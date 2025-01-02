https://sarabic.ae/20250102/طورتها-3-دول-أبرز-5-أسلحة-محلية-ظهرت-في-حروب-الشرق-الأوسط-1096416553.html
طورتها 3 دول.. أبرز 5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط
طورتها 3 دول.. أبرز 5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة الشرق الأوسط صراعات واسعة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كانت البداية في قطاع غزة، الذي تلاه فتح إسرائيل لجبهات حرب أخرى شملت دولا عدة... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T12:11+0000
2025-01-02T12:11+0000
2025-01-02T12:11+0000
رصد عسكري
إيران
لبنان
الحرب على اليمن
إسرائيل
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096416720_0:6:1024:582_1920x0_80_0_0_ad9cb8c19c199f4418d59e708dbaced3.jpg
ففي أثناء حرب غزة، فتحت إسرائيل جبهة مع "حزب الله" في لبنان، وبدأت بقصف مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، وامتد الأمر لضرب أهداف في سوريا وإيران.وفي كل جبهة من تلك الجبهات يتم استخدام أسلحة مختلفة بعضها محلي الصنع، لكن تأثيرها كان جوهريا في مسار الصراع، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.قطاع غزةظهرت في قطاع غزة قذائف "الياسين - 105" وهي قذائف مضادة للدروع من فئة "آر بي جي"، استطاعت الفصائل الفلسطينية استخدامها بكفاءة مكّنتها من تدمير دبابات ومدرعات إسرائيلية متطورة.إسرائيلطوّرت إسرائيل صاروخ "باباي"، الذي يصل مداه إلى 78 كلم وتم استخدامه لضرب غزة واليمن من الجو.اليمنطوّرت جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخ "فلسطين-2" بعيد المدى، الذي يصل مداه إلى 2150 كيلومترا، حيث تم استخدامه لضرب مواقع إسرائيلية وتمكن من اختراق الدفاعا الجوية المتطورة، التي تستخدمها إسرائيل.إيرانكشفت إيران عن صاروخ "خيبر شكن"، الذي استخدمته في ضرب منشآت عسكرية إسرائيلية بنجاح خلال عام 2024، وهو ما كشف امتلاكها قدرات خارقة في هذا المجال.لبنانتمكّن "حزب الله" اللبناني من تطوير طائرة مسيرة تحمل اسم "هدهد" مصممة لمهام الاستطلاع واختراق الدفاعات الجوية للعدو للوصول إلى مواقع عسكرية حساسة.
https://sarabic.ae/20231105/ما-هو-سر-قوة-قذائف-الياسين---105-التي-تستخدمها-المقاومة-الفلسطينية-ضد-الدبابات-الإسرائيلية-1082838829.html
إيران
لبنان
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096416720_0:0:884:662_1920x0_80_0_0_92bda4446cda05ef3c7bc8c5f93f8610.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, إيران, لبنان, الحرب على اليمن, إسرائيل, غزة
رصد عسكري, إيران, لبنان, الحرب على اليمن, إسرائيل, غزة
طورتها 3 دول.. أبرز 5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط
شهدت منطقة الشرق الأوسط صراعات واسعة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كانت البداية في قطاع غزة، الذي تلاه فتح إسرائيل لجبهات حرب أخرى شملت دولا عدة بالمنطقة.
ففي أثناء حرب غزة
، فتحت إسرائيل جبهة مع "حزب الله" في لبنان، وبدأت بقصف مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، وامتد الأمر لضرب أهداف في سوريا وإيران.
وفي كل جبهة من تلك الجبهات يتم استخدام أسلحة مختلفة بعضها محلي الصنع، لكن تأثيرها كان جوهريا في مسار الصراع، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
ظهرت في قطاع غزة قذائف "الياسين
- 105" وهي قذائف مضادة للدروع من فئة "آر بي جي"، استطاعت الفصائل الفلسطينية استخدامها بكفاءة مكّنتها من تدمير دبابات ومدرعات إسرائيلية متطورة.
طوّرت إسرائيل صاروخ "باباي"، الذي يصل مداه إلى 78 كلم وتم استخدامه لضرب غزة واليمن من الجو.
طوّرت جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخ "فلسطين-2" بعيد المدى، الذي يصل مداه إلى 2150 كيلومترا، حيث تم استخدامه لضرب مواقع إسرائيلية وتمكن من اختراق الدفاعا الجوية المتطورة، التي تستخدمها إسرائيل.
كشفت إيران عن صاروخ "خيبر شكن"، الذي استخدمته في ضرب منشآت
عسكرية إسرائيلية بنجاح خلال عام 2024، وهو ما كشف امتلاكها قدرات خارقة في هذا المجال.
تمكّن "حزب الله" اللبناني من تطوير طائرة مسيرة تحمل اسم "هدهد" مصممة لمهام الاستطلاع واختراق الدفاعات الجوية للعدو للوصول إلى مواقع عسكرية حساسة.