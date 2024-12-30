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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/السفير-الروسي-أثينا-لم-تغير-نهجها-تجاه-موسكو-بعد-قطع-العلاقات-1096319737.html
السفير الروسي: أثينا لم تغير نهجها تجاه موسكو بعد قطع العلاقات
السفير الروسي: أثينا لم تغير نهجها تجاه موسكو بعد قطع العلاقات
سبوتنيك عربي
قال السفير الروسي لدى اليونان، أندريه ماسلوف، إن اليونان قطعت التعاون والحوار السياسي مع روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولم تغير نهجها تجاه... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T03:12+0000
2024-12-30T03:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اليونان
أخبار أوكرانيا
تصريحات معادية
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سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قطعت اليونان التعاون مع روسيا، والذي تم تشكيله على مدى عقود عديدة. تم تدمير مجموعة كاملة من التفاعل الروسي اليوناني، من السياسة والاقتصاد إلى المجال الثقافي والإنساني. بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، لم تكن هناك أي تغييرات في نهج أثينا الرسمية تجاه بلدنا".وبحسب الدبلوماسي، فإن الحوار السياسي انقطع من قبل الجانب اليوناني، ولم يتبق سوى اتصالات صغيرة على مستوى وزارة الخارجية، حيث تحل السفارة القضايا الفنية البحتة.وقال ماسلوف: "ببساطة لا توجد مواضيع أخرى للمناقشة".كما أشار إلى أنه بعد بدء العملية في أوكرانيا، أوقف الجانب اليوناني أيضًا التفاعل البرلماني.وقال السفير: "لأول مرة، بعد الانتخابات الوطنية في عام 2023، لم يشكل البرلمان اليوناني مجموعة صداقة مع روسيا".
https://sarabic.ae/20241214/سفير-روسيا-لدى-كوريا-الجنوبية-موسكو-وسيئول-يمكنهما-استعادة-العلاقات-بعد-عزل-الرئيس-يون-1095791908.html
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روسيا, اليونان, أخبار أوكرانيا, تصريحات معادية
روسيا, اليونان, أخبار أوكرانيا, تصريحات معادية

السفير الروسي: أثينا لم تغير نهجها تجاه موسكو بعد قطع العلاقات

03:12 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 03:56 GMT 30.12.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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قال السفير الروسي لدى اليونان، أندريه ماسلوف، إن اليونان قطعت التعاون والحوار السياسي مع روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولم تغير نهجها تجاه بلدنا منذ ثلاث سنوات.
سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قطعت اليونان التعاون مع روسيا، والذي تم تشكيله على مدى عقود عديدة. تم تدمير مجموعة كاملة من التفاعل الروسي اليوناني، من السياسة والاقتصاد إلى المجال الثقافي والإنساني. بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، لم تكن هناك أي تغييرات في نهج أثينا الرسمية تجاه بلدنا".
وأضاف، "ما زلنا نسمع تصريحات عدوانية معادية لروسيا واتهامات لا أساس لها من الصحة. روسيا لا تفعلبأي شيء من هذا القبيل تجاه اليونان".
وبحسب الدبلوماسي، فإن الحوار السياسي انقطع من قبل الجانب اليوناني، ولم يتبق سوى اتصالات صغيرة على مستوى وزارة الخارجية، حيث تحل السفارة القضايا الفنية البحتة.
وقال ماسلوف: "ببساطة لا توجد مواضيع أخرى للمناقشة".
مشارك يقف خارج الجمعية الوطنية في سيئول، ويرتدي قناعا للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحضر تجمعا للمطالبة بعزله من منصبه، كوريا الجنوبية، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
سفير روسيا لدى كوريا الجنوبية: موسكو وسيئول يمكنهما استعادة العلاقات بعد عزل الرئيس يون
14 ديسمبر, 17:31 GMT
كما أشار إلى أنه بعد بدء العملية في أوكرانيا، أوقف الجانب اليوناني أيضًا التفاعل البرلماني.
وقال السفير: "لأول مرة، بعد الانتخابات الوطنية في عام 2023، لم يشكل البرلمان اليوناني مجموعة صداقة مع روسيا".
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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