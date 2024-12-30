https://sarabic.ae/20241230/السفير-الروسي-أثينا-لم-تغير-نهجها-تجاه-موسكو-بعد-قطع-العلاقات-1096319737.html
السفير الروسي: أثينا لم تغير نهجها تجاه موسكو بعد قطع العلاقات
السفير الروسي: أثينا لم تغير نهجها تجاه موسكو بعد قطع العلاقات
سبوتنيك عربي
قال السفير الروسي لدى اليونان، أندريه ماسلوف، إن اليونان قطعت التعاون والحوار السياسي مع روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولم تغير نهجها تجاه... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T03:12+0000
2024-12-30T03:12+0000
2024-12-30T03:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اليونان
أخبار أوكرانيا
تصريحات معادية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قطعت اليونان التعاون مع روسيا، والذي تم تشكيله على مدى عقود عديدة. تم تدمير مجموعة كاملة من التفاعل الروسي اليوناني، من السياسة والاقتصاد إلى المجال الثقافي والإنساني. بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، لم تكن هناك أي تغييرات في نهج أثينا الرسمية تجاه بلدنا".وبحسب الدبلوماسي، فإن الحوار السياسي انقطع من قبل الجانب اليوناني، ولم يتبق سوى اتصالات صغيرة على مستوى وزارة الخارجية، حيث تحل السفارة القضايا الفنية البحتة.وقال ماسلوف: "ببساطة لا توجد مواضيع أخرى للمناقشة".كما أشار إلى أنه بعد بدء العملية في أوكرانيا، أوقف الجانب اليوناني أيضًا التفاعل البرلماني.وقال السفير: "لأول مرة، بعد الانتخابات الوطنية في عام 2023، لم يشكل البرلمان اليوناني مجموعة صداقة مع روسيا".
https://sarabic.ae/20241214/سفير-روسيا-لدى-كوريا-الجنوبية-موسكو-وسيئول-يمكنهما-استعادة-العلاقات-بعد-عزل-الرئيس-يون-1095791908.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اليونان, أخبار أوكرانيا, تصريحات معادية
روسيا, اليونان, أخبار أوكرانيا, تصريحات معادية
السفير الروسي: أثينا لم تغير نهجها تجاه موسكو بعد قطع العلاقات
03:12 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 03:56 GMT 30.12.2024)
حصري
قال السفير الروسي لدى اليونان، أندريه ماسلوف، إن اليونان قطعت التعاون والحوار السياسي مع روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولم تغير نهجها تجاه بلدنا منذ ثلاث سنوات.
سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قطعت اليونان التعاون مع روسيا، والذي تم تشكيله على مدى عقود عديدة. تم تدمير مجموعة كاملة من التفاعل الروسي اليوناني، من السياسة والاقتصاد إلى المجال الثقافي والإنساني. بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، لم تكن هناك أي تغييرات في نهج أثينا الرسمية تجاه بلدنا".
وأضاف، "ما زلنا نسمع تصريحات عدوانية معادية لروسيا
واتهامات لا أساس لها من الصحة. روسيا لا تفعلبأي شيء من هذا القبيل تجاه اليونان".
وبحسب الدبلوماسي، فإن الحوار السياسي انقطع من قبل الجانب اليوناني، ولم يتبق سوى اتصالات صغيرة على مستوى وزارة الخارجية، حيث تحل السفارة القضايا الفنية البحتة.
وقال ماسلوف: "ببساطة لا توجد مواضيع أخرى للمناقشة".
كما أشار إلى أنه بعد بدء العملية في أوكرانيا، أوقف الجانب اليوناني أيضًا التفاعل البرلماني.
وقال السفير: "لأول مرة، بعد الانتخابات الوطنية في عام 2023، لم يشكل البرلمان اليوناني مجموعة صداقة مع روسيا".