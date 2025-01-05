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"حزب الله" يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع جنازة حسن نصر الله
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https://sarabic.ae/20250105/سمكة-تونة-بيعت-ب-13-مليون-دولار-في-طوكيو-فيديو-1096492574.html
سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديو
سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديو
سبوتنيك عربي
بيعت سمكة تونة تزن 276 كيلوغراما، في أول مزاد للعام الجديد في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو، بمقابل 207 ملايين ين (1.316 مليون دولار)، وهو ثاني أعلى سعر على... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T12:10+0000
2025-01-05T12:33+0000
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وبدأ المزاد المزدحم في الساعة 5:10 صباحا في سوق تويوسو، الذي أصبح أحد أهم مناطق الجذب السياحي في العاصمة بالسنوات الأخيرة، بمجموعة متنوعة من أسماك التونة المعروضة للبيع.عادةً ما تجتذب تجارة التونة في العام الجديد الأول الكثير من الاهتمام، حيث تعتبر بشكل غير رسمي علامة على الاتجاهات الاقتصادية ونوعًا من التوقعات لهذا العام. لا تكون توقعات "التونة" دقيقة دائمًا، ولكن السعر المرتفع في المزاد الأول يُنظر إليه على أنه فأل خير: فكلما ارتفع سعر أغلى سمكة تونة، كلما كان العام أكثر نجاحًا لاقتصاد البلاد.في عام 2019، بيعت سمكة تونة مقابل 333.6 مليون ين، وهو أعلى سعر منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1999، في أول مزاد للعام الجديد منذ نقل سوق تسوكيجي الشهير للأسماك إلى تويوسو.وتعاونت شركتان هما يامايوكي للبيع بالجملة وسوشي جينزا أونوديرا، وهو مطعم سوشي، للفوز بالمزاد، وهي المرة الخامسة التي ينجح فيها هذا الترادف في الفوز بأغلى تونة في المزاد الأول من العام.في عام 2021، تم بيع سمكة تونة مقابل 20 مليون ين، والذي كان بسعر الصرف في ذلك الوقت 202 ألف دولار، وفي عام 2022، وتوقعًا لتفاقم الوضع الاقتصادي، تم بيع سمكة تونة تزن 211 كيلوغرامًا مقابل 16.88 مليون ين الذي كان سعر الصرف في ذلك الوقت 145 ألف دولار. في عام 2023، بدأ النمو ، تم دفع ضعف ما كان عليه قبل عام: تم بيع سمك التونة الذي يبلغ وزنه 212 كيلوجرامًا مقابل 36 مليون ين (266 ألف دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت).
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سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديو

12:10 GMT 05.01.2025 (تم التحديث: 12:33 GMT 05.01.2025)
© AP Photo / Robert F. Bukatyسمكة تونة
سمكة تونة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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بيعت سمكة تونة تزن 276 كيلوغراما، في أول مزاد للعام الجديد في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو، بمقابل 207 ملايين ين (1.316 مليون دولار)، وهو ثاني أعلى سعر على الإطلاق.
وبدأ المزاد المزدحم في الساعة 5:10 صباحا في سوق تويوسو، الذي أصبح أحد أهم مناطق الجذب السياحي في العاصمة بالسنوات الأخيرة، بمجموعة متنوعة من أسماك التونة المعروضة للبيع.

وتم صيد السمكة البالغ وزنها 278 كيلوجرام، أي أن قيمة الكيلوغرام الواحد تبلغ 1.2 مليون ين، في أوما على الطرف الشمالي من جزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، وهي واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في اليابان.

عادةً ما تجتذب تجارة التونة في العام الجديد الأول الكثير من الاهتمام، حيث تعتبر بشكل غير رسمي علامة على الاتجاهات الاقتصادية ونوعًا من التوقعات لهذا العام. لا تكون توقعات "التونة" دقيقة دائمًا، ولكن السعر المرتفع في المزاد الأول يُنظر إليه على أنه فأل خير: فكلما ارتفع سعر أغلى سمكة تونة، كلما كان العام أكثر نجاحًا لاقتصاد البلاد.

وبيعت التونة هذا العام بثاني أعلى سعر بعد عام قياسي في 2019: ثم بيعت مقابل 333 مليون ين، أي ما يعادل 3.1 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.

في عام 2019، بيعت سمكة تونة مقابل 333.6 مليون ين، وهو أعلى سعر منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1999، في أول مزاد للعام الجديد منذ نقل سوق تسوكيجي الشهير للأسماك إلى تويوسو.
وتعاونت شركتان هما يامايوكي للبيع بالجملة وسوشي جينزا أونوديرا، وهو مطعم سوشي، للفوز بالمزاد، وهي المرة الخامسة التي ينجح فيها هذا الترادف في الفوز بأغلى تونة في المزاد الأول من العام.
يعكس سعر التونة في المزاد الأول بدقة تامة الاتجاهات الاقتصادية و"يتنبأ" بها: فبعد الرقم القياسي لعام 2019، بدأ السعر في الانخفاض في المزاد العلني في عام 2020، بدأ السعر في الانخفاض ولكنه ظل فوق مستوى 100 مليون ين عند 193.2 مليون ين (1.8 مليون دولار)، على الرغم من حقيقة أنه في ذلك الوقت لم يكن أحد قد تخيل بعد الآثار المدمرة لجائحة فيروس كورونا. ولكن حتى في ذلك الوقت، كان هناك بالفعل اتجاه هبوطي.
في عام 2021، تم بيع سمكة تونة مقابل 20 مليون ين، والذي كان بسعر الصرف في ذلك الوقت 202 ألف دولار، وفي عام 2022، وتوقعًا لتفاقم الوضع الاقتصادي، تم بيع سمكة تونة تزن 211 كيلوغرامًا مقابل 16.88 مليون ين الذي كان سعر الصرف في ذلك الوقت 145 ألف دولار. في عام 2023، بدأ النمو ، تم دفع ضعف ما كان عليه قبل عام: تم بيع سمك التونة الذي يبلغ وزنه 212 كيلوجرامًا مقابل 36 مليون ين (266 ألف دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت).
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