https://sarabic.ae/20241230/تبون-يوجه-رسالة-إلى-الجزائريين-المقيمين-في-الخارج-1096326217.html

تبون يوجه رسالة إلى الجزائريين المقيمين في الخارج

تبون يوجه رسالة إلى الجزائريين المقيمين في الخارج

سبوتنيك عربي

وجّه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، رسالة إلى مواطنيه المقيمين في الخارج، وذلك خلال خطاب أدلى به أمام البرلمان بغرفتيه في قصر الأمم بنادي الصنوبر... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T10:25+0000

2024-12-30T10:25+0000

2024-12-30T10:25+0000

العالم العربي

الجزائر

عبد المجيد تبون

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن الرئيس تبون، أن "الحكومة توفر تسهيلات كبيرة في إطار قانون الاستثمار الجديد، الذي يضمن الاستقرار التشريعي لأول مرة في تاريخ الجزائر".وتوجّه تبون إلى المواطنين بالخارج، قائلا: "أدعو الجزائريين بالخارج للاستثمار في بلدهم"، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار "لن يشهد أي تغييرات لمدة 10 سنوات، ما يمنح المستثمرين ثقة واستقراراً طويل الأمد"، وأضاف: "استثمروا في وطنكم وحاربوا من يحاربه"، في إشارة إلى عزم الدولة على تعزيز بيئة الأعمال وتنميتها.وأشاد تبون بتحسن الاقتصاد الوطني، قائلا إن "جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد تسجل تطوراً إيجابياً، وأن الجزائر تشهد حالياً لوناً أخضر في هذا المجال، وهو ما يعترف به المجتمع الدولي"، وأوضح أن هذه المؤشرات تشير إلى أن الجزائر "ستدخل في صفوف الدول الناشئة خلال الأشهر المقبلة".وشدد الرئيس الجزائري على دور الجالية الجزائرية في الخارج في المساهمة بالنهضة الاقتصادية للبلاد، داعياً إياها إلى المشاركة في هذا المسار التنموي الهام.وفي وقت سابق، ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على حملة إلكترونية واسعة حملت وسم "مانيش راضي" (لست راضياً) باللهجة العامية الجزائرية.وانتشر الـ"هاشتاغ" على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، ناقلاً انتقادات للأوضاع العامة في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.وأشار الرئيس الجزائري ضمنيًا إلى أن هذا الوسم هو "شعار أجنبي المنشأ"، قائلاً إنه "من تدبير قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر، عبر بث اليأس بين أبنائها".

https://sarabic.ae/20241223/مسؤول-جزائري-مخططات-كبيرة-تحاك-ضد-بلادنا-نتصدى-لها-بكل-السبل-1096087168.html

https://sarabic.ae/20241220/خبير-الدول-المعادية-للجزائر-تحرك-3-تنظيمات-إرهابية-لزعزعة-الاستقرار-فيها-1096025019.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, الأخبار