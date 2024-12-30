https://sarabic.ae/20241230/مستحضر-من-السكر-الطبيعي-يثبت-فاعليته-في-علاج-الصلع-1096333529.html
مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع
مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة من الباحثين تطوير هلام (جل) يعتمد على مادة "ديوكسيريبوز"، وهو سكر طبيعي موجود في الحمض النووي، قادر على تحفيز نمو الشعر في المناطق المتضررة من... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T11:53+0000
2024-12-30T11:53+0000
2024-12-30T11:53+0000
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ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية، أنه تم اختبار المنتج حتى الآن على الفئران فقط، لكنه حقق نتائج واعدة، فمن خلال تطبيقه يوميًا لبضعة أسابيع، نما فراء الخنازير الغينية مرة أخرى بنسبة 80-90%، وهي ذات النتيجة تقريبًا التي يحققها الـ"مينوكسيديل"، أحد العلاجات الأكثر شيوعًا للصلع، والتي لها آثار جانبية أكثر.يشار إلى أن هذا الاكتشاف جاء بالصدفة، بينما كان فريق البحث يحقق في قدرة "ديوكسيريبوز" على شفاء الجروح، وخلال التجارب، لاحظ العلماء أن الشعر حول الجروح ينمو بشكل أسرع من غيره، وقرروا إجراء مزيد من التحقيق في الأمر.واكتشف العلماء أن الـ"ديوكسيريبوز" يعزز تكوين أوعية دموية جديدة وخلايا جلدية حول بصيلات الشعر، ما يحسن تغذيتها وتزويدها بالأكسجين، وعلى الرغم من أن الآلية الكامنة وراء هذه العملية ليست واضحة بعد، إلا أن النتيجة هي نمو للشعر أوسع وأكثر سمكًا وأكثر صحة.وبالإضافة إلى علاج الصلع الوراثي، يعتقد العلماء أنه يمكن أن يكون لهذا المستحضر استخدامات أخرى، على سبيل المثال تعزيز تجديد الرموش أو الحواجب أو الشعر المفقود بعد العلاج الكيميائي.وعلى الرغم من النتائج الطيبة التي حققها المنتج الجديد مع حيوانات التجارب، إلا ان العلماء يتطلعون للخطوة التالية وهي البدء في الاختبار على البشر، للتأكد من أن المنتج آمن وفعال بالنسبة للبشر أيضًا.
https://sarabic.ae/20220913/دراسة-الصلع-يمكن-أن-يقود-لعواقب-صحية-وعقلية-خطيرة-1067677603.html
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الصحة, منوعات, علوم
مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع
أعلنت مجموعة من الباحثين تطوير هلام (جل) يعتمد على مادة "ديوكسيريبوز"، وهو سكر طبيعي موجود في الحمض النووي، قادر على تحفيز نمو الشعر في المناطق المتضررة من الصلع.
ونقلت مجلة
"فوكاس" الإيطالية، أنه تم اختبار المنتج حتى الآن على الفئران فقط، لكنه حقق نتائج واعدة، فمن خلال تطبيقه يوميًا لبضعة أسابيع، نما فراء الخنازير الغينية مرة أخرى بنسبة 80-90%، وهي ذات النتيجة تقريبًا التي يحققها الـ"مينوكسيديل"، أحد العلاجات الأكثر شيوعًا للصلع، والتي لها آثار جانبية أكثر.
يشار إلى أن هذا الاكتشاف جاء بالصدفة، بينما كان فريق البحث يحقق في قدرة "ديوكسيريبوز" على شفاء الجروح، وخلال التجارب، لاحظ العلماء أن الشعر حول الجروح ينمو بشكل أسرع من غيره، وقرروا إجراء مزيد من التحقيق في الأمر.
13 سبتمبر 2022, 12:50 GMT
واكتشف العلماء أن الـ"ديوكسيريبوز" يعزز تكوين أوعية دموية جديدة وخلايا جلدية حول بصيلات الشعر، ما يحسن تغذيتها وتزويدها بالأكسجين، وعلى الرغم من أن الآلية الكامنة وراء هذه العملية ليست واضحة بعد، إلا أن النتيجة هي نمو للشعر أوسع وأكثر سمكًا وأكثر صحة.
يفتح هذا الاكتشاف أبواب أمل جديدة لمكافحة الصلع بشكل فعال ودون الحاجة إلى اللجوء إلى تقنيات باهظة الثمن وتدخلات جراحية، مثل زراعة الشعر.
وبالإضافة إلى علاج الصلع الوراثي، يعتقد العلماء أنه يمكن أن يكون لهذا المستحضر استخدامات أخرى، على سبيل المثال تعزيز تجديد الرموش أو الحواجب أو الشعر المفقود بعد العلاج الكيميائي.
وعلى الرغم من النتائج الطيبة التي حققها المنتج الجديد مع حيوانات التجارب، إلا ان العلماء يتطلعون للخطوة التالية وهي البدء في الاختبار على البشر، للتأكد من أن المنتج آمن وفعال بالنسبة للبشر أيضًا.