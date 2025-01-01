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رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده
رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أمس الثلاثاء أن القوات الفرنسية ستنسحب من البلاد، في خطوة تعكس استمرار تقليص الوجود العسكري الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
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وفي خطاب ألقاه بمناسبة نهاية العام، دعا واتارا مواطني ساحل العاج إلى الفخر بتطوير قدرات قواتهم المسلحة، مشيرًا إلى أن القرار جاء في إطار "انسحاب منسق ومنظم للقوات الفرنسية".تأتي هذه الخطوة وسط توجه فرنسا لتقليص وجودها العسكري في دول غرب ووسط أفريقيا. وبحسب تقارير إعلامية في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن فرنسا تخطط لخفض عدد جنودها في المنطقة إلى 600 جندي بدلاً من 2200 حاليًا.وقد سبق لفرنسا أن سحبت قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وذلك في أعقاب تغيرات سياسية في البلاد، وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.كما أنهت تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في محاربة المتشددين الإسلاميين، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20220818/فرنسا-تبقي-على-3-آلاف-جندي-في-منطقة-الساحل-رغم-انسحابها-من-مالي-1066553342.html
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ساحل العاج, أخبار فرنسا , أخبار مالي, النيجر
ساحل العاج, أخبار فرنسا , أخبار مالي, النيجر

رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده

02:07 GMT 01.01.2025
© Photo / YouTube/RTI OfficielAlassane Ouattara
Alassane Ouattara - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Photo / YouTube/RTI Officiel
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أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أمس الثلاثاء أن القوات الفرنسية ستنسحب من البلاد، في خطوة تعكس استمرار تقليص الوجود العسكري الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة نهاية العام، دعا واتارا مواطني ساحل العاج إلى الفخر بتطوير قدرات قواتهم المسلحة، مشيرًا إلى أن القرار جاء في إطار "انسحاب منسق ومنظم للقوات الفرنسية".
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
فرنسا تبقي على 3 آلاف جندي في منطقة الساحل رغم انسحابها من مالي
18 أغسطس 2022, 06:38 GMT
تأتي هذه الخطوة وسط توجه فرنسا لتقليص وجودها العسكري في دول غرب ووسط أفريقيا. وبحسب تقارير إعلامية في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن فرنسا تخطط لخفض عدد جنودها في المنطقة إلى 600 جندي بدلاً من 2200 حاليًا.
وقد سبق لفرنسا أن سحبت قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وذلك في أعقاب تغيرات سياسية في البلاد، وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.
كما أنهت تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في محاربة المتشددين الإسلاميين، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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