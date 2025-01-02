طورتها 3 دول.. أبرز 5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط

عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250102/طورتها-3-دول-أبرز-5-أسلحة-محلية-ظهرت-في-حروب-الشرق-الأوسط-1096416553.html
طورتها 3 دول.. أبرز 5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط
طورتها 3 دول.. أبرز 5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة الشرق الأوسط صراعات واسعة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كانت البداية في قطاع غزة، الذي تلاه فتح إسرائيل لجبهات حرب أخرى شملت دولا عدة... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T12:11+0000
2025-01-02T12:11+0000
رصد عسكري
إيران
لبنان
الحرب على اليمن
إسرائيل
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096416720_0:6:1024:582_1920x0_80_0_0_ad9cb8c19c199f4418d59e708dbaced3.jpg
ففي أثناء حرب غزة، فتحت إسرائيل جبهة مع "حزب الله" في لبنان، وبدأت بقصف مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، وامتد الأمر لضرب أهداف في سوريا وإيران.وفي كل جبهة من تلك الجبهات يتم استخدام أسلحة مختلفة بعضها محلي الصنع، لكن تأثيرها كان جوهريا في مسار الصراع، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.قطاع غزةظهرت في قطاع غزة قذائف "الياسين - 105" وهي قذائف مضادة للدروع من فئة "آر بي جي"، استطاعت الفصائل الفلسطينية استخدامها بكفاءة مكّنتها من تدمير دبابات ومدرعات إسرائيلية متطورة.إسرائيلطوّرت إسرائيل صاروخ "باباي"، الذي يصل مداه إلى 78 كلم وتم استخدامه لضرب غزة واليمن من الجو.اليمنطوّرت جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخ "فلسطين-2" بعيد المدى، الذي يصل مداه إلى 2150 كيلومترا، حيث تم استخدامه لضرب مواقع إسرائيلية وتمكن من اختراق الدفاعا الجوية المتطورة، التي تستخدمها إسرائيل.إيرانكشفت إيران عن صاروخ "خيبر شكن"، الذي استخدمته في ضرب منشآت عسكرية إسرائيلية بنجاح خلال عام 2024، وهو ما كشف امتلاكها قدرات خارقة في هذا المجال.لبنانتمكّن "حزب الله" اللبناني من تطوير طائرة مسيرة تحمل اسم "هدهد" مصممة لمهام الاستطلاع واختراق الدفاعات الجوية للعدو للوصول إلى مواقع عسكرية حساسة.
https://sarabic.ae/20231105/ما-هو-سر-قوة-قذائف-الياسين---105-التي-تستخدمها-المقاومة-الفلسطينية-ضد-الدبابات-الإسرائيلية-1082838829.html
إيران
لبنان
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096416720_0:0:884:662_1920x0_80_0_0_92bda4446cda05ef3c7bc8c5f93f8610.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إيران, لبنان, الحرب على اليمن, إسرائيل, غزة
رصد عسكري, إيران, لبنان, الحرب على اليمن, إسرائيل, غزة

طورتها 3 دول.. أبرز 5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط

12:11 GMT 02.01.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud / Contributorنموذج لصاروخ فلسطين اليمني في صنعاء
نموذج لصاروخ فلسطين اليمني في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud / Contributor
تابعنا عبر
شهدت منطقة الشرق الأوسط صراعات واسعة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كانت البداية في قطاع غزة، الذي تلاه فتح إسرائيل لجبهات حرب أخرى شملت دولا عدة بالمنطقة.
ففي أثناء حرب غزة، فتحت إسرائيل جبهة مع "حزب الله" في لبنان، وبدأت بقصف مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، وامتد الأمر لضرب أهداف في سوريا وإيران.
كتائب القسام الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
ما سر قوة قذائف "الياسين 105" التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية لتدمير الدبابات الإسرائيلية؟...فيديو
5 نوفمبر 2023, 13:58 GMT
وفي كل جبهة من تلك الجبهات يتم استخدام أسلحة مختلفة بعضها محلي الصنع، لكن تأثيرها كان جوهريا في مسار الصراع، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.

قطاع غزة

ظهرت في قطاع غزة قذائف "الياسين - 105" وهي قذائف مضادة للدروع من فئة "آر بي جي"، استطاعت الفصائل الفلسطينية استخدامها بكفاءة مكّنتها من تدمير دبابات ومدرعات إسرائيلية متطورة.

إسرائيل

طوّرت إسرائيل صاروخ "باباي"، الذي يصل مداه إلى 78 كلم وتم استخدامه لضرب غزة واليمن من الجو.

اليمن

طوّرت جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخ "فلسطين-2" بعيد المدى، الذي يصل مداه إلى 2150 كيلومترا، حيث تم استخدامه لضرب مواقع إسرائيلية وتمكن من اختراق الدفاعا الجوية المتطورة، التي تستخدمها إسرائيل.

إيران

كشفت إيران عن صاروخ "خيبر شكن"، الذي استخدمته في ضرب منشآت عسكرية إسرائيلية بنجاح خلال عام 2024، وهو ما كشف امتلاكها قدرات خارقة في هذا المجال.

لبنان

تمكّن "حزب الله" اللبناني من تطوير طائرة مسيرة تحمل اسم "هدهد" مصممة لمهام الاستطلاع واختراق الدفاعات الجوية للعدو للوصول إلى مواقع عسكرية حساسة.
© Sputnikالقدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي
القدرات العسكرية لـحماس في مواجهة الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
القدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инструктаж расчета самоходной-артиллерийской установки (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала