https://sarabic.ae/20250105/إيران-جاهزون-لمواجهة-أي-هجوم-إسرائيلي-ومستعدون-لمفاوضات-نووية-بناءة-1096488979.html

إيران: جاهزون لمواجهة أي هجوم إسرائيلي ومستعدون لمفاوضات نووية بناءة

إيران: جاهزون لمواجهة أي هجوم إسرائيلي ومستعدون لمفاوضات نووية بناءة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،، استعداد طهران لمواجهة أي هجوم محتمل من إسرائيل، مشددًا على أن إيران تأمل أن تتجنب إسرائيل اتخاذ خطوات متهورة قد تؤدي... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T09:56+0000

2025-01-05T09:56+0000

2025-01-05T09:56+0000

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وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "CCTV" الصينية، أمس السبت، تعليقا على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إن إيران ستتخذ قراراتها بناءً على تقييم سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أوضح عراقجي أن إيران مستعدة لإجراء مفاوضات جدية وبناءة، مشيرًا إلى أن العودة إلى اتفاق 2015، الذي يربط بناء الثقة برفع العقوبات، هي الحل الأمثل.وأضاف أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات دون تأخير إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الأخرى.وكانت تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت مؤخرا بأن إيران تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي فردو ونطنز النوويتين. يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sarabic.ae/20250102/وزير-الخارجية-الإيراني-مفاوضاتهم-معنا-تكشف-عدم-قدرتهم-على-تدمير-منشآتنا-النووية-1096431821.html

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