https://sarabic.ae/20250103/إعلام-إسرائيل-مستعدة-للتفاوض-على-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-في-المراحل-التالية-من-اتفاق-الأسرى-1096454929.html

إعلام: إسرائيل مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الأسرى

إعلام: إسرائيل مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الأسرى

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى. 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T16:52+0000

2025-01-03T16:52+0000

2025-01-03T16:52+0000

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ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن".وأضافت الصحيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".وأكدت الصحيفة أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء".وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

https://sarabic.ae/20250103/حماس-سلمنا-مصر-قائمة-بأسماء-مقترحة-للجنة-إدارة-غزة-1096439618.html

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العالم العربي, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى