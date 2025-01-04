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السعودية تطلق جسرا بريا جديدا إلى سوريا وتضخ 100 طن من المساعدات إليها
السعودية تطلق جسرا بريا جديدا إلى سوريا وتضخ 100 طن من المساعدات إليها
سبوتنيك عربي
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن تسيير جسر بري جديد يحمل مساعدات سعودية ضخمة عبر الأراضي الأردنية إلى دمشق. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T11:11+0000
2025-01-04T11:11+0000
السعودية
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ونقل موقع "الشرق" اليوم السبت، عن مركز الملك سلمان للإغاثة، بأنه سيبدأ غدا الأحد تسيير جسر مساعدات بري لسوريا عبر الأردن.وأشار إلى أن المملكة تولي أهمية كبرى في مساعداتنا إلى سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة، مؤكدا أن الجسر الجوي السعودي لسوريا سيبقى حتى يستقر الوضع الإنساني.وفي السياق، أفاد الجطيلي، المتحدث باسم المركز، في تصريح لقناة "العربية"، بأن هذا الجسر البري سيمكن من نقل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية إلى العاصمة السورية دمشق، على أن يتم توزيعها لاحقًا إلى المناطق الأخرى المحتاجة. وفيما يتعلق بالجسر الجوي، أعلنت السعودية عن وصول الطائرة الإغاثية الخامسة اليوم السبت إلى مطار دمشق، محملة بمساعدات غذائية وطبية.يشار إلى أن المساعدات السعودية إلى سوريا قد تجاوزت 100 طن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لمركز الملك سلمان للإغاثة.
https://sarabic.ae/20250101/السعودية-تطلق-جسرا-جويا-للمساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-1096389273.html
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

السعودية تطلق جسرا بريا جديدا إلى سوريا وتضخ 100 طن من المساعدات إليها

11:11 GMT 04.01.2025
© KSRelief/ Xمساعدات سعودية إلى سوريا
مساعدات سعودية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© KSRelief/ X
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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن تسيير جسر بري جديد يحمل مساعدات سعودية ضخمة عبر الأراضي الأردنية إلى دمشق.
ونقل موقع "الشرق" اليوم السبت، عن مركز الملك سلمان للإغاثة، بأنه سيبدأ غدا الأحد تسيير جسر مساعدات بري لسوريا عبر الأردن.
وكان المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سامر الجطيلي، قد صرح الأربعاء الماضي لـ"الشرق"، بأنه سيجري "إرسال شاحنات محملة بالوقود إلى سوريا عبر الأردن، قريبا".
وأشار إلى أن المملكة تولي أهمية كبرى في مساعداتنا إلى سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة، مؤكدا أن الجسر الجوي السعودي لسوريا سيبقى حتى يستقر الوضع الإنساني.
مساعدات سعودية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
السعودية تطلق جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا
1 يناير, 15:08 GMT
وفي السياق، أفاد الجطيلي، المتحدث باسم المركز، في تصريح لقناة "العربية"، بأن هذا الجسر البري سيمكن من نقل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية إلى العاصمة السورية دمشق، على أن يتم توزيعها لاحقًا إلى المناطق الأخرى المحتاجة.
وأوضح أن الجسر يهدف أيضا إلى نقل المعدات الطبية الثقيلة التي يصعب نقلها عن طريق الجو، مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية.
وفيما يتعلق بالجسر الجوي، أعلنت السعودية عن وصول الطائرة الإغاثية الخامسة اليوم السبت إلى مطار دمشق، محملة بمساعدات غذائية وطبية.
يشار إلى أن المساعدات السعودية إلى سوريا قد تجاوزت 100 طن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لمركز الملك سلمان للإغاثة.
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