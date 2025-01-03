https://sarabic.ae/20250103/موسكو-ترتدي-ثوبها-الثلجي-الأبيض-1096443928.html
موسكو ترتدي ثوبها الثلجي الأبيض
موسكو ترتدي ثوبها الثلجي الأبيض
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من مدينة موسكو خلال موسم الأعياد، حيث ارتدت العاصمة الروسية ثوبها الثلجي الأبيض، الذي منحها سحرها الجميل الناصع وجعل من... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T13:45+0000
2025-01-03T13:45+0000
2025-01-03T13:45+0000
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фото, صور, موسكو, ثلوج
موسكو ترتدي ثوبها الثلجي الأبيض
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من مدينة موسكو خلال موسم الأعياد، حيث ارتدت العاصمة الروسية ثوبها الثلجي الأبيض، الذي منحها سحرها الجميل الناصع وجعل من ليلها نهارا، حين تمتزج الأنوار وتنعكس على لون الثلج الجميل.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
مواطنون روس وسياح في الساحة الحمراء يستمتعون بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل على قباب الكرملين وفي الخلف تظهر كنيسة القديس باسيل.
مواطنون روس وسياح في الساحة الحمراء يستمتعون بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل على قباب الكرملين وفي الخلف تظهر كنيسة القديس باسيل.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور
مواطنون يستمتعون باللعب بالثلج وقضاء وقت ممتع في حديقو براتسيفو.
مواطنون يستمتعون باللعب بالثلج وقضاء وقت ممتع في حديقو براتسيفو.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور
مشهد ساحر لحديقة براتسيفو من الأعلى، حيث تظهر الثلوج وهي تغطي الأشجار في مشهد جميل.
مشهد ساحر لحديقة براتسيفو من الأعلى، حيث تظهر الثلوج وهي تغطي الأشجار في مشهد جميل.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة روسية تلتقط صورة إلى جانب شجرة مغطاة بالثلوج، فتاة في ساحة مانيجنايا في موسكو.
فتاة روسية تلتقط صورة إلى جانب شجرة مغطاة بالثلوج، فتاة في ساحة مانيجنايا في موسكو.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
متحف الدولة التاريخي من جهة اليسار الموجود على جانب الكرملين في موسكو.
متحف الدولة التاريخي من جهة اليسار الموجود على جانب الكرملين في موسكو.
كلب يلهو على الثلوج في جانب من حديقة براتسيفو.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور
أطفال يستغلون تساقط الثلوج الكثيف ويمارسون رياضة ركوب الزلاجة في موسكو.
أطفال يستغلون تساقط الثلوج الكثيف ويمارسون رياضة ركوب الزلاجة في موسكو.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
طفل يستمتع بأجواء الثلوج والأعياد في شارع إيلينكا في موسكو.
طفل يستمتع بأجواء الثلوج والأعياد في شارع إيلينكا في موسكو.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور
مواطن روسي يستمتع بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل الذي حوّل الأشجار إلى اللون الأبيض.
مواطن روسي يستمتع بالمشاهد الخلابة للثلج الجميل الذي حوّل الأشجار إلى اللون الأبيض.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
سائحة تستمتع بالمشي في شارع إيلينكا المغطى بالثلوج في العاصمة موسكو.
سائحة تستمتع بالمشي في شارع إيلينكا المغطى بالثلوج في العاصمة موسكو.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مواطنون روس يستمتعون بالمشي في طرقات حديقة سوكولنيكي التي تحولت أشجارها إلى اللون الأبيض.
مواطنون روس يستمتعون بالمشي في طرقات حديقة سوكولنيكي التي تحولت أشجارها إلى اللون الأبيض.