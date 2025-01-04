https://sarabic.ae/20250104/على-غرار-مصر-وإثيوبيا-نزاع-على-المياه-بين-إيران-وأفغانستان-بسبب-سد-جديد-1096462136.html

على غرار مصر وإثيوبيا.. نزاع على المياه بين إيران وأفغانستان بسبب "سد جديد"

على غرار مصر وإثيوبيا.. نزاع على المياه بين إيران وأفغانستان بسبب "سد جديد"

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران، أن السد الذي تشيده أفغانستان على نهر "هريرود" يحد من تدفق المياه، مما قد يشكل انتهاكا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T06:51+0000

2025-01-04T06:51+0000

2025-01-04T06:51+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس الجمعة، عن احتجاج بلاده الشديد وقلقها من القيود غير المنصفة على المياه المتدفقة إلى إيران نتيجة مشروع سد باشدان.وأكد في بيان أن إيران أبلغت مخاوفها عبر قنوات التواصل مع السلطات الأفغانية المختصة.وأضاف بقائي أن استغلال الموارد المائية المشتركة يجب أن يتم في إطار احترام حقوق إيران، وفق الاتفاقيات الثنائية والمبادئ العرفية الدولية، إلى جانب الالتزام بمبدأ حسن الجوار والاعتبارات البيئية.كما دعا بقائي الحكومة الأفغانية إلى التعاون لضمان استمرار تدفق المياه عبر الأنهار الحدودية، وإزالة العوائق التي تعترض مسارها. وتعد قضايا استغلال الموارد المائية مصدرًا دائمًا للتوتر بين إيران وأفغانستان، اللتين تتقاسمان حدودًا تمتد لأكثر من 900 كيلومتر.وكان نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر، قد صرح الشهر الماضي بأن مشروع سد باشدان في ولاية هرات على وشك الاكتمال، وأنه بدأ بالفعل في تخزين المياه.وأوضح برادر في بيان مصور أن السد سيخزن حوالي 54 مليون متر مكعب من المياه، مما سيسهم في ري 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتوليد 2 ميغاواط من الكهرباء.وتأتي تصريحات الخارجية الإيرانية بعد انتقادات من مسؤولين إيرانيين بشأن تأثير السد على إمدادات المياه في إيران، حيث أشار المتحدث باسم وزارة الطاقة والمياه الإيرانية، عيسى بزرغ زاده، إلى أن الوضع تسبب في مشاكل اجتماعية وبيئية، خاصة فيما يتعلق بإمدادات مياه الشرب في مدينة مشهد قرب الحدود الأفغانية.

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