https://sarabic.ae/20250103/إعلام-إسرائيل-مستعدة-للتفاوض-على-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-في-المراحل-التالية-من-اتفاق-الأسرى-1096454929.html
إعلام: إسرائيل مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الأسرى
إعلام: إسرائيل مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الأسرى
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T16:52+0000
2025-01-03T16:52+0000
2025-01-03T16:52+0000
العالم العربي
إسرائيل
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104171/97/1041719703_0:286:2748:1832_1920x0_80_0_0_9e0209d7f413aa1a2d374b3e2e6cd1ef.jpg
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن".وأضافت الصحيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".وأكدت الصحيفة أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء".وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
https://sarabic.ae/20250103/حماس-سلمنا-مصر-قائمة-بأسماء-مقترحة-للجنة-إدارة-غزة-1096439618.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104171/97/1041719703_305:0:2748:1832_1920x0_80_0_0_53086d6e7b1b4e373291bf003833aa0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
إعلام: إسرائيل مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الأسرى
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن".
وأضافت الصحيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".
كما أشارت الصحيفة إلى أنه "لا تزال هناك فجوات في المفاوضات وأبرزها يتعلق بعدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم".
وأكدت الصحيفة أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء".
وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.
ولم يستبعد المصدر إمكانية استئناف جولة التفاوض غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، "إذا لم تضع إسرائيل عراقيل تحول دون ذلك".
وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.