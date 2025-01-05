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وزير الداخلية الأمريكي يشير إلى تزايد التهديد الإرهابي في بلاده
وزير الداخلية الأمريكي يشير إلى تزايد التهديد الإرهابي في بلاده
سبوتنيك عربي
اعترف وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، بأن الولايات المتحدة تواجه زيادة كبيرة في التطرف العنيف والتهديد المستمر للإرهاب داخل البلاد. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T18:46+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف الوزير في مقابلة مع شبكة "آ بي إس نيوز"، أنه "ليس لدينا فقط التهديد المستمر للإرهاب الأجنبي، وهو ما أدى بالطبع إلى إنشاء وزارة الأمن الداخلي، ولكن لدينا دول قومية معادية. على مدى السنوات العشر الماضية، شهدنا زيادة كبيرة في ما نسميه العنف الداخلي المتطرف".كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز هو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 42 عامًا من ولاية تكساس شمس الدين جبار، وكان في السيارة التي نفذ بها الهجوم.
https://sarabic.ae/20250105/عطل-تقني-يضرب-خدمات-الإنترنت-في-دولة-عربية-1096507231.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الداخلية الأمريكي يشير إلى تزايد التهديد الإرهابي في بلاده

18:46 GMT 05.01.2025
© AP Photoمبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
اعترف وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، بأن الولايات المتحدة تواجه زيادة كبيرة في التطرف العنيف والتهديد المستمر للإرهاب داخل البلاد.
وأضاف الوزير في مقابلة مع شبكة "آ بي إس نيوز"، أنه "ليس لدينا فقط التهديد المستمر للإرهاب الأجنبي، وهو ما أدى بالطبع إلى إنشاء وزارة الأمن الداخلي، ولكن لدينا دول قومية معادية. على مدى السنوات العشر الماضية، شهدنا زيادة كبيرة في ما نسميه العنف الداخلي المتطرف".
ووفقا لمايوركاس، فإن أمريكا اليوم لديها "مشهد تهديد معقد للغاية" يتطلب من السلطات، جنبا إلى جنب مع الجمهور، أن تكون يقظة وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب العنف.
انترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
عطل تقني يضرب خدمات الإنترنت في دولة عربية
18:05 GMT

في الأول من يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 03.15 بتوقيت نيو أورليانز (12.15 بتوقيت موسكو)، دهست شاحنة حشدًا من الناس في شارع بوربون في المركز التاريخي للمدينة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 35 آخرين.

كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز هو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 42 عامًا من ولاية تكساس شمس الدين جبار، وكان في السيارة التي نفذ بها الهجوم.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
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