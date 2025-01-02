https://sarabic.ae/20250102/طورتها-3-دول-أبرز-5-أسلحة-محلية-ظهرت-في-حروب-الشرق-الأوسط-1096416553.html

طورتها 3 دول.. أبرز 5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط

طورتها 3 دول.. أبرز 5 أسلحة محلية ظهرت في حروب الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

شهدت منطقة الشرق الأوسط صراعات واسعة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كانت البداية في قطاع غزة، الذي تلاه فتح إسرائيل لجبهات حرب أخرى شملت دولا عدة... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T12:11+0000

2025-01-02T12:11+0000

2025-01-02T12:11+0000

رصد عسكري

إيران

لبنان

الحرب على اليمن

إسرائيل

غزة

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ففي أثناء حرب غزة، فتحت إسرائيل جبهة مع "حزب الله" في لبنان، وبدأت بقصف مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، وامتد الأمر لضرب أهداف في سوريا وإيران.وفي كل جبهة من تلك الجبهات يتم استخدام أسلحة مختلفة بعضها محلي الصنع، لكن تأثيرها كان جوهريا في مسار الصراع، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.قطاع غزةظهرت في قطاع غزة قذائف "الياسين - 105" وهي قذائف مضادة للدروع من فئة "آر بي جي"، استطاعت الفصائل الفلسطينية استخدامها بكفاءة مكّنتها من تدمير دبابات ومدرعات إسرائيلية متطورة.إسرائيلطوّرت إسرائيل صاروخ "باباي"، الذي يصل مداه إلى 78 كلم وتم استخدامه لضرب غزة واليمن من الجو.اليمنطوّرت جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخ "فلسطين-2" بعيد المدى، الذي يصل مداه إلى 2150 كيلومترا، حيث تم استخدامه لضرب مواقع إسرائيلية وتمكن من اختراق الدفاعا الجوية المتطورة، التي تستخدمها إسرائيل.إيرانكشفت إيران عن صاروخ "خيبر شكن"، الذي استخدمته في ضرب منشآت عسكرية إسرائيلية بنجاح خلال عام 2024، وهو ما كشف امتلاكها قدرات خارقة في هذا المجال.لبنانتمكّن "حزب الله" اللبناني من تطوير طائرة مسيرة تحمل اسم "هدهد" مصممة لمهام الاستطلاع واختراق الدفاعات الجوية للعدو للوصول إلى مواقع عسكرية حساسة.

https://sarabic.ae/20231105/ما-هو-سر-قوة-قذائف-الياسين---105-التي-تستخدمها-المقاومة-الفلسطينية-ضد-الدبابات-الإسرائيلية-1082838829.html

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لبنان

إسرائيل

غزة

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سبوتنيك عربي

رصد عسكري, إيران, لبنان, الحرب على اليمن, إسرائيل, غزة