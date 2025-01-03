موسكو ترتدي ثوبها الثلجي الأبيض

جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من مدينة موسكو خلال موسم الأعياد، حيث ارتدت العاصمة الروسية ثوبها الثلجي الأبيض، الذي منحها سحرها الجميل الناصع وجعل من ليلها نهارا، حين تمتزج الأنوار وتنعكس على لون الثلج الجميل.