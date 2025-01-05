https://sarabic.ae/20250105/حنان-الأم-في-الحيوانات-مشاهد-لأنثى-دب-الباندا-وهي-تختبئ-في-أحضان-والدتها-كالطفل-الرضيع-فيديو--1096491439.html
حنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو
حنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت حديقة حيوانات موسكو، مقطع فيديو لأنثى دب الباندا "كاتيوشا"، مستلقية بجانب والدتها لأخذ قسط من حنانها، بعد أن انتهت من اللعب. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T11:24+0000
2025-01-05T11:24+0000
2025-01-05T11:24+0000
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وتبين المشاهد أنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها طلبا للمزيد من الحنان والعاطفة، ولأخذ قسط من حنانها، بعد أن انتهت من اللعب.ودب الباندا هو حيوان ثديي موطنه وسط الصين، وهو من الأنواع المدرجة في الكتاب الأحمر الدولي في الفئة "الضعيفة". وفي وقت سابق، انضمت حديقة حيوان موسكو إلى برنامج الحفاظ على هذه الحيوانات وحمايتها والبحث عنها.
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منوعات, نادي الفيديو
حنان الأم في الحيوانات... مشاهد لأنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها كالطفل الرضيع... فيديو
نشرت حديقة حيوانات موسكو، مقطع فيديو لأنثى دب الباندا "كاتيوشا"، مستلقية بجانب والدتها لأخذ قسط من حنانها، بعد أن انتهت من اللعب.
وتبين المشاهد أنثى دب الباندا وهي تختبئ في أحضان والدتها طلبا للمزيد من الحنان والعاطفة، ولأخذ قسط من حنانها، بعد أن انتهت من اللعب.
يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، كانا أول الزائرين لجناح الباندا في حديقة حيوان موسكو أثناء زيارة الزعيم الصيني إلى روسيا عام 2019.
ودب الباندا هو حيوان ثديي موطنه وسط الصين، وهو من الأنواع المدرجة في الكتاب الأحمر الدولي في الفئة "الضعيفة". وفي وقت سابق، انضمت حديقة حيوان موسكو إلى برنامج الحفاظ على هذه الحيوانات وحمايتها والبحث عنها.