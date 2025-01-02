https://sarabic.ae/20250102/دولة-عربية-تعلن-أن-عام-2024-الأفضل-اقتصاديا-لها-على-مر-تاريخها-1096424744.html
دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها
دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها
سبوتنيك عربي
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2024 كان الأفضل اقتصاديا وتنمويا في تاريخ دولة الإمارات منذ... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T15:47+0000
2025-01-02T15:47+0000
2025-01-02T15:47+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103797/03/1037970385_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_8b2ce49d7ef916f7ebe226848cf5ab34.jpg
وأشار محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، إلى تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي عززت مكانة الدولة عالميا:تعزيز الحضور الدوليتحديث التشريعاتالإنجازات الاقتصاديةقطاع الطيران والسياحةدعم ريادة الأعمال والمواطنينالمشاريع الوطنيةالتطلعات المستقبلية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103797/03/1037970385_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_094a15c2e52df97c38947fdf09739eee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2024 كان الأفضل اقتصاديا وتنمويا في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها.
وأشار محمد بن راشد
في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، إلى تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي عززت مكانة الدولة عالميا:
تم توقيع أكثر من 140 اتفاقية دولية في مجالات الاقتصاد، والاستدامة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن والدفاع، والعمل الإنساني الدولي.
انتهاء مشروع وطني استمر 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول لتحديث 80% من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، مما أسهم في خلق بيئة محفزة للنمو.
تسجيل 200 ألف شركة جديدة.
تجاوز حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم.
وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم لأول مرة.
تحقيق صادرات صناعية بقيمة 190 مليار درهم.
عبور 150 مليون مسافر عبر مطارات الدولة.
استقبال المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل.
دعم ريادة الأعمال والمواطنين
إطلاق المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.
زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 350% ليصل إلى 131 ألف مواطن، بفضل برنامج "نافس" الوطني.
تنفيذ أكثر من 750 مشروعًا ومبادرة وطنية.
إصدار 1300 قرار حكومي لدعم البيئة التنظيمية وتعزيز النمو المستدام.
كما تعهدت حكومة الإمارات
بالاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث لضمان أفضل بيئة للأعمال وأفضل جودة حياة لجميع السكان، تحقيقًا لرؤية تنموية طموحة للعقدين المقبلين.