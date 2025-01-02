العراق يكشف تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250102/العراق-يكشف-تفاصيل-تسليم-معارض-كويتي-إلى-بلاده-1096426157.html
العراق يكشف تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده
العراق يكشف تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده
سبوتنيك عربي
كشف العراق، اليوم الخميس، عن تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده، وذلك بتعاون مباشر مع السلطات الكويتية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T16:02+0000
2025-01-02T16:02+0000
الكويت
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045987105_0:105:3073:1833_1920x0_80_0_0_908f5ab55ab70f955e3bcc18d1a95ad2.jpg
وأكدت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها أن العراق، كعضو في الإنتربول الدولي، ملزم بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك التعاون مع الدول العربية.وأوضحت أن المعارض، سلمان الخالدي، وهو مواطن كويتي مطلوب على خلفية قضايا جنائية، تم تسليمه بناء على مذكرة قبض صادرة من الكويت، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأكدت أن الإنتربول العراقي سلّمه إلى نظيره الكويتي تنفيذا للالتزامات الدولية.كما شددت وزارة الداخلية العراقية، على أن التزاماتها الدولية تشمل استرداد وتسليم المطلوبين وفق قرارات قضائية، تطبيقا للمعاهدات ومذكرات التفاهم.في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط سلمان الخالدي، الذي صدرت بحقه 11 حكمًا قضائيا واجب التنفيذ".يشار إلى أن سلمان الخالدي كان قد ظهر في فيديوهات سابقة تثير الجدل وتسيء للكويت.
https://sarabic.ae/20241113/الإنتربول-يصدر-نشرة-زرقاء-بشأن-قائدين-في-الدعم-السريع-1094769485.html
الكويت
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045987105_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_594f4cb466821574c1dea265df0eaf6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق يكشف تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده

16:02 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Khalid Mohammedقوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
قوات الأمن العراقية
© AP Photo / Khalid Mohammed
تابعنا عبر
كشف العراق، اليوم الخميس، عن تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده، وذلك بتعاون مباشر مع السلطات الكويتية.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها أن العراق، كعضو في الإنتربول الدولي، ملزم بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك التعاون مع الدول العربية.
وأوضحت أن المعارض، سلمان الخالدي، وهو مواطن كويتي مطلوب على خلفية قضايا جنائية، تم تسليمه بناء على مذكرة قبض صادرة من الكويت، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأكدت أن الإنتربول العراقي سلّمه إلى نظيره الكويتي تنفيذا للالتزامات الدولية.
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
"الإنتربول" يصدر "نشرة زرقاء" بشأن قائدين في الدعم السريع
13 نوفمبر 2024, 16:06 GMT
كما شددت وزارة الداخلية العراقية، على أن التزاماتها الدولية تشمل استرداد وتسليم المطلوبين وفق قرارات قضائية، تطبيقا للمعاهدات ومذكرات التفاهم.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط سلمان الخالدي، الذي صدرت بحقه 11 حكمًا قضائيا واجب التنفيذ".
يشار إلى أن سلمان الخالدي كان قد ظهر في فيديوهات سابقة تثير الجدل وتسيء للكويت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инструктаж расчета самоходной-артиллерийской установки (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала