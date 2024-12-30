https://sarabic.ae/20241230/مستحضر-من-السكر-الطبيعي-يثبت-فاعليته-في-علاج-الصلع-1096333529.html

مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع

مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع

سبوتنيك عربي

أعلنت مجموعة من الباحثين تطوير هلام (جل) يعتمد على مادة "ديوكسيريبوز"، وهو سكر طبيعي موجود في الحمض النووي، قادر على تحفيز نمو الشعر في المناطق المتضررة من... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T11:53+0000

2024-12-30T11:53+0000

2024-12-30T11:53+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103736/29/1037362959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43e08b82f1dde1d48af1fc2861703054.jpg

ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية، أنه تم اختبار المنتج حتى الآن على الفئران فقط، لكنه حقق نتائج واعدة، فمن خلال تطبيقه يوميًا لبضعة أسابيع، نما فراء الخنازير الغينية مرة أخرى بنسبة 80-90%، وهي ذات النتيجة تقريبًا التي يحققها الـ"مينوكسيديل"، أحد العلاجات الأكثر شيوعًا للصلع، والتي لها آثار جانبية أكثر.يشار إلى أن هذا الاكتشاف جاء بالصدفة، بينما كان فريق البحث يحقق في قدرة "ديوكسيريبوز" على شفاء الجروح، وخلال التجارب، لاحظ العلماء أن الشعر حول الجروح ينمو بشكل أسرع من غيره، وقرروا إجراء مزيد من التحقيق في الأمر.واكتشف العلماء أن الـ"ديوكسيريبوز" يعزز تكوين أوعية دموية جديدة وخلايا جلدية حول بصيلات الشعر، ما يحسن تغذيتها وتزويدها بالأكسجين، وعلى الرغم من أن الآلية الكامنة وراء هذه العملية ليست واضحة بعد، إلا أن النتيجة هي نمو للشعر أوسع وأكثر سمكًا وأكثر صحة.وبالإضافة إلى علاج الصلع الوراثي، يعتقد العلماء أنه يمكن أن يكون لهذا المستحضر استخدامات أخرى، على سبيل المثال تعزيز تجديد الرموش أو الحواجب أو الشعر المفقود بعد العلاج الكيميائي.وعلى الرغم من النتائج الطيبة التي حققها المنتج الجديد مع حيوانات التجارب، إلا ان العلماء يتطلعون للخطوة التالية وهي البدء في الاختبار على البشر، للتأكد من أن المنتج آمن وفعال بالنسبة للبشر أيضًا.

https://sarabic.ae/20220913/دراسة-الصلع-يمكن-أن-يقود-لعواقب-صحية-وعقلية-خطيرة-1067677603.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات, علوم