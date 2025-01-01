https://sarabic.ae/20250101/رئيس-ساحل-العاج-يعلن-انسحاب-القوات-الفرنسية-من-بلاده-1096373697.html
رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده
رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أمس الثلاثاء أن القوات الفرنسية ستنسحب من البلاد، في خطوة تعكس استمرار تقليص الوجود العسكري الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T02:07+0000
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وفي خطاب ألقاه بمناسبة نهاية العام، دعا واتارا مواطني ساحل العاج إلى الفخر بتطوير قدرات قواتهم المسلحة، مشيرًا إلى أن القرار جاء في إطار "انسحاب منسق ومنظم للقوات الفرنسية".تأتي هذه الخطوة وسط توجه فرنسا لتقليص وجودها العسكري في دول غرب ووسط أفريقيا. وبحسب تقارير إعلامية في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن فرنسا تخطط لخفض عدد جنودها في المنطقة إلى 600 جندي بدلاً من 2200 حاليًا.وقد سبق لفرنسا أن سحبت قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وذلك في أعقاب تغيرات سياسية في البلاد، وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.كما أنهت تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في محاربة المتشددين الإسلاميين، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20220818/فرنسا-تبقي-على-3-آلاف-جندي-في-منطقة-الساحل-رغم-انسحابها-من-مالي-1066553342.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ساحل العاج, أخبار فرنسا , أخبار مالي, النيجر
ساحل العاج, أخبار فرنسا , أخبار مالي, النيجر
رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده
أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أمس الثلاثاء أن القوات الفرنسية ستنسحب من البلاد، في خطوة تعكس استمرار تقليص الوجود العسكري الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة نهاية العام، دعا واتارا مواطني ساحل العاج إلى الفخر بتطوير قدرات قواتهم المسلحة، مشيرًا إلى أن القرار جاء في إطار "انسحاب منسق ومنظم للقوات الفرنسية".
تأتي هذه الخطوة وسط توجه فرنسا لتقليص وجودها العسكري في دول غرب ووسط أفريقيا. وبحسب تقارير إعلامية في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن فرنسا تخطط لخفض عدد جنودها في المنطقة إلى 600 جندي بدلاً من 2200 حاليًا.
وقد سبق لفرنسا أن سحبت قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر
، وذلك في أعقاب تغيرات سياسية في البلاد، وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.
كما أنهت تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في محاربة المتشددين الإسلاميين، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.