمشق وستستمر زياراتنا إلى سوريا في التزايد من الآن فصاعدا".وأوضح أردوغان أنه "لا خيار أمام حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب سوى حل نفسهما وإلا ستتم تصفيتهما، وسنقضي بالتأكيد على هذه المجموعات القتلة بحيث لا تشكل تهديدا على منطقتنا".

https://sarabic.ae/20241226/تركيا-تتحدث-عن-تعاون-مع-الإدارة-الجديدة-في-سوريا-في-مجال-الدفاع-العسكري-1096208785.html

https://sarabic.ae/20230614/سلامة-قلبك-الإمارات-تطلق-مبادرة-إنسانية-جديدة-في-سوريا-1078108259.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار