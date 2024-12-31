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"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل وضد حاملة طائرات أمريكية
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل وضد حاملة طائرات أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليتين عسكريتين في إسرائيل، بصواريخ بالستية فرط صوتية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T06:36+0000
2024-12-31T07:06+0000
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وقالت المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عملتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".وأوضح أن "العملية حقتت أهدافها بنجاح".ووفقا له، فإن "العملية حققت أهدافها بنجاح بفصل الله وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي، الذي كان يحضر له على بلدنا بفضل الله".وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها لمواجهة أي تهديدات مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والهادفة لمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعب الفلسطيني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وأشارالجيش إلى أن عملية الاعتراض تمت قبل اختراق الصاروخ الأجواء الإسرائيلية.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مطار بن غوريون توقف عقب اعتراض صاروخ قادم من اليمن، وعودة الطائرات التي كانت متوجهة إليه.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر هروب عدد من المسافرين الإسرائيليين من مطار اللد (بن غوريون) بعد تفعيل صافرات الإنذار، عقب إطلاق صاروخ من اليمن نحو تل أبيب.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بتفعيل صافرات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن.
https://sarabic.ae/20241230/وزير-إسرائيلي-للحوثي-سينتهي-بك-الأمر-كما-انتهي-بالسنوار-ونصر-الله-1096338241.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل
أخبار اليمن الأن, إسرائيل

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل وضد حاملة طائرات أمريكية

06:36 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 07:06 GMT 31.12.2024)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليتين عسكريتين في إسرائيل، بصواريخ بالستية فرط صوتية.
وقالت المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عملتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ بالستي نوع "ذو الفقار".

وأوضح أن "العملية حقتت أهدافها بنجاح".

وقال سريع: "تزامنت هذه العمليتان مع عملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان"، بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا".

ووفقا له، فإن "العملية حققت أهدافها بنجاح بفصل الله وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي، الذي كان يحضر له على بلدنا بفضل الله".
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وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها لمواجهة أي تهديدات مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والهادفة لمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية، لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وأشارالجيش إلى أن عملية الاعتراض تمت قبل اختراق الصاروخ الأجواء الإسرائيلية.

وأفاد بأنه تم تفعيل صافرات الإنذار خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مطار بن غوريون توقف عقب اعتراض صاروخ قادم من اليمن، وعودة الطائرات التي كانت متوجهة إليه.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر هروب عدد من المسافرين الإسرائيليين من مطار اللد (بن غوريون) بعد تفعيل صافرات الإنذار، عقب إطلاق صاروخ من اليمن نحو تل أبيب.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بتفعيل صافرات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن.
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