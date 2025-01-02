دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها
دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها
سبوتنيك عربي
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2024 كان الأفضل اقتصاديا وتنمويا في تاريخ دولة الإمارات منذ... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T15:47+0000
2025-01-02T15:47+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
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وأشار محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، إلى تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي عززت مكانة الدولة عالميا:تعزيز الحضور الدوليتحديث التشريعاتالإنجازات الاقتصاديةقطاع الطيران والسياحةدعم ريادة الأعمال والمواطنينالمشاريع الوطنيةالتطلعات المستقبلية
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها

15:47 GMT 02.01.2025
© CC0بورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© CC0
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2024 كان الأفضل اقتصاديا وتنمويا في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها.
وأشار محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، إلى تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي عززت مكانة الدولة عالميا:

تعزيز الحضور الدولي

تم توقيع أكثر من 140 اتفاقية دولية في مجالات الاقتصاد، والاستدامة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن والدفاع، والعمل الإنساني الدولي.

تحديث التشريعات

انتهاء مشروع وطني استمر 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول لتحديث 80% من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، مما أسهم في خلق بيئة محفزة للنمو.

الإنجازات الاقتصادية

تسجيل 200 ألف شركة جديدة.
تجاوز حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم.
وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم لأول مرة.
تحقيق صادرات صناعية بقيمة 190 مليار درهم.

قطاع الطيران والسياحة

عبور 150 مليون مسافر عبر مطارات الدولة.
استقبال المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل.

دعم ريادة الأعمال والمواطنين

إطلاق المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.
زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 350% ليصل إلى 131 ألف مواطن، بفضل برنامج "نافس" الوطني.

المشاريع الوطنية

تنفيذ أكثر من 750 مشروعًا ومبادرة وطنية.
إصدار 1300 قرار حكومي لدعم البيئة التنظيمية وتعزيز النمو المستدام.

التطلعات المستقبلية

كما تعهدت حكومة الإمارات بالاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث لضمان أفضل بيئة للأعمال وأفضل جودة حياة لجميع السكان، تحقيقًا لرؤية تنموية طموحة للعقدين المقبلين.
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