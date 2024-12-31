https://sarabic.ae/20241231/خطاب-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-للمواطنين-الروس-بمناسبة-العام-الجديد--1096370935.html
خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد
خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد
سبوتنيك عربي
وقال بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، مواطنو روسيا المحترمين. بعد دقائق قليلة، سيحل العام الجديد 2025، لينتهي بذلك الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. في... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T21:01+0000
2024-12-31T21:01+0000
2024-12-31T21:01+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1f/1096372424_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_00989e6c94a5797afcd5b3938e7e8c1f.jpg
وأضاف: "لقد وضعنا لأنفسنا أهدافا كبيرة وحققناها، وتغلبنا على التحديات أكثر من مرة لأننا كنا معا، وبهذا الشكل بالذات تعززت وحدتنا الوطنية وأصبحت أقوى، وزاد إيماننا بأنفسنا وبقوتنا وقدراتنا".وتابع: "في ليلة رأس السنة الجديدة، تبقى أفكار وآمال الأقارب والأصدقاء، لملايين الناس في جميع أنحاء روسيا، مع جنودنا وقادة قواتنا، أنتم أيها الجنود، أبطال حقيقيون أخذتم على عاتقكم العمل العسكري العظيم المتمثل في الدفاع عن روسيا وتوفير لشعبنا ضمانات دائمة في السلام والأمن".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1f/1096372424_133:0:1032:674_1920x0_80_0_0_70f38362670163cdfd79802b470cd4f1.jpg
خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوجه خطابا للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد
2024-12-31T21:01+0000
true
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سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, видео
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, видео
خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد
وقال بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، مواطنو روسيا المحترمين. بعد دقائق قليلة، سيحل العام الجديد 2025، لينتهي بذلك الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. في روسيا، كانت هذه الفترة مليئة بالعديد من الأحداث، بما في ذلك الأحداث ذات الأهمية التاريخية والواسعة النطاق".
وأضاف: "لقد وضعنا لأنفسنا أهدافا كبيرة وحققناها، وتغلبنا على التحديات أكثر من مرة لأننا كنا معا، وبهذا الشكل بالذات تعززت وحدتنا الوطنية وأصبحت أقوى، وزاد إيماننا بأنفسنا وبقوتنا وقدراتنا".
وتابع: "في ليلة رأس السنة الجديدة، تبقى أفكار وآمال الأقارب والأصدقاء، لملايين الناس في جميع أنحاء روسيا، مع جنودنا وقادة قواتنا، أنتم أيها الجنود، أبطال حقيقيون أخذتم على عاتقكم العمل العسكري العظيم المتمثل في الدفاع عن روسيا وتوفير لشعبنا ضمانات دائمة في السلام والأمن".