https://sarabic.ae/20241231/بعد-نفي-إسرائيل-الدولة-التي-أغارت-على-مواقع-عسكرية-في-اليمن-تكشف-عن-نفسها-1096364768.html

بعد نفي إسرائيل.. الدولة التي أغارت على مواقع عسكرية في اليمن تكشف عن نفسها

بعد نفي إسرائيل.. الدولة التي أغارت على مواقع عسكرية في اليمن تكشف عن نفسها

سبوتنيك عربي

أزالت تصريحات رسمية الغموض الذي اكتنف الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية في صنعاء خلال الساعات الماضية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T14:39+0000

2024-12-31T14:39+0000

2024-12-31T14:41+0000

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وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء لـ6 غارات جوية، استهدفت مجمع "22 مايو" بمديرية الثورة ومجمع "العرضي"، دون أن تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها، حتى صرحت القيادة المركزية الامريكية بأنها مسؤولة عما حدث.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أنها شنت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية في صنعاء ومواقع ساحلية باليمن، يومي 30 و31 ديسمبر/ كانون الأول، شملت موقع قيادة ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تضم صواريخ وطائرات مسيرة.وكشفت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة إكس: "نفذت قواتنا ضربات دقيقة متعددة ضد أهداف حوثية مدعومة من إيران في صنعاء ومواقع ساحلية داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، يومي 30 و31 ديسمبر/كانون الأول".وأوضحت أنه "في يومي 30 و31 ديسمبر/كانون الأول، استهدفت سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية منشأة قيادة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تضم صواريخ وطائرات دون طيار، وقد استخدمت هذه المرافق في عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".وأضافت: "كما دمرت طائرات تابعة للبحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية موقع رادار ساحلي للحوثيين وسبعة صواريخ كروز وطائرات دون طيار هجومية فوق البحر الأحمر".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلت عن مصدر رفيع قوله إن "الغارات على صنعاء ليست إسرائيلية".وفي وقت سابق، قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وقاعدة الدليمي الجوية شمال صنعاء، كما قصفت محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية ومنشآت في محافظة الحديدة غربي البلاد. وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين.وفي رد على ذلك، أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخا فرط صوتي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وطائرات مسيرة على أهداف في تل أبيب، إضافة إلى مهاجمتها سفينة كانت تبحر في اتجاه ميناء إسرائيل في بحر العرب.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.

https://sarabic.ae/20241231/غارات-عنيفة-على-مواقع-عسكرية-في-صنعاء-وإسرائيل-تنفي-صلتها-1096361967.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي