https://sarabic.ae/20250103/عراقجي-جاهزون-للانخراط-في-مفاوضات-نووية-بناءة-من-دون-تأخير-بهدف-التوصل-لاتفاق-1096456232.html
عراقجي: جاهزون للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق
عراقجي: جاهزون للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إيران جاهزة للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T17:51+0000
2025-01-03T17:51+0000
2025-01-03T17:51+0000
إيران
العالم
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وأفاد عراقجي لإعلام رسمي إيراني: "مستعدون لاستئناف المفاوضات النووية بصيغة بناء الثقة حول برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات".وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس الخميس، دعم وزارته للتجارب الصاروخية التي تجريها طهران، مشددا على أهمية الدبلوماسية المستندة إلى القوة، وأوضح أن "القدرات الصاروخية تمثل جزءا أساسيا من هذه القوة".وأشار عراقجي إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية، بفضل قدراتها الصاروخية الردعية، وفرت الحماية للمنشآت النووية، وهذه القدرات هي الدرع الذي صان هذه المنشآت وأسهم في حماية البرنامج النووي"، مؤكدا أن "أي مفاوضات مستقبلية تعتمد على استعداد الطرف الآخر".
https://sarabic.ae/20250102/وزير-الخارجية-الإيراني-مفاوضاتهم-معنا-تكشف-عدم-قدرتهم-على-تدمير-منشآتنا-النووية-1096431821.html
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إيران, العالم
عراقجي: جاهزون للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إيران جاهزة للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق.
وأفاد عراقجي لإعلام رسمي إيراني: "مستعدون لاستئناف المفاوضات النووية بصيغة بناء الثقة حول برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات".
ووفقا لعراقجي، فإنه "هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق والحل صعب لكنه غير مستحيل".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس الخميس، دعم وزارته للتجارب الصاروخية التي تجريها طهران، مشددا على أهمية الدبلوماسية المستندة إلى القوة، وأوضح أن "القدرات الصاروخية تمثل جزءا أساسيا من هذه القوة".
وأضاف في مقابلة مع وكالة
"تسنيم" الإيرانية: "لو لم تكن لدينا هذه القدرات لما تفاوض أحد معنا، وإذا كانوا قادرين على تدمير منشآتنا النووية بضربة واحدة، لما جلسوا على طاولة المفاوضات لأكثر من عامين، ولماذا كانت اجتماعات وزراء خارجية أمريكا ودول (1+5) تمتد لأسابيع وأيام طويلة؟ السبب هو عدم امتلاكهم القدرة العسكرية على القضاء على منشآتنا".
وأشار عراقجي إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية، بفضل قدراتها الصاروخية الردعية، وفرت الحماية للمنشآت النووية، وهذه القدرات هي الدرع الذي صان هذه المنشآت وأسهم في حماية البرنامج النووي"، مؤكدا أن "أي مفاوضات مستقبلية تعتمد على استعداد الطرف الآخر".