استدعاء السفير... إيطاليا تصعد دبلوماسيا إثر اعتقال صحفية في إيران

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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
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29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20250102/استدعاء-السفير-إيطاليا-تصعد-دبلوماسيا-إثر-اعتقال-صحفية-في-إيران-1096422327.html
استدعاء السفير... إيطاليا تصعد دبلوماسيا إثر اعتقال صحفية في إيران
استدعاء السفير... إيطاليا تصعد دبلوماسيا إثر اعتقال صحفية في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، استدعاء السفير الإيراني في روما، محمد رضا صبوري، إثر اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T14:35+0000
2025-01-02T14:35+0000
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وأوضح تاجاني، عبر منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس، أنه كلف الأمين العام لوزارة الخارجية بعقد اجتماع مع السفير الإيراني اليوم.وأكد الوزير أن الحكومة الإيطالية تعمل بشكل متواصل منذ اعتقال سالا لضمان إطلاق سراحها، مضيفًا: "نطالب باحترام جميع حقوقها، وسنظل إلى جانبها هي وعائلتها حتى يتم إطلاق سراحها".الاتهامات والاعتقالوكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، أن سالا، التي دخلت البلاد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بتأشيرة صحفية، قد اعتُقلت في 19 من الشهر ذاته بتهمة انتهاك القوانين الإيرانية. وأفادت السلطات الإيرانية في بيان، الاثنين الماضي، بأن ملف القضية لا يزال قيد التحقيق، مؤكدة أن الاعتقال تم وفقًا للإجراءات القانونية.وأضاف البيان أن السفارة الإيطالية في طهران أُبلغت فورًا بالحادث، وتم توفير جميع الحقوق القنصلية للصحفية، بما في ذلك إمكانية التواصل مع عائلتها عبر الهاتف.التحركات الدبلوماسية الإيطاليةبدورها، صرحت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن وسائل الإعلام يجب أن تتعامل مع القضية بحذر، لتجنب تصعيد الوضع.كما أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" بأن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، ألفريدو مانتوفانو، تواصلا مع قادة المعارضة الإيطالية لتوحيد الجهود وتجنب انتقاد إيران بشكل مباشر في هذه المرحلة الحساسة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها حاولت على مدار 7 أيام التفاوض سرًا مع السلطات الإيرانية للإفراج عن سالا دون جدوى. وقد تمكنت السفيرة الإيطالية لدى طهران، باولا أمادي، من زيارة الصحفية في السجن يوم الجمعة الماضي.
https://sarabic.ae/20241227/الخارجية-الإيطالية-اعتقال-الصحفية-سيسيليا-سالا-في-طهران-1096250234.html
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إيطاليا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

استدعاء السفير... إيطاليا تصعد دبلوماسيا إثر اعتقال صحفية في إيران

14:35 GMT 02.01.2025
© Fotolia / fabiomaxعلم إيطاليا
علم إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Fotolia / fabiomax
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، استدعاء السفير الإيراني في روما، محمد رضا صبوري، إثر اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران.
وأوضح تاجاني، عبر منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس، أنه كلف الأمين العام لوزارة الخارجية بعقد اجتماع مع السفير الإيراني اليوم.
وأكد الوزير أن الحكومة الإيطالية تعمل بشكل متواصل منذ اعتقال سالا لضمان إطلاق سراحها، مضيفًا: "نطالب باحترام جميع حقوقها، وسنظل إلى جانبها هي وعائلتها حتى يتم إطلاق سراحها".

الاتهامات والاعتقال

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، أن سالا، التي دخلت البلاد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بتأشيرة صحفية، قد اعتُقلت في 19 من الشهر ذاته بتهمة انتهاك القوانين الإيرانية. وأفادت السلطات الإيرانية في بيان، الاثنين الماضي، بأن ملف القضية لا يزال قيد التحقيق، مؤكدة أن الاعتقال تم وفقًا للإجراءات القانونية.
وأضاف البيان أن السفارة الإيطالية في طهران أُبلغت فورًا بالحادث، وتم توفير جميع الحقوق القنصلية للصحفية، بما في ذلك إمكانية التواصل مع عائلتها عبر الهاتف.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
الخارجية الإيطالية: اعتقال الصحفية سيسيليا سالا في طهران
27 ديسمبر 2024, 14:04 GMT

التحركات الدبلوماسية الإيطالية

بدورها، صرحت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن وسائل الإعلام يجب أن تتعامل مع القضية بحذر، لتجنب تصعيد الوضع.
كما أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" بأن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، ألفريدو مانتوفانو، تواصلا مع قادة المعارضة الإيطالية لتوحيد الجهود وتجنب انتقاد إيران بشكل مباشر في هذه المرحلة الحساسة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها حاولت على مدار 7 أيام التفاوض سرًا مع السلطات الإيرانية للإفراج عن سالا دون جدوى. وقد تمكنت السفيرة الإيطالية لدى طهران، باولا أمادي، من زيارة الصحفية في السجن يوم الجمعة الماضي.
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