https://sarabic.ae/20250105/وزير-الداخلية-الأمريكي-يشير-إلى-تزايد-التهديد-الإرهابي-في-بلاده-1096508036.html
وزير الداخلية الأمريكي يشير إلى تزايد التهديد الإرهابي في بلاده
وزير الداخلية الأمريكي يشير إلى تزايد التهديد الإرهابي في بلاده
سبوتنيك عربي
اعترف وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، بأن الولايات المتحدة تواجه زيادة كبيرة في التطرف العنيف والتهديد المستمر للإرهاب داخل البلاد. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T18:46+0000
2025-01-05T18:46+0000
2025-01-05T18:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضاف الوزير في مقابلة مع شبكة "آ بي إس نيوز"، أنه "ليس لدينا فقط التهديد المستمر للإرهاب الأجنبي، وهو ما أدى بالطبع إلى إنشاء وزارة الأمن الداخلي، ولكن لدينا دول قومية معادية. على مدى السنوات العشر الماضية، شهدنا زيادة كبيرة في ما نسميه العنف الداخلي المتطرف".كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز هو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 42 عامًا من ولاية تكساس شمس الدين جبار، وكان في السيارة التي نفذ بها الهجوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الداخلية الأمريكي يشير إلى تزايد التهديد الإرهابي في بلاده
اعترف وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، بأن الولايات المتحدة تواجه زيادة كبيرة في التطرف العنيف والتهديد المستمر للإرهاب داخل البلاد.
وأضاف الوزير في مقابلة مع شبكة "آ بي إس نيوز"، أنه "ليس لدينا فقط التهديد المستمر للإرهاب الأجنبي، وهو ما أدى بالطبع إلى إنشاء وزارة الأمن الداخلي، ولكن لدينا دول قومية معادية. على مدى السنوات العشر الماضية، شهدنا زيادة كبيرة في ما نسميه العنف الداخلي المتطرف".
ووفقا لمايوركاس، فإن أمريكا اليوم لديها "مشهد تهديد معقد للغاية" يتطلب من السلطات، جنبا إلى جنب مع الجمهور، أن تكون يقظة وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب العنف.
في الأول من يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 03.15 بتوقيت نيو أورليانز (12.15 بتوقيت موسكو)، دهست شاحنة حشدًا من الناس في شارع بوربون في المركز التاريخي للمدينة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 35 آخرين.
كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز هو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 42 عامًا من ولاية تكساس شمس الدين جبار، وكان في السيارة التي نفذ بها الهجوم.