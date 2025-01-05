مدينة عربية تتصدر إقليميا وتدخل قائمة أقوى 10 مدن عالميا لعام 2024
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تربعت إمارة دبي على رأس قائمة مؤشر قوة المدن العالمي لعام 2024 إقليميا، وللعام الثاني على التوالي، كما حلت في المركز الثامن عالميا.
جاء ذلك وفق التقرير الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة موري ميموريال اليابانية.
وأعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على منصة "إكس"، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً:
"للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر قوة المدن العالمي 2024... لتكون أول مدينة شرق أوسطية تحقق هذا الإنجاز البارز".
For the second year in a row, Dubai has been ranked first regionally and eighth globally in the Global Power City Index 2024 issued by the Mori Memorial Foundation’s Institute for Urban Strategies in Japan. Dubai is the first Middle Eastern city to achieve this distinction.— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 5, 2025
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وأضاف: "ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم. نحن في دبي أقوياء، مثابرون، مبتكرون، وصنّاع أمل ومستقبل".
وحسب التصنيف جاءت المدن الـ 10 الأولي عالميا كالأتي:
1.لندن
2.نيويورك
3.طوكيو
4.باريس
5.سنغافورة
6.سيئول
7.أمستردام
8.دبي
9.برلين
10.مدريد
يُبرز هذا التصنيف العالمي مكانة دبي كوجهة رائدة تجمع بين الابتكار، الطموح، والتطوير المستدام، ما يعزز مكانتها على الخارطة العالمية كنموذج يُحتذى به في قوة المدن.