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وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لجميع السوريين مكان في العملية السياسية للمرحلة المقبلة
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لجميع السوريين مكان في العملية السياسية للمرحلة المقبلة
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، استعداد برلين لدعم السلطات الجديدة في سوريا لإطلاق عملية انتقال سلمي، وإعادة إعمار البلاد. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T14:45+0000
2025-01-03T14:45+0000
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وقالت الوزيرة بيربوك التي تقوم ومعها وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، بزيارة رسمية اليوم إلى العاصمة السورية دمشق: "نريد دعم الإدارة السورية الجديدة في عملية انتقالية كاملة وسلمية وإعادة إعمار البلاد"، وفقا لصحيفة "الوطن" السورية.وفي وقت سابق من اليوم، وصلت بيربوك إلى دمشق على متن طائرة عسكرية قادمة من قبرص وظهرت بسترة واقية من الرصاص، في ظل الوضع الأمني بالعاصمة السورية.وقالت فور وصولها البلاد: "لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد".
https://sarabic.ae/20250103/تصويت-كيف-ترى-شكل-الحكم-في-سوريا-نهاية-عام-2025؟---1096443780.html
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العالم العربي, أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم

وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لجميع السوريين مكان في العملية السياسية للمرحلة المقبلة

14:45 GMT 03.01.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكدت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، استعداد برلين لدعم السلطات الجديدة في سوريا لإطلاق عملية انتقال سلمي، وإعادة إعمار البلاد.
وقالت الوزيرة بيربوك التي تقوم ومعها وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، بزيارة رسمية اليوم إلى العاصمة السورية دمشق: "نريد دعم الإدارة السورية الجديدة في عملية انتقالية كاملة وسلمية وإعادة إعمار البلاد"، وفقا لصحيفة "الوطن" السورية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الزيارة إلى دمشق تعتبر "إشارة" من الاتحاد الأوروبي حول إمكانية بدء علاقات سياسية جديدة مع سوريا.
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
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وأضافت: "يجب أن يكون لجميع السوريين مكان في العملية السياسية في المرحلة المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، وصلت بيربوك إلى دمشق على متن طائرة عسكرية قادمة من قبرص وظهرت بسترة واقية من الرصاص، في ظل الوضع الأمني بالعاصمة السورية.
وقالت فور وصولها البلاد: "لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد".
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