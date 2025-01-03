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https://sarabic.ae/20250103/التهاب-حاد-يهاجم-رئة-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-ويمنعها-عن-ممارسة-مهامها-1096454811.html
"التهاب حاد" يهاجم رئة رئيسة المفوضية الأوروبية ويمنعها عن ممارسة مهامها
"التهاب حاد" يهاجم رئة رئيسة المفوضية الأوروبية ويمنعها عن ممارسة مهامها
سبوتنيك عربي
اضطرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إلى إلغاء خطط سفرها حتى منتصف الشهر الجاري، بسبب إصابتها بحالة "خطيرة" من الالتهاب. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T16:49+0000
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وقال متحدث باسم المفوضية، إن فون دير لاين، البالغة من العمر 66 عاما، تؤدي مهامها من مدينتها هانوفر، وتظل على اتصال وثيق بفريقها.وأضاف أن "الرئيسة ألغت ارتباطاتها الخارجية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير، وهي تعاني من التهاب رئوي حاد".ومن بين الأحداث التي اضطرت فون دير لاين، التي ترأس المفوضية منذ عام 2019، إلى إلغائها، خطاب في لشبونة، ورحلة الأسبوع المقبل إلى غدانسك في بولندا.وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إلى أن الاجتماع الأخير الذي كان من المقرر أن يمثل إطلاق الرئاسة البولندية للمجلس الأوروبي، سيعقد في مرحلة لاحقة، نتيجة مرض أورسولا فون دير لاين.
https://sarabic.ae/20241020/إعلام-فون-دير-لاين-تخطط-للقيام-بانقلاب-في-المفوضية-الأوروبية-1093965876.html
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"التهاب حاد" يهاجم رئة رئيسة المفوضية الأوروبية ويمنعها عن ممارسة مهامها

16:49 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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اضطرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إلى إلغاء خطط سفرها حتى منتصف الشهر الجاري، بسبب إصابتها بحالة "خطيرة" من الالتهاب.
وقال متحدث باسم المفوضية، إن فون دير لاين، البالغة من العمر 66 عاما، تؤدي مهامها من مدينتها هانوفر، وتظل على اتصال وثيق بفريقها.
وأضاف أن "الرئيسة ألغت ارتباطاتها الخارجية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير، وهي تعاني من التهاب رئوي حاد".
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
إعلام: فون دير لاين تخطط للقيام بانقلاب في المفوضية الأوروبية
20 أكتوبر 2024, 12:01 GMT
ومن بين الأحداث التي اضطرت فون دير لاين، التي ترأس المفوضية منذ عام 2019، إلى إلغائها، خطاب في لشبونة، ورحلة الأسبوع المقبل إلى غدانسك في بولندا.
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إلى أن الاجتماع الأخير الذي كان من المقرر أن يمثل إطلاق الرئاسة البولندية للمجلس الأوروبي، سيعقد في مرحلة لاحقة، نتيجة مرض أورسولا فون دير لاين.
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