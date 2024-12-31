https://sarabic.ae/20241231/العراق-يعلن-تأمين-الحدود-المشتركة-مع-إيران-بشكل-كامل-1096362961.html

العراق يعلن تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل

العراق يعلن تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل

سبوتنيك عربي

أعلنت قيادة حرس الحدود في العراق، اليوم الثلاثاء، عن "تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل". 31.12.2024, سبوتنيك عربي

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‏وقال قائد حرس الحدود العراقي الفريق أول محمد عبد الوهاب سكر، خلال لقائه بقادة حرس الحدود في إيران إنه "تمت التغطية الكاملة للمناطق الحدودية المشتركة مع إيران ومنع أي عمليات تهريب أو انتهاكات حدودية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد أن "حرس الحدود العراقي مستعد للتعاون مع نظيره الإيراني لضمان حماية الحدود"، مضيفا أن "هذا اللقاء يهدف الى تعزيز مستوى التعاون ودراسة القضايا الحدودية والأمنية بين البلدين وحماية الحدود المشتركة".من جهته، أوضح قائد حرس الحدود الإيرانية، اللواء أحمد علي جودرزي، أن "قوات حرس الحدود في إيران والعراق تقوم بالعمل جنبا إلى جنب من أجل ضمان أمن شعبي البلدين"، لافتاً إلى أن "إيران تمتلك ألفا و609 كيلومترات من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم رصد هذه الحدود المشتركة والواسعة وإدارتها بشكل جيد بفضل العلاقات والتعاون الممتاز بين حرس الحدود في البلدين".وفي شهر مارس/ آذار من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن "الاتفاق مع إيران على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين إلى طهران".وقال السوداني إن "الاتفاق الذي وقعناه مع إيران ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين"، معربا عن أمله أن "يكون الاتفاق عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة".ويشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

https://sarabic.ae/20241201/إيران-والعراق-يؤكدان-ضرورة-العمل-لمنع-تداعي-الأوضاع-في-سوريا-بشكل-يهدد-أمن-المنطقة-1095378274.html

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