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https://sarabic.ae/20250106/ثعابين-عملاقة-تظهر-في-السودان-فيديو-1096542559.html
ثعابين عملاقة تظهر في السودان... فيديو
ثعابين عملاقة تظهر في السودان... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت ولايتا نهر النيل والشمالية، شمالي السودان، ظهور ثعابين ضخمة من نوع "الأصلة الأفريقية". 06.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد خبراء محليون، أن هذا النوع من الثعابين ليس غريبًا على البيئة السودانية، إلا أن التغيرات البيئية الناجمة عن الحروب والنزوح والتوسع العمراني، عوامل ساهمت في خروجها من موائلها الطبيعية وانتقالها إلى مناطق جديدة.وقالت وسائل إعلام سودانية، إن أحد الصيادين في ولاية نهر النيل، وقع على مفاجأة غير متوقعة، عندما اصطاد ثعبانا طوله ضخم بطول 22 مترًا في جزيرة نقزو جنوب مدينة المتمة، على بُعد نحو 100 كيلومتر من الخرطوم، بالقرب من الشلال السادس لنهر النيل، لكن المفاجأة المذهلة لم تكن في طول الثعبان فقط، بل في أن الصياد نفسه تمكن من اصطياد 7 ثعابين عملاقة في أسبوع واحد فقط، 5 منها تم صيدها في شبكة واحدة.
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نهر النيل, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, نادي الفيديو
نهر النيل, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, نادي الفيديو

ثعابين عملاقة تظهر في السودان... فيديو

19:34 GMT 06.01.2025
© Sputnik . Ahmed Abdelwahabصيادين في نهر النيل بالقاهرة
صيادين في نهر النيل بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
تابعنا عبر
شهدت ولايتا نهر النيل والشمالية، شمالي السودان، ظهور ثعابين ضخمة من نوع "الأصلة الأفريقية".
وأفاد خبراء محليون، أن هذا النوع من الثعابين ليس غريبًا على البيئة السودانية، إلا أن التغيرات البيئية الناجمة عن الحروب والنزوح والتوسع العمراني، عوامل ساهمت في خروجها من موائلها الطبيعية وانتقالها إلى مناطق جديدة.
وقالت وسائل إعلام سودانية، إن أحد الصيادين في ولاية نهر النيل، وقع على مفاجأة غير متوقعة، عندما اصطاد ثعبانا طوله ضخم بطول 22 مترًا في جزيرة نقزو جنوب مدينة المتمة، على بُعد نحو 100 كيلومتر من الخرطوم، بالقرب من الشلال السادس لنهر النيل، لكن المفاجأة المذهلة لم تكن في طول الثعبان فقط، بل في أن الصياد نفسه تمكن من اصطياد 7 ثعابين عملاقة في أسبوع واحد فقط، 5 منها تم صيدها في شبكة واحدة.
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