https://sarabic.ae/20250102/دولة-عربية-تعلن-أن-عام-2024-الأفضل-اقتصاديا-لها-على-مر-تاريخها-1096424744.html

دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها

دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها

سبوتنيك عربي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2024 كان الأفضل اقتصاديا وتنمويا في تاريخ دولة الإمارات منذ... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T15:47+0000

2025-01-02T15:47+0000

2025-01-02T15:47+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

اقتصاد

العالم العربي

الأخبار

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وأشار محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، إلى تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي عززت مكانة الدولة عالميا:تعزيز الحضور الدوليتحديث التشريعاتالإنجازات الاقتصاديةقطاع الطيران والسياحةدعم ريادة الأعمال والمواطنينالمشاريع الوطنيةالتطلعات المستقبلية

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الأخبار

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سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , اقتصاد, العالم العربي, الأخبار