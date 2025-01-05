https://sarabic.ae/20250105/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-إسرائيلي-جنوبي-حيفا-1096486464.html
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي جنوبي حيفا
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي جنوبي حيفا
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاحد، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة التي تشنها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T07:06+0000
2025-01-05T07:06+0000
2025-01-05T07:13+0000
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
العالم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت محطةَ الكهرباء "أوروت رابين" التابعةَ للعدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع " فلسطين2".وأكد أن "اليمن قيادة وشعبا وجيشا مستمرون في تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعبِ الفلسطيني المظلوم وإن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزةَ سوفَ تستمر".وأشار إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية، لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة"..وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي أليعازر، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن دخولة إلى المناطق الإسرائيلية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد يوم الجمعة عن إسقاط طائرة مسيَّرة أطلقت من اليمن بعد دخولها الأجواء الإسرائيلية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c3a0ff1238d616a98ec6dec217775cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي جنوبي حيفا
07:06 GMT 05.01.2025 (تم التحديث: 07:13 GMT 05.01.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاحد، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة التي تشنها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت محطةَ الكهرباء "أوروت رابين" التابعةَ للعدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع " فلسطين2".
وأشار إلى أن "العملية قد حققتِ هدفَها بنجاح".
وأكد أن "اليمن قيادة وشعبا وجيشا مستمرون في تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعبِ الفلسطيني المظلوم وإن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزةَ سوفَ تستمر".
وأشار إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية، لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة"..
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.
وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي أليعازر، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن دخولة إلى المناطق الإسرائيلية".
وذكرت مصادر إسرائيلية إن دوي انفجار سمع في محيط مدينة الخضيرة جنوب حيفا بعد تفعيل صفارات الإنذار.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد يوم الجمعة عن إسقاط طائرة مسيَّرة أطلقت من اليمن بعد دخولها الأجواء الإسرائيلية.