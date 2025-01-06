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إصابة 3 أشخاص إثر هجوم مسلح داخل جامعة في بغداد والداخلية العراقية تصدر بيانا.. فيديو
إصابة 3 أشخاص إثر هجوم مسلح داخل جامعة في بغداد والداخلية العراقية تصدر بيانا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا بشأن هجوم مسلح على جامعة أهلية في وسط بغداد. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T08:42+0000
2025-01-06T08:42+0000
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وذكرت الوزارة أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عادل عباس الخالدي، أجرى أمس الأحد زيارة إلى مقر جامعة الإسراء في ساحة الأندلس وسط بغداد، للاطلاع على تفاصيل حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن إصابة طالبين وحارس أمني.وخلال زيارته، التقى الخالدي مع إدارة الجامعة واستمع إلى شرح مفصل حول الحادث وظروف وقوعه.وأكد الخالدي أن الحرم الجامعي يُعد مكانا مقدسا، ولن يُسمح بأي اعتداء يمس الطلبة أو الكوادر التعليمية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.وأشار بيان وزارة الداخلية العراقية إلى أن قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القبض على منفذ الحادث، وهو حاليا قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إصابة 3 أشخاص إثر هجوم مسلح داخل جامعة في بغداد والداخلية العراقية تصدر بيانا.. فيديو

08:42 GMT 06.01.2025
© Photo / Unsplash/ Frederick Shawسلاح ناري
سلاح ناري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Photo / Unsplash/ Frederick Shaw
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أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا بشأن هجوم مسلح على جامعة أهلية في وسط بغداد.
وذكرت الوزارة أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عادل عباس الخالدي، أجرى أمس الأحد زيارة إلى مقر جامعة الإسراء في ساحة الأندلس وسط بغداد، للاطلاع على تفاصيل حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن إصابة طالبين وحارس أمني.
وخلال زيارته، التقى الخالدي مع إدارة الجامعة واستمع إلى شرح مفصل حول الحادث وظروف وقوعه.
وأكد الخالدي أن الحرم الجامعي يُعد مكانا مقدسا، ولن يُسمح بأي اعتداء يمس الطلبة أو الكوادر التعليمية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأشار بيان وزارة الداخلية العراقية إلى أن قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القبض على منفذ الحادث، وهو حاليا قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
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