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https://sarabic.ae/20250105/إيران-جاهزون-لمواجهة-أي-هجوم-إسرائيلي-ومستعدون-لمفاوضات-نووية-بناءة-1096488979.html
إيران: جاهزون لمواجهة أي هجوم إسرائيلي ومستعدون لمفاوضات نووية بناءة
إيران: جاهزون لمواجهة أي هجوم إسرائيلي ومستعدون لمفاوضات نووية بناءة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،، استعداد طهران لمواجهة أي هجوم محتمل من إسرائيل، مشددًا على أن إيران تأمل أن تتجنب إسرائيل اتخاذ خطوات متهورة قد تؤدي... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T09:56+0000
2025-01-05T09:56+0000
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وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "CCTV" الصينية، أمس السبت، تعليقا على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إن إيران ستتخذ قراراتها بناءً على تقييم سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أوضح عراقجي أن إيران مستعدة لإجراء مفاوضات جدية وبناءة، مشيرًا إلى أن العودة إلى اتفاق 2015، الذي يربط بناء الثقة برفع العقوبات، هي الحل الأمثل.وأضاف أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات دون تأخير إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الأخرى.وكانت تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت مؤخرا بأن إيران تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي فردو ونطنز النوويتين. يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250102/وزير-الخارجية-الإيراني-مفاوضاتهم-معنا-تكشف-عدم-قدرتهم-على-تدمير-منشآتنا-النووية-1096431821.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران: جاهزون لمواجهة أي هجوم إسرائيلي ومستعدون لمفاوضات نووية بناءة

09:56 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،، استعداد طهران لمواجهة أي هجوم محتمل من إسرائيل، مشددًا على أن إيران تأمل أن تتجنب إسرائيل اتخاذ خطوات متهورة قد تؤدي إلى حرب شاملة.
وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "CCTV" الصينية، أمس السبت، تعليقا على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إن إيران ستتخذ قراراتها بناءً على تقييم سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على استمرار التزام بلاده بالنهج الدبلوماسي والتشاور مع الدول الإقليمية والصديقة، مثل الصين، لإيجاد حلول سلمية للأزمات.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أوضح عراقجي أن إيران مستعدة لإجراء مفاوضات جدية وبناءة، مشيرًا إلى أن العودة إلى اتفاق 2015، الذي يربط بناء الثقة برفع العقوبات، هي الحل الأمثل.
وأضاف أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات دون تأخير إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الأخرى.
وكانت تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت مؤخرا بأن إيران تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي فردو ونطنز النوويتين.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
وزير الخارجية الإيراني: مفاوضاتهم معنا تكشف عدم قدرتهم على تدمير منشآتنا النووية
2 يناير, 19:39 GMT
يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMT
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