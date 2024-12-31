العراق يعلن تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
13:35 GMT
25 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241231/العراق-يعلن-تأمين-الحدود-المشتركة-مع-إيران-بشكل-كامل-1096362961.html
العراق يعلن تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل
العراق يعلن تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة حرس الحدود في العراق، اليوم الثلاثاء، عن "تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل". 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T13:40+0000
2024-12-31T13:40+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102752/31/1027523197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e2f9bacf881ea4d8338a89149f5bf7b1.jpg
‏وقال قائد حرس الحدود العراقي الفريق أول محمد عبد الوهاب سكر، خلال لقائه بقادة حرس الحدود في إيران إنه "تمت التغطية الكاملة للمناطق الحدودية المشتركة مع إيران ومنع أي عمليات تهريب أو انتهاكات حدودية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد أن "حرس الحدود العراقي مستعد للتعاون مع نظيره الإيراني لضمان حماية الحدود"، مضيفا أن "هذا اللقاء يهدف الى تعزيز مستوى التعاون ودراسة القضايا الحدودية والأمنية بين البلدين وحماية الحدود المشتركة".من جهته، أوضح قائد حرس الحدود الإيرانية، اللواء أحمد علي جودرزي، أن "قوات حرس الحدود في إيران والعراق تقوم بالعمل جنبا إلى جنب من أجل ضمان أمن شعبي البلدين"، لافتاً إلى أن "إيران تمتلك ألفا و609 كيلومترات من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم رصد هذه الحدود المشتركة والواسعة وإدارتها بشكل جيد بفضل العلاقات والتعاون الممتاز بين حرس الحدود في البلدين".وفي شهر مارس/ آذار من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن "الاتفاق مع إيران على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين إلى طهران".وقال السوداني إن "الاتفاق الذي وقعناه مع إيران ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين"، معربا عن أمله أن "يكون الاتفاق عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة".ويشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
https://sarabic.ae/20241201/إيران-والعراق-يؤكدان-ضرورة-العمل-لمنع-تداعي-الأوضاع-في-سوريا-بشكل-يهدد-أمن-المنطقة-1095378274.html
العراق
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102752/31/1027523197_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c9f447f72caef6936b031240889ebd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم

العراق يعلن تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل

13:40 GMT 31.12.2024
© AP Photo / Felipe Danaالوضع على الحدود العراقية الإيرانية - مدينة سرپل ذهاب، محافظة كرمانشاه، إيران 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
الوضع على الحدود العراقية الإيرانية - مدينة سرپل ذهاب، محافظة كرمانشاه، إيران 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
تابعنا عبر
أعلنت قيادة حرس الحدود في العراق، اليوم الثلاثاء، عن "تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل".
‏وقال قائد حرس الحدود العراقي الفريق أول محمد عبد الوهاب سكر، خلال لقائه بقادة حرس الحدود في إيران إنه "تمت التغطية الكاملة للمناطق الحدودية المشتركة مع إيران ومنع أي عمليات تهريب أو انتهاكات حدودية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأكد أن "حرس الحدود العراقي مستعد للتعاون مع نظيره الإيراني لضمان حماية الحدود"، مضيفا أن "هذا اللقاء يهدف الى تعزيز مستوى التعاون ودراسة القضايا الحدودية والأمنية بين البلدين وحماية الحدود المشتركة".
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
إيران والعراق يؤكدان ضرورة العمل لمنع تداعي الأوضاع في ⁧‫سوريا‬⁩ بشكل يهدد أمن المنطقة
1 ديسمبر, 17:33 GMT
من جهته، أوضح قائد حرس الحدود الإيرانية، اللواء أحمد علي جودرزي، أن "قوات حرس الحدود في إيران والعراق تقوم بالعمل جنبا إلى جنب من أجل ضمان أمن شعبي البلدين"، لافتاً إلى أن "إيران تمتلك ألفا و609 كيلومترات من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم رصد هذه الحدود المشتركة والواسعة وإدارتها بشكل جيد بفضل العلاقات والتعاون الممتاز بين حرس الحدود في البلدين".
وفي شهر مارس/ آذار من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن "الاتفاق مع إيران على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين إلى طهران".
وقال السوداني إن "الاتفاق الذي وقعناه مع إيران ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين"، معربا عن أمله أن "يكون الاتفاق عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة".
ويشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала