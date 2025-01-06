إصابة 3 أشخاص إثر هجوم مسلح داخل جامعة في بغداد والداخلية العراقية تصدر بيانا.. فيديو
© Photo / Unsplash/ Frederick Shawسلاح ناري
© Photo / Unsplash/ Frederick Shaw
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أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا بشأن هجوم مسلح على جامعة أهلية في وسط بغداد.
وذكرت الوزارة أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عادل عباس الخالدي، أجرى أمس الأحد زيارة إلى مقر جامعة الإسراء في ساحة الأندلس وسط بغداد، للاطلاع على تفاصيل حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن إصابة طالبين وحارس أمني.
🔴 عاجل: المجرم الذي أطلق النار داخل جامعة الإسراء في #بغداد ينتمي للمجاميع التشرينية الإرهابية— زهير قاسم ـ Zoheer (@pres_iq) January 5, 2025
🟥 هذا نموذج من الذين يسبون الحشد والشهداء القادة
🔷 صدقوني لو كان اثنين من أفراد الحشد يحمون مدخل الجامعة ما كان هذا الأجرب القذر أن يقترب من الجامعة ويقوم بجريمته#العراق #INDvsAUS pic.twitter.com/aKlieGyxfQ
وخلال زيارته، التقى الخالدي مع إدارة الجامعة واستمع إلى شرح مفصل حول الحادث وظروف وقوعه.
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يزور جامعة الاسراء للاطلاع على تفاصيل الحادث الذي وقع فيهاhttps://t.co/FoVavb9Zkb pic.twitter.com/d7rQ79zvqT— وزارة الداخلية العراقية (@socialmoigoviq) January 5, 2025
وأكد الخالدي أن الحرم الجامعي يُعد مكانا مقدسا، ولن يُسمح بأي اعتداء يمس الطلبة أو الكوادر التعليمية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأشار بيان وزارة الداخلية العراقية إلى أن قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القبض على منفذ الحادث، وهو حاليا قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.