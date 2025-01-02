https://sarabic.ae/20250102/العراق-يكشف-تفاصيل-تسليم-معارض-كويتي-إلى-بلاده-1096426157.html
العراق يكشف تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده
العراق يكشف تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده
سبوتنيك عربي
كشف العراق، اليوم الخميس، عن تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده، وذلك بتعاون مباشر مع السلطات الكويتية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T16:02+0000
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وأكدت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها أن العراق، كعضو في الإنتربول الدولي، ملزم بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك التعاون مع الدول العربية.وأوضحت أن المعارض، سلمان الخالدي، وهو مواطن كويتي مطلوب على خلفية قضايا جنائية، تم تسليمه بناء على مذكرة قبض صادرة من الكويت، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأكدت أن الإنتربول العراقي سلّمه إلى نظيره الكويتي تنفيذا للالتزامات الدولية.كما شددت وزارة الداخلية العراقية، على أن التزاماتها الدولية تشمل استرداد وتسليم المطلوبين وفق قرارات قضائية، تطبيقا للمعاهدات ومذكرات التفاهم.في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط سلمان الخالدي، الذي صدرت بحقه 11 حكمًا قضائيا واجب التنفيذ".يشار إلى أن سلمان الخالدي كان قد ظهر في فيديوهات سابقة تثير الجدل وتسيء للكويت.
https://sarabic.ae/20241113/الإنتربول-يصدر-نشرة-زرقاء-بشأن-قائدين-في-الدعم-السريع-1094769485.html
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الكويت, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يكشف تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده
كشف العراق، اليوم الخميس، عن تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده، وذلك بتعاون مباشر مع السلطات الكويتية.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها
أن العراق، كعضو في الإنتربول الدولي، ملزم بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك التعاون مع الدول العربية.
وأوضحت أن المعارض، سلمان الخالدي، وهو مواطن كويتي مطلوب على خلفية قضايا جنائية، تم تسليمه بناء على مذكرة قبض صادرة من الكويت، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأكدت أن الإنتربول العراقي سلّمه إلى نظيره الكويتي تنفيذا للالتزامات الدولية.
13 نوفمبر 2024, 16:06 GMT
كما شددت وزارة الداخلية العراقية، على أن التزاماتها الدولية تشمل استرداد وتسليم المطلوبين وفق قرارات قضائية، تطبيقا للمعاهدات ومذكرات التفاهم.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط سلمان الخالدي، الذي صدرت بحقه 11 حكمًا قضائيا واجب التنفيذ".
يشار إلى أن سلمان الخالدي كان قد ظهر في فيديوهات سابقة تثير الجدل وتسيء للكويت.