"رالي فسانيا"... انطلاقة رياضية وسياحية جنوبي ليبيا

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القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250102/رالي-فسانيا-انطلاقة-رياضية-وسياحية-جنوبي-ليبيا-1096409306.html
"رالي فسانيا"... انطلاقة رياضية وسياحية جنوبي ليبيا
"رالي فسانيا"... انطلاقة رياضية وسياحية جنوبي ليبيا
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات النسخة الأولى من "رالي فسانيا" في جنوب ليبيا، بمشاركة محلية ودولية مميزة، إذ تميز الحدث بإقامة أنشطة تراثية وسياحية تهدف إلى تعزيز التنمية... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:00+0000
2025-01-02T09:00+0000
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من جهته، قال مصدق الزعيتري، رئيس اللجنة التنظيمية لـ"رالي فسانيا"، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "رالي فسانيا يعد الأول من نوعه في ليبيا، الذي يلتزم بشروط الاتحاد الدولي للرياضات الميكانيكية. استخدمنا أجهزة التتبع الإلكتروني بنظام الأقمار الصناعية، مما ساهم في تحسين جودة السباق عبر مراقبة المتسابقين بشكل مباشر، وتتبع السرعة وخط السير بدقة، كما أن هذه التقنية تُمكّن لجنة التحكيم من التعامل السريع مع أي عطل أو انحراف عن المسار".وأضاف الزعيتري: "نسعى لتطوير هذه الرياضة بهدف دعم التنمية المكانية في المناطق الصحراوية، كما نطمح إلى جعل ليبيا وجهة عالمية لرياضات الرالي، مستقطبين المزيد من المتسابقين والخبراء الدوليين، هذا العام، شارك متسابقون دوليون وخبراء إيطاليون، ونعمل على توسيع المشاركة في المستقبل".وأشار إلى أن الرياضة الميكانيكية تُعد من أكثر الرياضات تكلفة عالميًا، لكنها تمتلك إمكانيات كبيرة لجذب السياح إلى ليبيا وتسليط الضوء على تراثها وثقافتها، مما يعزز التنمية المحلية في البلاد.وأكد الزعيتري أن "الدعم الأكبر في هذا الرالي جاء من أهالي وشباب المناطق الجنوبية"، مشيرًا إلى تعاون اللجنة التنظيمية مع فرق طب الطوارئ وجمعية الهلال الأحمر الليبي، التي وفّرت سيارات الإسعاف في نقاط مرور محددة لضمان سلامة المشاركين.وأوضح أن "الهدف هو العمل على تأسيس بيئة رياضية مميزة في ليبيا، تستوفي جميع معايير الأمن والسلامة الدولية، لتكون جاذبة للمشاركين الدوليين"، مؤكدا المساعي إلى "الترويج لرياضة الرالي على المستوى الدولي وجعل ليبيا وجهة آمنة تحتضن مثل هذه الفعاليات، بما يعكس صورة إيجابية عن شعبها المضياف وأمان مناطقها الجنوبية".
https://sarabic.ae/20220903/تعرض-رياضي-عربي-لحادث-واحتراق-سيارته-خلال-رالي-بولندا-فيديو-1067236764.html
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حصري, العالم العربي, رياضة, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, رياضة, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

"رالي فسانيا"... انطلاقة رياضية وسياحية جنوبي ليبيا

09:00 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Maher al-shaeriرالي فسانيا في جنوب ليبيا
رالي فسانيا في جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Maher al-shaeri
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حصري
انطلقت فعاليات النسخة الأولى من "رالي فسانيا" في جنوب ليبيا، بمشاركة محلية ودولية مميزة، إذ تميز الحدث بإقامة أنشطة تراثية وسياحية تهدف إلى تعزيز التنمية المكانية في المنطقة الجنوبية، التي تمتلك صحراء شاسعة وملائمة لاستضافة الفعاليات الرياضية والتراثية.
من جهته، قال مصدق الزعيتري، رئيس اللجنة التنظيمية لـ"رالي فسانيا"، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "رالي فسانيا يعد الأول من نوعه في ليبيا، الذي يلتزم بشروط الاتحاد الدولي للرياضات الميكانيكية. استخدمنا أجهزة التتبع الإلكتروني بنظام الأقمار الصناعية، مما ساهم في تحسين جودة السباق عبر مراقبة المتسابقين بشكل مباشر، وتتبع السرعة وخط السير بدقة، كما أن هذه التقنية تُمكّن لجنة التحكيم من التعامل السريع مع أي عطل أو انحراف عن المسار".
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

&quot;رالي فسانيا&quot; جنوبي ليبيا - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

&quot;رالي فسانيا&quot; جنوبي ليبيا - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

&quot;رالي فسانيا&quot; جنوبي ليبيا - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

&quot;رالي فسانيا&quot; جنوبي ليبيا - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

&quot;رالي فسانيا&quot; جنوبي ليبيا - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

&quot;رالي فسانيا&quot; جنوبي ليبيا - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

&quot;رالي فسانيا&quot; جنوبي ليبيا - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

&quot;رالي فسانيا&quot; جنوبي ليبيا - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

&quot;رالي فسانيا&quot; جنوبي ليبيا - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

1/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

2/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

3/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

4/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

5/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

6/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

7/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

8/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

9/9
© Sputnik . Maher al-shaeri

"رالي فسانيا" جنوبي ليبيا

وأضاف الزعيتري: "نسعى لتطوير هذه الرياضة بهدف دعم التنمية المكانية في المناطق الصحراوية، كما نطمح إلى جعل ليبيا وجهة عالمية لرياضات الرالي، مستقطبين المزيد من المتسابقين والخبراء الدوليين، هذا العام، شارك متسابقون دوليون وخبراء إيطاليون، ونعمل على توسيع المشاركة في المستقبل".
وأشار إلى أن الرياضة الميكانيكية تُعد من أكثر الرياضات تكلفة عالميًا، لكنها تمتلك إمكانيات كبيرة لجذب السياح إلى ليبيا وتسليط الضوء على تراثها وثقافتها، مما يعزز التنمية المحلية في البلاد.
رالي الجونة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
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وأكد الزعيتري أن "الدعم الأكبر في هذا الرالي جاء من أهالي وشباب المناطق الجنوبية"، مشيرًا إلى تعاون اللجنة التنظيمية مع فرق طب الطوارئ وجمعية الهلال الأحمر الليبي، التي وفّرت سيارات الإسعاف في نقاط مرور محددة لضمان سلامة المشاركين.
وأوضح أن "الهدف هو العمل على تأسيس بيئة رياضية مميزة في ليبيا، تستوفي جميع معايير الأمن والسلامة الدولية، لتكون جاذبة للمشاركين الدوليين"، مؤكدا المساعي إلى "الترويج لرياضة الرالي على المستوى الدولي وجعل ليبيا وجهة آمنة تحتضن مثل هذه الفعاليات، بما يعكس صورة إيجابية عن شعبها المضياف وأمان مناطقها الجنوبية".
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