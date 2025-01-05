https://sarabic.ae/20250105/سمكة-تونة-بيعت-ب-13-مليون-دولار-في-طوكيو-فيديو-1096492574.html

سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديو

سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديو

سبوتنيك عربي

بيعت سمكة تونة تزن 276 كيلوغراما، في أول مزاد للعام الجديد في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو، بمقابل 207 ملايين ين (1.316 مليون دولار)، وهو ثاني أعلى سعر على... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T12:10+0000

2025-01-05T12:10+0000

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مجتمع

منوعات

الصين

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وبدأ المزاد المزدحم في الساعة 5:10 صباحا في سوق تويوسو، الذي أصبح أحد أهم مناطق الجذب السياحي في العاصمة بالسنوات الأخيرة، بمجموعة متنوعة من أسماك التونة المعروضة للبيع.عادةً ما تجتذب تجارة التونة في العام الجديد الأول الكثير من الاهتمام، حيث تعتبر بشكل غير رسمي علامة على الاتجاهات الاقتصادية ونوعًا من التوقعات لهذا العام. لا تكون توقعات "التونة" دقيقة دائمًا، ولكن السعر المرتفع في المزاد الأول يُنظر إليه على أنه فأل خير: فكلما ارتفع سعر أغلى سمكة تونة، كلما كان العام أكثر نجاحًا لاقتصاد البلاد.في عام 2019، بيعت سمكة تونة مقابل 333.6 مليون ين، وهو أعلى سعر منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1999، في أول مزاد للعام الجديد منذ نقل سوق تسوكيجي الشهير للأسماك إلى تويوسو.وتعاونت شركتان هما يامايوكي للبيع بالجملة وسوشي جينزا أونوديرا، وهو مطعم سوشي، للفوز بالمزاد، وهي المرة الخامسة التي ينجح فيها هذا الترادف في الفوز بأغلى تونة في المزاد الأول من العام.في عام 2021، تم بيع سمكة تونة مقابل 20 مليون ين، والذي كان بسعر الصرف في ذلك الوقت 202 ألف دولار، وفي عام 2022، وتوقعًا لتفاقم الوضع الاقتصادي، تم بيع سمكة تونة تزن 211 كيلوغرامًا مقابل 16.88 مليون ين الذي كان سعر الصرف في ذلك الوقت 145 ألف دولار. في عام 2023، بدأ النمو ، تم دفع ضعف ما كان عليه قبل عام: تم بيع سمك التونة الذي يبلغ وزنه 212 كيلوجرامًا مقابل 36 مليون ين (266 ألف دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت).

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