مدينة عربية تتصدر إقليميا وتدخل قائمة أقوى 10 مدن عالميا لعام 2024

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل فشلت إسرائيل في تدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250105/مدينة-عربية-تتصدر-إقليميا-وتدخل-قائمة-أقوى-10-مدن-عالميا-لعام-2024-1096500668.html
مدينة عربية تتصدر إقليميا وتدخل قائمة أقوى 10 مدن عالميا لعام 2024
مدينة عربية تتصدر إقليميا وتدخل قائمة أقوى 10 مدن عالميا لعام 2024
سبوتنيك عربي
تربعت إمارة دبي على رأس قائمة مؤشر قوة المدن العالمي لعام 2024 إقليميا، وللعام الثاني على التوالي، كما حلت في المركز الثامن عالميا. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T13:00+0000
2025-01-05T13:00+0000
مجتمع
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102283/03/1022830379_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d15bff1216707ef27b57f66e579006dd.jpg
جاء ذلك وفق التقرير الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة موري ميموريال اليابانية.وأعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على منصة "إكس"، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً:وحسب التصنيف جاءت المدن الـ 10 الأولي عالميا كالأتي:يُبرز هذا التصنيف العالمي مكانة دبي كوجهة رائدة تجمع بين الابتكار، الطموح، والتطوير المستدام، ما يعزز مكانتها على الخارطة العالمية كنموذج يُحتذى به في قوة المدن.
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102283/03/1022830379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c33f5c2597fe42eda25af0f5dd07e232.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار

مدينة عربية تتصدر إقليميا وتدخل قائمة أقوى 10 مدن عالميا لعام 2024

13:00 GMT 05.01.2025
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورمطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تربعت إمارة دبي على رأس قائمة مؤشر قوة المدن العالمي لعام 2024 إقليميا، وللعام الثاني على التوالي، كما حلت في المركز الثامن عالميا.
جاء ذلك وفق التقرير الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة موري ميموريال اليابانية.
وأعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على منصة "إكس"، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً:
"للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر قوة المدن العالمي 2024... لتكون أول مدينة شرق أوسطية تحقق هذا الإنجاز البارز".
وأضاف: "ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم. نحن في دبي أقوياء، مثابرون، مبتكرون، وصنّاع أمل ومستقبل".

وحسب التصنيف جاءت المدن الـ 10 الأولي عالميا كالأتي:

1.
لندن
2.
نيويورك
3.
طوكيو
4.
باريس
5.
سنغافورة
6.
سيئول
7.
أمستردام
8.
دبي
9.
برلين
10.
مدريد
يُبرز هذا التصنيف العالمي مكانة دبي كوجهة رائدة تجمع بين الابتكار، الطموح، والتطوير المستدام، ما يعزز مكانتها على الخارطة العالمية كنموذج يُحتذى به في قوة المدن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала