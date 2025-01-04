https://sarabic.ae/20250104/فيديو-سقوط-طائرة-إماراتية-يثير-القلق-وطيران-الإمارات-تصدر-توضيحا-رسميا-1096468664.html

فيديو سقوط طائرة إماراتية يثير القلق وطيران الإمارات تصدر توضيحا رسميا

فيديو سقوط طائرة إماراتية يثير القلق وطيران الإمارات تصدر توضيحا رسميا

سبوتنيك عربي

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي القلق في دولة الإمارات، حيث زعم سقوط وتحطم إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران الإمارات. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

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وفي بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قالت الشركة: "نحن على علم بالفيديو المتداول الذي يظهر تحطم طائرة تابعة لطيران الإمارات. نؤكد أن الفيديو مفبرك وغير حقيقي".وأضافت الشركة: "نحن على تواصل مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لإزالة الفيديو بهدف الحد من تداول المعلومات المضللة والمثيرة للقلق".وتابعت: "للأسف، فإن استجابة المنصات لطلباتنا ليست سريعة بما يكفي، ما استدعى إصدار هذا البيان".واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن "السلامة هي جوهر عمل طيران الإمارات"، مشيرة إلى أنها تتعامل مع مثل هذه الحالات بكل جدية، وحثت الجميع على التحقق من الأخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية. وكان قد تم تداول الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعم المستخدمون أنه يوثق حادث سقوط طائرة إماراتية في أبوظبي، وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع.

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