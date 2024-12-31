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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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المقهى الثقافي
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مرايا العلوم
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حصاد الأسبوع
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
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شؤون عسكرية
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
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10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241231/الأمم-المتحدة-تتهم-الجنود-الأوكرانيين-بارتكاب-جرائم-حرب-1096369973.html
الأمم المتحدة تتهم الجنود الأوكرانيين بارتكاب جرائم حرب
الأمم المتحدة تتهم الجنود الأوكرانيين بارتكاب جرائم حرب
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن الوضع في أوكرانيا بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، بأن بعض الجنود الروس المصابين... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T17:49+0000
2024-12-31T17:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في التقرير: "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقوع أربعة حوادث مسجلة بالفيديو هاجمت فيها طائرات من دون طيار وقتلت 3 أفراد عسكريين روس، وفي أحد الحوادث، أظهرت لقطات فيديو التقطتها مسيرة جنديا روسيا مصابا بجروح خطيرة ملقى على الأرض دون أي سلاح في يديه بينما تستهدفه طائرة دون طيار وتقتله".وأضاف التقرير: "الاعتداء على شخص وهو معروف بأنه عاجز يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".وأبلغت بعثة الأمم المتحدة عن 25 حالة انتقامية ضد السجناء الروس من قبل القوات الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ أوكرانيا إجراءات جنائية ضد جنودها الذين أطلقوا النار على أسرى حرب روس، على الرغم من توثيق العديد من عمليات الإعدام، حسبما قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
https://sarabic.ae/20241231/الأمم-المتحدة-الجيش-الأوكراني-يعذب-من-يرفض-الخدمة-العسكرية-لأسباب-أخلاقية-1096366970.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة تتهم الجنود الأوكرانيين بارتكاب جرائم حرب

17:49 GMT 31.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن الوضع في أوكرانيا بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، بأن بعض الجنود الروس المصابين قُتلوا بمسيرات كييف وهو ما يعتبر جريمة حرب.
وجاء في التقرير: "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقوع أربعة حوادث مسجلة بالفيديو هاجمت فيها طائرات من دون طيار وقتلت 3 أفراد عسكريين روس، وفي أحد الحوادث، أظهرت لقطات فيديو التقطتها مسيرة جنديا روسيا مصابا بجروح خطيرة ملقى على الأرض دون أي سلاح في يديه بينما تستهدفه طائرة دون طيار وتقتله".

وذكر التقرير أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن الشخص الذي يفقد وعيه أو يصبح عاجزا بسبب الإصابة أو المرض، وبالتالي غير قادر على الدفاع عن نفسه، يعتبر عاجزا بشرط أن يمتنع عن القيام بأي عمل عدائي".

جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمم المتحدة: الجيش الأوكراني يعذب من يرفض الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية
16:10 GMT
وأضاف التقرير: "الاعتداء على شخص وهو معروف بأنه عاجز يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".

وفي وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في أوكرانيا في تقريرها أن "الجنود الأوكرانيين ارتكبوا جرائم حرب بإطلاق النار على أسرى الحرب الروس وتعذيبهم".

وأبلغت بعثة الأمم المتحدة عن 25 حالة انتقامية ضد السجناء الروس من قبل القوات الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ أوكرانيا إجراءات جنائية ضد جنودها الذين أطلقوا النار على أسرى حرب روس، على الرغم من توثيق العديد من عمليات الإعدام، حسبما قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:01 GMT
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