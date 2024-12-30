مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241230/مستحضر-من-السكر-الطبيعي-يثبت-فاعليته-في-علاج-الصلع-1096333529.html
مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع
مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة من الباحثين تطوير هلام (جل) يعتمد على مادة "ديوكسيريبوز"، وهو سكر طبيعي موجود في الحمض النووي، قادر على تحفيز نمو الشعر في المناطق المتضررة من... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T11:53+0000
2024-12-30T11:53+0000
مجتمع
الصحة
منوعات
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103736/29/1037362959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43e08b82f1dde1d48af1fc2861703054.jpg
ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية، أنه تم اختبار المنتج حتى الآن على الفئران فقط، لكنه حقق نتائج واعدة، فمن خلال تطبيقه يوميًا لبضعة أسابيع، نما فراء الخنازير الغينية مرة أخرى بنسبة 80-90%، وهي ذات النتيجة تقريبًا التي يحققها الـ"مينوكسيديل"، أحد العلاجات الأكثر شيوعًا للصلع، والتي لها آثار جانبية أكثر.يشار إلى أن هذا الاكتشاف جاء بالصدفة، بينما كان فريق البحث يحقق في قدرة "ديوكسيريبوز" على شفاء الجروح، وخلال التجارب، لاحظ العلماء أن الشعر حول الجروح ينمو بشكل أسرع من غيره، وقرروا إجراء مزيد من التحقيق في الأمر.واكتشف العلماء أن الـ"ديوكسيريبوز" يعزز تكوين أوعية دموية جديدة وخلايا جلدية حول بصيلات الشعر، ما يحسن تغذيتها وتزويدها بالأكسجين، وعلى الرغم من أن الآلية الكامنة وراء هذه العملية ليست واضحة بعد، إلا أن النتيجة هي نمو للشعر أوسع وأكثر سمكًا وأكثر صحة.وبالإضافة إلى علاج الصلع الوراثي، يعتقد العلماء أنه يمكن أن يكون لهذا المستحضر استخدامات أخرى، على سبيل المثال تعزيز تجديد الرموش أو الحواجب أو الشعر المفقود بعد العلاج الكيميائي.وعلى الرغم من النتائج الطيبة التي حققها المنتج الجديد مع حيوانات التجارب، إلا ان العلماء يتطلعون للخطوة التالية وهي البدء في الاختبار على البشر، للتأكد من أن المنتج آمن وفعال بالنسبة للبشر أيضًا.
https://sarabic.ae/20220913/دراسة-الصلع-يمكن-أن-يقود-لعواقب-صحية-وعقلية-خطيرة-1067677603.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103736/29/1037362959_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_decb80a386872b0f208e0a3680cfb7f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات, علوم
الصحة, منوعات, علوم

مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع

11:53 GMT 30.12.2024
© Photo / CC0الصلع
الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Photo / CC0
تابعنا عبر
أعلنت مجموعة من الباحثين تطوير هلام (جل) يعتمد على مادة "ديوكسيريبوز"، وهو سكر طبيعي موجود في الحمض النووي، قادر على تحفيز نمو الشعر في المناطق المتضررة من الصلع.
ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية، أنه تم اختبار المنتج حتى الآن على الفئران فقط، لكنه حقق نتائج واعدة، فمن خلال تطبيقه يوميًا لبضعة أسابيع، نما فراء الخنازير الغينية مرة أخرى بنسبة 80-90%، وهي ذات النتيجة تقريبًا التي يحققها الـ"مينوكسيديل"، أحد العلاجات الأكثر شيوعًا للصلع، والتي لها آثار جانبية أكثر.
يشار إلى أن هذا الاكتشاف جاء بالصدفة، بينما كان فريق البحث يحقق في قدرة "ديوكسيريبوز" على شفاء الجروح، وخلال التجارب، لاحظ العلماء أن الشعر حول الجروح ينمو بشكل أسرع من غيره، وقرروا إجراء مزيد من التحقيق في الأمر.
الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
دراسة: الصلع يمكن أن يقود لعواقب صحية وعقلية خطيرة
13 سبتمبر 2022, 12:50 GMT
واكتشف العلماء أن الـ"ديوكسيريبوز" يعزز تكوين أوعية دموية جديدة وخلايا جلدية حول بصيلات الشعر، ما يحسن تغذيتها وتزويدها بالأكسجين، وعلى الرغم من أن الآلية الكامنة وراء هذه العملية ليست واضحة بعد، إلا أن النتيجة هي نمو للشعر أوسع وأكثر سمكًا وأكثر صحة.
يفتح هذا الاكتشاف أبواب أمل جديدة لمكافحة الصلع بشكل فعال ودون الحاجة إلى اللجوء إلى تقنيات باهظة الثمن وتدخلات جراحية، مثل زراعة الشعر.
وبالإضافة إلى علاج الصلع الوراثي، يعتقد العلماء أنه يمكن أن يكون لهذا المستحضر استخدامات أخرى، على سبيل المثال تعزيز تجديد الرموش أو الحواجب أو الشعر المفقود بعد العلاج الكيميائي.
وعلى الرغم من النتائج الطيبة التي حققها المنتج الجديد مع حيوانات التجارب، إلا ان العلماء يتطلعون للخطوة التالية وهي البدء في الاختبار على البشر، للتأكد من أن المنتج آمن وفعال بالنسبة للبشر أيضًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала