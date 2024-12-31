خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
13:35 GMT
25 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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117 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241231/خطاب-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-للمواطنين-الروس-بمناسبة-العام-الجديد--1096370935.html
خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد
خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد
سبوتنيك عربي
وقال بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، مواطنو روسيا المحترمين. بعد دقائق قليلة، سيحل العام الجديد 2025، لينتهي بذلك الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. في... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T21:01+0000
2024-12-31T21:01+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضاف: "لقد وضعنا لأنفسنا أهدافا كبيرة وحققناها، وتغلبنا على التحديات أكثر من مرة لأننا كنا معا، وبهذا الشكل بالذات تعززت وحدتنا الوطنية وأصبحت أقوى، وزاد إيماننا بأنفسنا وبقوتنا وقدراتنا".وتابع: "في ليلة رأس السنة الجديدة، تبقى أفكار وآمال الأقارب والأصدقاء، لملايين الناس في جميع أنحاء روسيا، مع جنودنا وقادة قواتنا، أنتم أيها الجنود، أبطال حقيقيون أخذتم على عاتقكم العمل العسكري العظيم المتمثل في الدفاع عن روسيا وتوفير لشعبنا ضمانات دائمة في السلام والأمن".
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خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوجه خطابا للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, видео
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, видео

خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنين الروس بمناسبة العام الجديد

21:01 GMT 31.12.2024
© Sputnik الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
وقال بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، مواطنو روسيا المحترمين. بعد دقائق قليلة، سيحل العام الجديد 2025، لينتهي بذلك الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. في روسيا، كانت هذه الفترة مليئة بالعديد من الأحداث، بما في ذلك الأحداث ذات الأهمية التاريخية والواسعة النطاق".
© Ruptly
وأضاف: "لقد وضعنا لأنفسنا أهدافا كبيرة وحققناها، وتغلبنا على التحديات أكثر من مرة لأننا كنا معا، وبهذا الشكل بالذات تعززت وحدتنا الوطنية وأصبحت أقوى، وزاد إيماننا بأنفسنا وبقوتنا وقدراتنا".
وتابع: "في ليلة رأس السنة الجديدة، تبقى أفكار وآمال الأقارب والأصدقاء، لملايين الناس في جميع أنحاء روسيا، مع جنودنا وقادة قواتنا، أنتم أيها الجنود، أبطال حقيقيون أخذتم على عاتقكم العمل العسكري العظيم المتمثل في الدفاع عن روسيا وتوفير لشعبنا ضمانات دائمة في السلام والأمن".
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