https://sarabic.ae/20250102/استدعاء-السفير-إيطاليا-تصعد-دبلوماسيا-إثر-اعتقال-صحفية-في-إيران-1096422327.html

استدعاء السفير... إيطاليا تصعد دبلوماسيا إثر اعتقال صحفية في إيران

استدعاء السفير... إيطاليا تصعد دبلوماسيا إثر اعتقال صحفية في إيران

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، استدعاء السفير الإيراني في روما، محمد رضا صبوري، إثر اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T14:35+0000

2025-01-02T14:35+0000

2025-01-02T14:35+0000

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وأوضح تاجاني، عبر منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس، أنه كلف الأمين العام لوزارة الخارجية بعقد اجتماع مع السفير الإيراني اليوم.وأكد الوزير أن الحكومة الإيطالية تعمل بشكل متواصل منذ اعتقال سالا لضمان إطلاق سراحها، مضيفًا: "نطالب باحترام جميع حقوقها، وسنظل إلى جانبها هي وعائلتها حتى يتم إطلاق سراحها".الاتهامات والاعتقالوكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، أن سالا، التي دخلت البلاد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بتأشيرة صحفية، قد اعتُقلت في 19 من الشهر ذاته بتهمة انتهاك القوانين الإيرانية. وأفادت السلطات الإيرانية في بيان، الاثنين الماضي، بأن ملف القضية لا يزال قيد التحقيق، مؤكدة أن الاعتقال تم وفقًا للإجراءات القانونية.وأضاف البيان أن السفارة الإيطالية في طهران أُبلغت فورًا بالحادث، وتم توفير جميع الحقوق القنصلية للصحفية، بما في ذلك إمكانية التواصل مع عائلتها عبر الهاتف.التحركات الدبلوماسية الإيطاليةبدورها، صرحت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن وسائل الإعلام يجب أن تتعامل مع القضية بحذر، لتجنب تصعيد الوضع.كما أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" بأن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، ألفريدو مانتوفانو، تواصلا مع قادة المعارضة الإيطالية لتوحيد الجهود وتجنب انتقاد إيران بشكل مباشر في هذه المرحلة الحساسة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها حاولت على مدار 7 أيام التفاوض سرًا مع السلطات الإيرانية للإفراج عن سالا دون جدوى. وقد تمكنت السفيرة الإيطالية لدى طهران، باولا أمادي، من زيارة الصحفية في السجن يوم الجمعة الماضي.

https://sarabic.ae/20241227/الخارجية-الإيطالية-اعتقال-الصحفية-سيسيليا-سالا-في-طهران-1096250234.html

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