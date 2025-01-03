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موسكو ترتدي ثوبها الثلجي الأبيض
موسكو ترتدي ثوبها الثلجي الأبيض
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من مدينة موسكو خلال موسم الأعياد، حيث ارتدت العاصمة الروسية ثوبها الثلجي الأبيض، الذي منحها سحرها الجميل الناصع وجعل من... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, موسكو, ثلوج
фото, صور, موسكو, ثلوج

موسكو ترتدي ثوبها الثلجي الأبيض

13:45 GMT 03.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من مدينة موسكو خلال موسم الأعياد، حيث ارتدت العاصمة الروسية ثوبها الثلجي الأبيض، الذي منحها سحرها الجميل الناصع وجعل من ليلها نهارا، حين تمتزج الأنوار وتنعكس على لون الثلج الجميل.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون روس وسياح في الساحة الحمراء يستمتعون بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل على قباب الكرملين وفي الخلف تظهر كنيسة القديس باسيل.

 مواطنون روس وسياح في الساحة الحمراء يستمتعون بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل على قباب الكرملين وفي الخلف تظهر كنيسة القديس باسيل. - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون روس وسياح في الساحة الحمراء يستمتعون بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل على قباب الكرملين وفي الخلف تظهر كنيسة القديس باسيل.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يستمتعون باللعب بالثلج وقضاء وقت ممتع في حديقو براتسيفو.

مواطنون يستمتعون باللعب بالثلج وقضاء وقت ممتع في حديقو براتسيفو. - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يستمتعون باللعب بالثلج وقضاء وقت ممتع في حديقو براتسيفو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد ساحر لحديقة براتسيفو من الأعلى، حيث تظهر الثلوج وهي تغطي الأشجار في مشهد جميل.

مشهد ساحر لحديقة براتسيفو من الأعلى، حيث تظهر الثلوج وهي تغطي الأشجار في مشهد جميل. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد ساحر لحديقة براتسيفو من الأعلى، حيث تظهر الثلوج وهي تغطي الأشجار في مشهد جميل.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة روسية تلتقط صورة إلى جانب شجرة مغطاة بالثلوج، فتاة في ساحة مانيجنايا في موسكو.

فتاة روسية تلتقط صورة إلى جانب شجرة مغطاة بالثلوج، فتاة في ساحة مانيجنايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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فتاة روسية تلتقط صورة إلى جانب شجرة مغطاة بالثلوج، فتاة في ساحة مانيجنايا في موسكو.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

متحف الدولة التاريخي من جهة اليسار الموجود على جانب الكرملين في موسكو.

متحف الدولة التاريخي من جهة اليسار الموجود على جانب الكرملين في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

متحف الدولة التاريخي من جهة اليسار الموجود على جانب الكرملين في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

كلب يلهو على الثلوج في جانب من حديقة براتسيفو.

كلب يلهو على الثلوج في جانب من حديقة براتسيفو. - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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كلب يلهو على الثلوج في جانب من حديقة براتسيفو.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يستغلون تساقط الثلوج الكثيف ويمارسون رياضة ركوب الزلاجة في موسكو.

أطفال يستغلون تساقط الثلوج الكثيف ويمارسون رياضة ركوب الزلاجة في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
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أطفال يستغلون تساقط الثلوج الكثيف ويمارسون رياضة ركوب الزلاجة في موسكو.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

طفل يستمتع بأجواء الثلوج والأعياد في شارع إيلينكا في موسكو.

طفل يستمتع بأجواء الثلوج والأعياد في شارع إيلينكا في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

طفل يستمتع بأجواء الثلوج والأعياد في شارع إيلينكا في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مواطن روسي يستمتع بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل الذي حوّل الأشجار إلى اللون الأبيض.

مواطن روسي يستمتع بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل الذي حوّل الأشجار إلى اللون الأبيض. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطن روسي يستمتع بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل الذي حوّل الأشجار إلى اللون الأبيض.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

سائحة تستمتع بالمشي في شارع إيلينكا المغطى بالثلوج في العاصمة موسكو.

سائحة تستمتع بالمشي في شارع إيلينكا المغطى بالثلوج في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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سائحة تستمتع بالمشي في شارع إيلينكا المغطى بالثلوج في العاصمة موسكو.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون روس يستمتعون بالمشي في طرقات حديقة سوكولنيكي التي تحولت أشجارها إلى اللون الأبيض.

مواطنون روس يستمتعون بالمشي في طرقات حديقة سوكولنيكي التي تحولت أشجارها إلى اللون الأبيض. - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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مواطنون روس يستمتعون بالمشي في طرقات حديقة سوكولنيكي التي تحولت أشجارها إلى اللون الأبيض.

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