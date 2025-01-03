https://sarabic.ae/20250103/التهاب-حاد-يهاجم-رئة-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-ويمنعها-عن-ممارسة-مهامها-1096454811.html
"التهاب حاد" يهاجم رئة رئيسة المفوضية الأوروبية ويمنعها عن ممارسة مهامها
"التهاب حاد" يهاجم رئة رئيسة المفوضية الأوروبية ويمنعها عن ممارسة مهامها
سبوتنيك عربي
اضطرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إلى إلغاء خطط سفرها حتى منتصف الشهر الجاري، بسبب إصابتها بحالة "خطيرة" من الالتهاب. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T16:49+0000
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وقال متحدث باسم المفوضية، إن فون دير لاين، البالغة من العمر 66 عاما، تؤدي مهامها من مدينتها هانوفر، وتظل على اتصال وثيق بفريقها.وأضاف أن "الرئيسة ألغت ارتباطاتها الخارجية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير، وهي تعاني من التهاب رئوي حاد".ومن بين الأحداث التي اضطرت فون دير لاين، التي ترأس المفوضية منذ عام 2019، إلى إلغائها، خطاب في لشبونة، ورحلة الأسبوع المقبل إلى غدانسك في بولندا.وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إلى أن الاجتماع الأخير الذي كان من المقرر أن يمثل إطلاق الرئاسة البولندية للمجلس الأوروبي، سيعقد في مرحلة لاحقة، نتيجة مرض أورسولا فون دير لاين.
https://sarabic.ae/20241020/إعلام-فون-دير-لاين-تخطط-للقيام-بانقلاب-في-المفوضية-الأوروبية-1093965876.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
"التهاب حاد" يهاجم رئة رئيسة المفوضية الأوروبية ويمنعها عن ممارسة مهامها
اضطرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إلى إلغاء خطط سفرها حتى منتصف الشهر الجاري، بسبب إصابتها بحالة "خطيرة" من الالتهاب.
وقال متحدث باسم المفوضية، إن فون دير لاين، البالغة من العمر 66 عاما، تؤدي مهامها من مدينتها هانوفر، وتظل على اتصال وثيق بفريقها.
وأضاف أن "الرئيسة ألغت ارتباطاتها الخارجية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير، وهي تعاني من التهاب رئوي حاد".
20 أكتوبر 2024, 12:01 GMT
ومن بين الأحداث التي اضطرت فون دير لاين، التي ترأس المفوضية منذ عام 2019، إلى إلغائها، خطاب في لشبونة، ورحلة الأسبوع المقبل إلى غدانسك في بولندا.
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إلى أن الاجتماع الأخير الذي كان من المقرر أن يمثل إطلاق الرئاسة البولندية للمجلس الأوروبي، سيعقد في مرحلة لاحقة، نتيجة مرض أورسولا فون دير لاين.