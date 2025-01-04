https://sarabic.ae/20250104/السعفيات-حكاية-الحرف-والتراث-في-جنوب-ليبيا-1096470037.html

السعفيات.. حكاية الحرف والتراث في جنوب ليبيا

السعفيات.. حكاية الحرف والتراث في جنوب ليبيا

سبوتنيك عربي

في الجنوب الليبي، حيث تلتقي الطبيعة بجمال التراث، لا يزال أهالي مناطق الجنوب الليبي يعتزون بالصناعات اليدوية التي تحمل في طياتها إرث الأجداد وروح الهوية. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

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البين كثبان الصحراء وأشجار النخيل الشامخة، تجد زهرة عبد الله، السيدة الليبية التي جعلت من سعف النخيل حكاية تستحق أن تُروى.إرث الأجداد وحب الحرفةتنحدر زهرة من عائلة عريقة في جنوب ليبيا، تروي كيف ورثت صناعة السعفيات عن آبائها وأجدادها تقول: "لقد أمضيت عشرات السنين في هذه الحرفة، حيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتي، إنها ليست مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هي أمانة أنقلها من الماضي إلى الحاضر."بالنسبة لزهرة، هذه الحرفة ليست فقط عملاً يوميًا، بل هي اتصال حي بجذور التاريخ وذكريات العائلة التي اجتمعت دومًا حول أشجار النخيل، التي لم تكن مجرد مصدر للعيش، بل رمزًا للعطاء والبقاء.وأضافت زهرة في حديثها لـ "سبوتنيك"، "كل قطعة أصنعها تحمل روح أجدادي وصبرهم، إنها حكاية ترويها الأيدي التي شكلت هذه المنتجات جيلاً بعد جيل"، واعتبرت أن هذه الحرفة ليست مجرد إرث، بل مسؤولية كبيرة، حيث ترى أن الحفاظ على السعفيات يعني الحفاظ على هوية الجنوب الليبي وتراثه الغني.وقالت: "عندما أمسك بسعف النخيل، أشعر وكأنني أعيد إحياء جزء من التاريخ، وكأنني أضع لمسة من الماضي في أيدي الحاضر".المنتجات الصديقة للبيئةالمواد الصديقة للبيئة عنوان كبير لهذه الصناعة، حيث أن ما يميز حرفة زهرة هو اعتمادها الكامل على المواد الطبيعية.وتابعت حديثها بفخر: "أستخدم بقايا النخيل من سعف وعراجين وجذوع، وأحولها إلى منتجات يدوية جميلة، هذه المواد صديقة للبيئة وتعكس تواصلنا مع الطبيعة والحفاظ عليها".ترى زهرة أن إعادة استخدام بقايا النخيل في هذه الصناعة ليس مجرد خيار عملي، بل رسالة قوية عن أهمية الاستدامة وحماية البيئة، وأضافت: "في كل منتج أصنعه، أحاول أن أثبت أن بإمكاننا استغلال مواردنا الطبيعية بطريقة تحترم الأرض وتحافظ على جمالها."علاوة على ذلك، تشدد زهرة على أن صناعتها اليدوية ليست مجرد عمل فني، بل هي جهد ملموس لدعم فكرة الاقتصاد الدائري، حيث يمكن تحويل المهملات الطبيعية إلى سلع ذات قيمة، تقول: "هذه الحرفة تجعلني أشعر بالفخر، لأنها تمزج بين الفن والوعي البيئي، وتمنحني فرصة لأعلم الأجيال الجديدة أهمية الطبيعة ودورها في حياتنا."مراحل العمل والإبداع تبدأ زهرة عملها بصبغ السعف بألوان متنوعة مثل الأبيض، الأحمر، والأزرق، لتصنع منها أطباقًا وسلالًا وجرارًا ملونة تلبي أذواق الزبائن.وأردفت حديثها: "أستخدم أدوات بدائية مثل أعواد الخشب وقطع الحديد الصغيرة، هذه البساطة هي سر جمال المنتج، حيث لا تدخل أي آلات حديثة في هذه الصناعة."وتتابع حديثها عن الإبداع في عملها قائلة: "هناك طلب كبير على منتجاتنا، خصوصًا تلك التي تحمل عبارات أو نقوشًا خاصة، التنوع في الألوان والتصاميم هو ما يجذب الزبائن، وأنا أجد نفسي أبدع بشكل خاص في صناعة السلال اليدوية".خطر الاندثار ورسالة إلى الأجيالتحديات وأسعار رمزية رغم الجهد الكبير الذي تبذله، ترى زهرة أن الأسعار التي تقدمها لمنتجاتها رمزية، حيث تبدأ من دينار واحد فقط وتصل إلى بضعة دنانير، تقول: "العمل مربح لكنه يعتمد على مهارة الصانع ومدى جودة المنتج".أعربت زهرة عن قلقها من تراجع هذه الحرفة بين الأجيال الجديدة، قائلة: "الشباب اليوم لا يريدون المشقة، مما يهدد هذه الصناعة بالاندثار، هذه الحرفة ليست مجرد عمل، إنها هوية ورمز وإرث أجدادنا".دعوة للحفاظ على التراث شددت زهرة حديثها بنداء مؤثر للحفاظ على الصناعات اليدوية، قائلة: "علينا أن نهتم بهذه الحرف، لأنها ليست مجرد منتجات، بل هي جزء من روحنا وهويتنا، إذا فقدناها، فقدنا جزءًا من تاريخنا".إرث مستمر زهرة عبد الله ليست فقط صانعة سعفيات، بل هي حارسة لتراث جنوب ليبيا، حيث تحكي كل قطعة تصنعها قصة ارتباط الإنسان بالأرض والهوية، من خلال عملها، تزرع زهرة الأمل في أن يبقى هذا الإرث حيًا للأجيال القادمة.سعت زهرة جاهدة إلى خلق فرص لتدريب الأجيال الجديدة في مناطق مختلفة من الجنوب الليبي، مستغلة كل فرصة لتعليمهم أسرار صناعة السعفيات والحفاظ على هذا الإرث اليدوي العري، حيث أدركت زهرة مبكرًا أن هذه الصناعة تواجه خطر الاندثار بسبب تراجع اهتمام الشباب بالحرف التقليدية وابتعادهم عن الأعمال اليدوية التي تتطلب صبرًا ومثابرة.رغم ذلك، لم تدخر جهدًا في تنظيم ورش عمل صغيرة داخل القرى والمجتمعات المحلية، مركزة على أهمية هذه الحرفة كجزء لا يتجزأ من الهوية الليبية، تقول زهرة: "أنا مؤمنة بأن الحفاظ على التراث هو مسؤولية جماعية، وإذا لم ننقل هذه الحرفة إلى الأجيال القادمة، سنفقد شيئًا من روحنا وهويتنا".إلى جانب التدريب، تعمل زهرة على إلهام الشباب من خلال عرض منتجاتها في الأسواق المحلية والمهرجانات الثقافية، مما يمنحهم فرصة للتعرف على جمال هذه الصناعة وقيمتها الاقتصادية.وتضيف: "كل قطعة أصنعها تحمل قصة وحكاية، وأنا أريد أن يكون الجيل الجديد جزءًا من هذه القصص".تطمح زهرة إلى توسيع نطاق مبادراتها لتشمل مشاريع أكبر، مثل إنشاء مراكز تعليمية متخصصة في الحرف اليدوية، تكون منارة للحفاظ على التراث الليبي، وتعزيز الوعي بأهمية الصناعات اليدوية في خلق فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد المحلي.

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