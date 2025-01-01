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https://sarabic.ae/20250101/الأمم-المتحدة-تتهم-إسرائيل-بتدمير-النظام-الصحي-في-غزة-وتحذر-من-جرائم-ضد-الإنسانية-1096374358.html
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتدمير النظام الصحي في غزة وتحذر من جرائم ضد الإنسانية
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتدمير النظام الصحي في غزة وتحذر من جرائم ضد الإنسانية
سبوتنيك عربي
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة دمرت المنظومة الصحية في القطاع... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T03:16+0000
2025-01-01T03:16+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وخلص التقرير الذي يوثق هجمات مختلفة في الفترة من 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2024، إلى أن هذه الهجمات كانت لها عواقب وخيمة على قدرة الفلسطينيين على تلقي الرعاية الطبية.وأضاف التقرير المؤلف من 23 صفحة أن "تدمير منظومة الرعاية الصحية في غزة، وعدد القتلى من المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الهجمات، هو نتيجة مباشرة لتجاهل القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان".ووصف دانيال ميرون، المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيانات التقرير بأنها ملفقة. وقال على منصة (إكس) إن إسرائيل تعمل وفقا للقانون الدولي، ولن تستهدف المدنيين الأبرياء أبدا، واتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدام مستشفيات غزة فيما أسماه "نشاطا إرهابيا".ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المستشفيات كمراكز قيادة لعملياتها العسكرية، وقال إن الأشخاص الذين اعتقلهم في هذه المنشآت يشتبه في أنهم مسلحون.وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى مثل هذه الادعاءات، لكنه قال إنه لم يتم الإعلان عن معلومات كافية لإثباتها.وهاجمت إسرائيل مستشفيات في غزة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار انتقادات من مدير عام منظمة الصحة العالمية وآخرين.وجاء في التقرير أن تعمد توجيه هجمات لمستشفيات وأماكن يوجد فيها مرضى وجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية، يمثل جرائم حرب.كما حذر التقرير من أن النمط الممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. ودأبت إسرائيل على رفض هذه الاتهامات.وذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية قالت ردا على تقريرها إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليص العراقيل، بما يشمل تقديم المساعدات وتوفير طرق للإجلاء وإنشاء مستشفيات ميدانية.وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان: "كأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة ليس كافيا، ليُمسي الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخا للموت".وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن العملية الإسرائيلية على حركة حماس في غزة أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 45500 فلسطيني.وأطلق الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وأسفر، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
https://sarabic.ae/20241229/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-أنه-لن-يسمح-بإعادة-تشغيل-مستشفى-كمال-عدوان-شمال-قطاع-غزة-1096314335.html
https://sarabic.ae/20241227/-الصحة-العالمية-مستشفى-كمال-عدوان-في-شمال-غزة-أصبح-خارج-الخدمة-بعد-عملية-عسكرية-إسرائيلية-1096261520.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتدمير النظام الصحي في غزة وتحذر من جرائم ضد الإنسانية

03:16 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة دمرت المنظومة الصحية في القطاع الفلسطيني، وتحدثت عن مخاوف جدية إزاء مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
وخلص التقرير الذي يوثق هجمات مختلفة في الفترة من 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2024، إلى أن هذه الهجمات كانت لها عواقب وخيمة على قدرة الفلسطينيين على تلقي الرعاية الطبية.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لن يسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
29 ديسمبر 2024, 16:31 GMT
وأضاف التقرير المؤلف من 23 صفحة أن "تدمير منظومة الرعاية الصحية في غزة، وعدد القتلى من المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الهجمات، هو نتيجة مباشرة لتجاهل القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان".
ووصف دانيال ميرون، المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيانات التقرير بأنها ملفقة. وقال على منصة (إكس) إن إسرائيل تعمل وفقا للقانون الدولي، ولن تستهدف المدنيين الأبرياء أبدا، واتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدام مستشفيات غزة فيما أسماه "نشاطا إرهابيا".
ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المستشفيات كمراكز قيادة لعملياتها العسكرية، وقال إن الأشخاص الذين اعتقلهم في هذه المنشآت يشتبه في أنهم مسلحون.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى مثل هذه الادعاءات، لكنه قال إنه لم يتم الإعلان عن معلومات كافية لإثباتها.
وهاجمت إسرائيل مستشفيات في غزة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار انتقادات من مدير عام منظمة الصحة العالمية وآخرين.
وجاء في التقرير أن تعمد توجيه هجمات لمستشفيات وأماكن يوجد فيها مرضى وجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية، يمثل جرائم حرب.
كما حذر التقرير من أن النمط الممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. ودأبت إسرائيل على رفض هذه الاتهامات.
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان أصبح خارج الخدمة بعد عملية عسكرية إسرائيلية شمالي غزة
27 ديسمبر 2024, 22:30 GMT
وذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية قالت ردا على تقريرها إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليص العراقيل، بما يشمل تقديم المساعدات وتوفير طرق للإجلاء وإنشاء مستشفيات ميدانية.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان: "كأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة ليس كافيا، ليُمسي الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخا للموت".
وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن العملية الإسرائيلية على حركة حماس في غزة أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 45500 فلسطيني.
وأطلق الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وأسفر، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
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