https://sarabic.ae/20250103/بسترة-واقية-من-الرصاص-وزيرة-الخارجية-الألمانية-تصل-دمشق-على-متن-طائرة-عسكرية-فيديو---1096442377.html
بسترة واقية من الرصاص... وزيرة الخارجية الألمانية تصل دمشق على متن طائرة عسكرية... فيديو
بسترة واقية من الرصاص... وزيرة الخارجية الألمانية تصل دمشق على متن طائرة عسكرية... فيديو
سبوتنيك عربي
"بيد ممدودة" و"سترة واقية من الرصاص"، توجهت وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية في... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T11:44+0000
2025-01-03T11:44+0000
2025-01-03T11:44+0000
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وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى من خروج وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من طائرة عسكرية، وهي مرتدية سترة واقية من الرصاص.وصرحت الوزيرة الألماينة قبيل مغادرتها دمشق أن "زيارتنا إلى دمشق، إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.. لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد"، على حد تعبيرها.
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نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
بسترة واقية من الرصاص... وزيرة الخارجية الألمانية تصل دمشق على متن طائرة عسكرية... فيديو
"بيد ممدودة" و"سترة واقية من الرصاص"، توجهت وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية في زيارة هي الأولى من نوعها، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى من خروج وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من طائرة عسكرية، وهي مرتدية سترة واقية من الرصاص.
وأثار مظهر الوزيرة بالسترة الواقية مع ما رافقها من تصريحاتها حول أن البداية السياسية الجديدة ممكنة بين أوروبا وسوريا وبين ألمانيا وسوريا"، في دمشق ردود فعل وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها بالبعض بالمنتاقضة.
وكتبت أحد المعلقيين على الفيديو بأن تصرف الوزيرة مبرر واحترازي بسبب وجود فصائل مسلحة عديدة في سورية، فيما أشار البعض الآخر أن تصرف الوزيرة يعكس عدم الارتياح والأمان تجاه الوضع الميداني والأمني الحالي في سورية.
وصرحت الوزيرة الألماينة قبيل مغادرتها دمشق أن "زيارتنا إلى دمشق، إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.. لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد"، على حد تعبيرها.