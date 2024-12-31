https://sarabic.ae/20241231/الأمم-المتحدة-تتهم-الجنود-الأوكرانيين-بارتكاب-جرائم-حرب-1096369973.html
الأمم المتحدة تتهم الجنود الأوكرانيين بارتكاب جرائم حرب
الأمم المتحدة تتهم الجنود الأوكرانيين بارتكاب جرائم حرب
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن الوضع في أوكرانيا بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، بأن بعض الجنود الروس المصابين... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T17:49+0000
2024-12-31T17:49+0000
2024-12-31T17:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في التقرير: "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقوع أربعة حوادث مسجلة بالفيديو هاجمت فيها طائرات من دون طيار وقتلت 3 أفراد عسكريين روس، وفي أحد الحوادث، أظهرت لقطات فيديو التقطتها مسيرة جنديا روسيا مصابا بجروح خطيرة ملقى على الأرض دون أي سلاح في يديه بينما تستهدفه طائرة دون طيار وتقتله".وأضاف التقرير: "الاعتداء على شخص وهو معروف بأنه عاجز يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".وأبلغت بعثة الأمم المتحدة عن 25 حالة انتقامية ضد السجناء الروس من قبل القوات الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ أوكرانيا إجراءات جنائية ضد جنودها الذين أطلقوا النار على أسرى حرب روس، على الرغم من توثيق العديد من عمليات الإعدام، حسبما قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
https://sarabic.ae/20241231/الأمم-المتحدة-الجيش-الأوكراني-يعذب-من-يرفض-الخدمة-العسكرية-لأسباب-أخلاقية-1096366970.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة تتهم الجنود الأوكرانيين بارتكاب جرائم حرب
أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن الوضع في أوكرانيا بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، بأن بعض الجنود الروس المصابين قُتلوا بمسيرات كييف وهو ما يعتبر جريمة حرب.
وجاء في التقرير: "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقوع أربعة حوادث مسجلة بالفيديو هاجمت فيها طائرات من دون طيار وقتلت 3 أفراد عسكريين روس، وفي أحد الحوادث، أظهرت لقطات فيديو التقطتها مسيرة جنديا روسيا مصابا بجروح خطيرة ملقى على الأرض دون أي سلاح في يديه بينما تستهدفه طائرة دون طيار وتقتله".
وذكر التقرير أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن الشخص الذي يفقد وعيه أو يصبح عاجزا بسبب الإصابة أو المرض، وبالتالي غير قادر على الدفاع عن نفسه، يعتبر عاجزا بشرط أن يمتنع عن القيام بأي عمل عدائي".
وفي وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في أوكرانيا في تقريرها أن "الجنود الأوكرانيين ارتكبوا جرائم حرب بإطلاق النار على أسرى الحرب الروس وتعذيبهم".
وأبلغت بعثة الأمم المتحدة عن 25 حالة انتقامية ضد السجناء الروس من قبل القوات الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ أوكرانيا إجراءات جنائية ضد جنودها الذين أطلقوا النار على أسرى حرب روس، على الرغم من توثيق العديد من عمليات الإعدام، حسبما قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك.