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وزيرة: ألمانيا ستخصص أكثر من 60 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية في سوريا
وزيرة: ألمانيا ستخصص أكثر من 60 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية في سوريا
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، إن ألمانيا ستخصص ما مجموعه 60 مليون يورو (62 مليون دولار) لدعم المشاريع الإنسانية في سوريا. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T22:27+0000
2024-12-30T22:27+0000
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موسكو – سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن شولتسه قولها أمس الاثنين: "الوضع الإنساني في سوريا كارثي".وقالت شولتسه، إن المشاريع المخطط لها سيتم تنفيذها من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.وعلى وجه الخصوص، سيتم تخصيص 25 مليون يورو لليونيسيف، و19 مليون يورو لمشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و6 ملايين يورو لمنظمة Arche Nova التي تدير المدارس، و7 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية السورية التي تعمل على مشاريع المصالحة بين مختلف الفئات السكانية، و3 ملايين يورو إضافية لصندوق خاص للأمم المتحدة لدعم المنظمات النسائية السورية.استولى المعارضة السورية المسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول.وقال مسؤولون روس، إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى عن منصبه بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء.وعُين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها هيئة تحرير الشام وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا مؤقتًا للوزراء، ليعلن لاحقًا أنه تم تشكيل حكومة مؤقتة وستظل في مكانها حتى مارس/آذار 2025.
https://sarabic.ae/20241230/مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-وقوف-دول-المجلس-إلى-جانب-سوريا-1096342216.html
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أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم, العالم

وزيرة: ألمانيا ستخصص أكثر من 60 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية في سوريا

22:27 GMT 30.12.2024
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© flickr.com / Caribb
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قالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، إن ألمانيا ستخصص ما مجموعه 60 مليون يورو (62 مليون دولار) لدعم المشاريع الإنسانية في سوريا.
موسكو – سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن شولتسه قولها أمس الاثنين: "الوضع الإنساني في سوريا كارثي".
وأضافت الوزيرة أنه مع استمرار غموض الوضع في سوريا، من المهم دعم التطورات الإيجابية في البلاد.
وقالت شولتسه، إن المشاريع المخطط لها سيتم تنفيذها من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وعلى وجه الخصوص، سيتم تخصيص 25 مليون يورو لليونيسيف، و19 مليون يورو لمشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و6 ملايين يورو لمنظمة Arche Nova التي تدير المدارس، و7 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية السورية التي تعمل على مشاريع المصالحة بين مختلف الفئات السكانية، و3 ملايين يورو إضافية لصندوق خاص للأمم المتحدة لدعم المنظمات النسائية السورية.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
مجلس التعاون الخليجي يؤكد وقوف دول المجلس إلى جانب سوريا
16:58 GMT
استولى المعارضة السورية المسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول.
وقال مسؤولون روس، إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى عن منصبه بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء.
وعُين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها هيئة تحرير الشام وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا مؤقتًا للوزراء، ليعلن لاحقًا أنه تم تشكيل حكومة مؤقتة وستظل في مكانها حتى مارس/آذار 2025.
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