https://sarabic.ae/20250101/إيران-تعلن-عن-جولة-جدیدة-من-المحادثات-النووية-مع-الترویكا-الأوروبیة-في-13-ینایر-1096384383.html

إيران تعلن عن جولة جدیدة من المحادثات النووية مع الترویكا الأوروبیة في 13 ینایر

إيران تعلن عن جولة جدیدة من المحادثات النووية مع الترویكا الأوروبیة في 13 ینایر

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن عقد الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية، في 13يناير/ كانون الثاني الجاري. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T11:58+0000

2025-01-01T11:58+0000

2025-01-01T11:58+0000

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وقال نائب وزیر الخارجية للشؤون الدولیة کاظم غریب آبادي: "إن ما یجري بین إيران والدول الأوروبیة الثلاث هو المباحثات ولیس مفاوضات"، حسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.وشدد آبادي على أن "إيران سعت دائما، وبالتعاون المستمر مع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى توسيع نطاق التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب ظاهرة تتطلب تحرکا جماعيا وتضامنا عالميا لمكافحتها".وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، مساء الاثنين الماضي، إن "العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن وفقاً لتوجيهات قائد الثورة، وذلك خلافاً لما نُشر في بعض وسائل الإعلام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت الماضي، أن عام 2025 سيكون عاما مهما للقضية النووية الإيرانية. جاء ذلك في تصريحات لعراقجي للصحفيين، بعد إجرائه لقاء مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وسلط الدبلوماسي الإيراني البارز، الضوء على مجموعة واسعة من مواضيع التعاون الثنائي التي تمت تغطيتها خلال اللقاء، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية.بالإضافة إلى ذلك، أكد عراقجي للصحفيين أنه ووزير الخارجية الصيني، تبادلا وجهات النظر بشأن القضية النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن "عام 2025 سيكون عاما مهما بالنسبة لتلك القضية".ولم يوضح وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته، كيف يمكن أن يكون عام 2025 مهما للقضية النووية الإيرانية.وأشار إلى أن الجانبين ناقشا مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على القلق الخطير المتمثل في الإرهاب، مضيفا أنهما تناولا أيضا مواضيع تتعلق بأفغانستان، وسوريا، وغزة، ولبنان، والقضية الفلسطينية، واليمن.وكانت تقارير قد كشفت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، سعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.وبعث ترامب خلال الأيام القليلة الماضية برسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، لاستشعار استعدادها لمثل هذا الاقتراح، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية، أمس الأحد، نقلا عن مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وقال المصدر إنه "في الأيام القليلة الماضية، تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عمان، وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وانسحب منه ترامب شخصيا عام 2018".وردا على ما وُرد في تقرير الصحيفة العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "ليس لدي معلومات حول ذلك، وبخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وكنا دائما ملتزمين بمواصلة الحوار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأردف: "إذا احترم الأطراف الآخرون آداب التفاوض، فلا مانع لدينا من التفاوض من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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