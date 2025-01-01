https://sarabic.ae/20250101/رئيس-ساحل-العاج-يعلن-انسحاب-القوات-الفرنسية-من-بلاده-1096373697.html

رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده

رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أمس الثلاثاء أن القوات الفرنسية ستنسحب من البلاد، في خطوة تعكس استمرار تقليص الوجود العسكري الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T02:07+0000

2025-01-01T02:07+0000

2025-01-01T02:07+0000

ساحل العاج

أخبار فرنسا

أخبار مالي

النيجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/01/1096373534_0:57:1187:725_1920x0_80_0_0_7abe70ac33ffd83aa48e29cbd05c20e8.png

وفي خطاب ألقاه بمناسبة نهاية العام، دعا واتارا مواطني ساحل العاج إلى الفخر بتطوير قدرات قواتهم المسلحة، مشيرًا إلى أن القرار جاء في إطار "انسحاب منسق ومنظم للقوات الفرنسية".تأتي هذه الخطوة وسط توجه فرنسا لتقليص وجودها العسكري في دول غرب ووسط أفريقيا. وبحسب تقارير إعلامية في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن فرنسا تخطط لخفض عدد جنودها في المنطقة إلى 600 جندي بدلاً من 2200 حاليًا.وقد سبق لفرنسا أن سحبت قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وذلك في أعقاب تغيرات سياسية في البلاد، وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.كما أنهت تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في محاربة المتشددين الإسلاميين، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://sarabic.ae/20220818/فرنسا-تبقي-على-3-آلاف-جندي-في-منطقة-الساحل-رغم-انسحابها-من-مالي-1066553342.html

ساحل العاج

أخبار فرنسا

أخبار مالي

النيجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ساحل العاج, أخبار فرنسا , أخبار مالي, النيجر