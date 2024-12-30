https://sarabic.ae/20241230/روسيا-تعلق-على-ضربات-إسرائيل-وأمريكا-في-اليمن-1096342830.html
روسيا تعلق على ضربات إسرائيل وأمريكا في اليمن
روسيا تعلق على ضربات إسرائيل وأمريكا في اليمن
سبوتنيك عربي
صرّح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن هي... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T17:29+0000
2024-12-30T17:29+0000
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وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "من الصعب وصف تصرفات إسرائيل والتحالف الأنغلوسكسوني بأنها أي شيء آخر غير التصعيد المتعمد الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، وبغض النظر عما إذا كانت ذات طبيعة انتقامية، فإن حجم الدمار لا يمكن قياسه".وأكد أنه "يجب اتخاذ تدابير لحماية اليمنيين العاديين والعاملين في المجال الإنساني".وتأتي هذه التصريحات بعد الضربات التي قصفت إسرائيل بها المطار الدولي ومواقع أخرى في صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين، من بينهم أحد أفراد طاقم طائرة الأمم المتحدة التي تقل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس.
https://sarabic.ae/20241228/أنصار-الله-عدوان-أمريكي-بريطاني-يستهدف-محافظة-حجة-شمالي-اليمن-1096282398.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تعلق على ضربات إسرائيل وأمريكا في اليمن
صرّح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن هي "تصعيد متعمد".
وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "من الصعب وصف تصرفات إسرائيل والتحالف الأنغلوسكسوني بأنها أي شيء آخر غير التصعيد المتعمد الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، وبغض النظر عما إذا كانت ذات طبيعة انتقامية، فإن حجم الدمار لا يمكن قياسه".
وأشار نيبينزيا إلى أنه على خلفية التصعيد بين إسرائيل واليمن، تدعو روسيا "جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدوانية ضد اليمن" إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التصعيدية.
وأكد أنه "يجب اتخاذ تدابير لحماية اليمنيين العاديين والعاملين في المجال الإنساني".
وتأتي هذه التصريحات بعد الضربات التي قصفت إسرائيل بها المطار الدولي ومواقع أخرى في صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين، من بينهم أحد أفراد طاقم طائرة الأمم المتحدة التي تقل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس.