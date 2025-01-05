حنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو

عربي
مصدر مسؤول ينفي استعدادات مصر للتدخل العسكري في اليمن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل فشلت إسرائيل في تدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250105/حنان-الأم-في-الحيوانات-مشاهد-لأنثى-دب-الباندا-وهي-تختبئ-في-أحضان-والدتها-كالطفل-الرضيع-فيديو--1096491439.html
حنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو
حنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت حديقة حيوانات موسكو، مقطع فيديو لأنثى دب الباندا "كاتيوشا"، مستلقية بجانب والدتها لأخذ قسط من حنانها، بعد أن انتهت من اللعب. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T11:24+0000
2025-01-05T11:24+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096491279_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a83ac0d7bc339fa3c9396d17911831fd.jpg
وتبين المشاهد أنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها طلبا للمزيد من الحنان والعاطفة، ولأخذ قسط من حنانها، بعد أن انتهت من اللعب.ودب الباندا هو حيوان ثديي موطنه وسط الصين، وهو من الأنواع المدرجة في الكتاب الأحمر الدولي في الفئة "الضعيفة". وفي وقت سابق، انضمت حديقة حيوان موسكو إلى برنامج الحفاظ على هذه الحيوانات وحمايتها والبحث عنها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096491279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b02c57f3bb3f7c592082f91496843d67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

حنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو

11:24 GMT 05.01.2025
© Getty Images / NurPhotoدب الباندا
دب الباندا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
نشرت حديقة حيوانات موسكو، مقطع فيديو لأنثى دب الباندا "كاتيوشا"، مستلقية بجانب والدتها لأخذ قسط من حنانها، بعد أن انتهت من اللعب.
وتبين المشاهد أنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها طلبا للمزيد من الحنان والعاطفة، ولأخذ قسط من حنانها، بعد أن انتهت من اللعب.
يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، كانا أول الزائرين لجناح الباندا في حديقة حيوان موسكو أثناء زيارة الزعيم الصيني إلى روسيا عام 2019.
ودب الباندا هو حيوان ثديي موطنه وسط الصين، وهو من الأنواع المدرجة في الكتاب الأحمر الدولي في الفئة "الضعيفة". وفي وقت سابق، انضمت حديقة حيوان موسكو إلى برنامج الحفاظ على هذه الحيوانات وحمايتها والبحث عنها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала