وزيرة الخارجية الليبية السابقة تكشف تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي السابق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250106/وزيرة-الخارجية-الليبية-السابقة-تكشف-تفاصيل-لقائها-مع-نظيرها-الإسرائيلي-السابق-1096537714.html
وزيرة الخارجية الليبية السابقة تكشف تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي السابق
وزيرة الخارجية الليبية السابقة تكشف تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي السابق
سبوتنيك عربي
كشفت وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، تفاصيل لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، مؤكدة أن اللقاء عُقد في... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T17:15+0000
2025-01-06T17:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096537885_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_dfbf4ac6f403a710a970cabc7e88c952.jpg
جاء ذلك في تصريحات صحفية، تحدثت فيها المنقوش، عن الأزمة التي تسببت في استبعادها من منصبها.وأشارت المنقوش إلى أن سفرها للقاء كوهين، جاء بعد "تنسيق بين حكومة نتنياهو وحكومة الوحدة الوطنية"، وأنها ناقشت معه الموضوعات التي طُلب منها مناقشتها من قبل حكومة الدبيبة، على حد قولها.كما أكدت المنقوش أن "الاجتماع كان يهدف إلى بحث قضايا تتعلق بأمن واستقرار ليبيا، وأن اللقاء تم بسرية تامة نظرًا لطبيعته الأمنية والاستراتيجية المرتبطة بموارد ليبيا".وشددت على أنها لم تكن طرفًا في ترتيب أجندة الاجتماع، بل إنها كانت تُنفذ توجيهات الحكومة الليبية، مؤكدة: "أنا أوصلت الرسالة فقط"، بحسب قولها.وأوضحت أن لقاءها مع كوهين، كان "محصورًا ضمن إطار محدد"، مؤكدة أنها عبّرت بوضوح عن موقف الشعب الليبي الرافض لسياسات الحكومة الإسرائيلية، وعن الدعم الليبي للقضية الفلسطينية.وقالت: "لا ألوم الشعب الليبي على ردة فعلهم نحوي، لأنهم لم يحصلوا على القصة كاملة، ولم تتوفر لي الفرصة لشرح ما حدث بوضوح".وأضافت أنها طلبت من الحكومة الليبية الخروج للإعلام لشرح حقيقة ما جرى، إلا أن ذلك لم يحدث، ما أدى إلى سوء الفهم، على حد وصفها.وأكدت نجلاء المنقوش أن "اللقاء لا علاقة له بالتطبيع"، وأن صمتها تم تفسيره بشكل خاطئ، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر نتائج التحقيق.وأكدت الوزيرة أنه تم إحالتها للتحقيق، منذ أغسطس/ آب 2023، لكن حتى اليوم لم يتم استدعاؤها للتحقيق، وأن الحكومة لم تقدم إجابات واضحة، بل طلبت منها مغادرة البلاد إلى تركيا، على متن طائرة خاصة.وختمت المنقوش تصريحاتها، قائلة: "أحترم القانون ومستعدة تمامًا للتحقيق لإثبات الحقيقة أمام الشعب الليبي، لأنه ليس لدي ما أخفيه".
https://sarabic.ae/20220210/ليبيا-تنفي-تقدم-وزيرة-خارجيتها-نجلاء-المنقوش-بالاستقالة-1058333708.html
https://sarabic.ae/20230831/الدبيبة-نجلاء-المنقوش-عملت-طوال-فترة-مسؤوليتها-بكل-إخلاص-وما-حدث-في-روما-أمر-جلل-1080594966.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096537885_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_5e24134efb24c9dfcb8422664f06e17c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزيرة الخارجية الليبية السابقة تكشف تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي السابق

17:15 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 17:28 GMT 06.01.2025)
© Getty Images / Anadolu / Contributorوزير الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش
وزير الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
كشفت وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، تفاصيل لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، مؤكدة أن اللقاء عُقد في إيطاليا، بناءً على طلب الجانب الإسرائيلي الذي تواصل مع الحكومة، بحسب قولها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، تحدثت فيها المنقوش، عن الأزمة التي تسببت في استبعادها من منصبها.
وأشارت المنقوش إلى أن سفرها للقاء كوهين، جاء بعد "تنسيق بين حكومة نتنياهو وحكومة الوحدة الوطنية"، وأنها ناقشت معه الموضوعات التي طُلب منها مناقشتها من قبل حكومة الدبيبة، على حد قولها.
وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
ليبيا تنفي تقدم وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش بالاستقالة
10 فبراير 2022, 17:45 GMT
كما أكدت المنقوش أن "الاجتماع كان يهدف إلى بحث قضايا تتعلق بأمن واستقرار ليبيا، وأن اللقاء تم بسرية تامة نظرًا لطبيعته الأمنية والاستراتيجية المرتبطة بموارد ليبيا".
وشددت على أنها لم تكن طرفًا في ترتيب أجندة الاجتماع، بل إنها كانت تُنفذ توجيهات الحكومة الليبية، مؤكدة: "أنا أوصلت الرسالة فقط"، بحسب قولها.

وأضافت المنقوش أن "حكومة الوحدة الوطنية تنصلت من المسؤولية بعد تسرب الخبر"، مشيرة إلى أن "المشكلة لم تكن في التسريب بحد ذاته، بل في طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة".

وأوضحت أن لقاءها مع كوهين، كان "محصورًا ضمن إطار محدد"، مؤكدة أنها عبّرت بوضوح عن موقف الشعب الليبي الرافض لسياسات الحكومة الإسرائيلية، وعن الدعم الليبي للقضية الفلسطينية.
وقالت: "لا ألوم الشعب الليبي على ردة فعلهم نحوي، لأنهم لم يحصلوا على القصة كاملة، ولم تتوفر لي الفرصة لشرح ما حدث بوضوح".
وأضافت أنها طلبت من الحكومة الليبية الخروج للإعلام لشرح حقيقة ما جرى، إلا أن ذلك لم يحدث، ما أدى إلى سوء الفهم، على حد وصفها.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
الدبيبة: نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها بكل إخلاص وما حدث في روما "أمر جلل"
31 أغسطس 2023, 17:53 GMT
وأكدت نجلاء المنقوش أن "اللقاء لا علاقة له بالتطبيع"، وأن صمتها تم تفسيره بشكل خاطئ، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر نتائج التحقيق.
وأكدت الوزيرة أنه تم إحالتها للتحقيق، منذ أغسطس/ آب 2023، لكن حتى اليوم لم يتم استدعاؤها للتحقيق، وأن الحكومة لم تقدم إجابات واضحة، بل طلبت منها مغادرة البلاد إلى تركيا، على متن طائرة خاصة.

وأوضحت المنقوش أنها وافقت على المغادرة إلى تركيا، نظرًا لقربها من ليبيا، على أمل أن تُستدعى لاحقًا للتحقيق، لكنها تفاجأت بمرور أكثر من عام دون أي تطور.

وختمت المنقوش تصريحاتها، قائلة: "أحترم القانون ومستعدة تمامًا للتحقيق لإثبات الحقيقة أمام الشعب الليبي، لأنه ليس لدي ما أخفيه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала