https://sarabic.ae/20250106/وزيرة-الخارجية-الليبية-السابقة-تكشف-تفاصيل-لقائها-مع-نظيرها-الإسرائيلي-السابق-1096537714.html

وزيرة الخارجية الليبية السابقة تكشف تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي السابق

وزيرة الخارجية الليبية السابقة تكشف تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي السابق

سبوتنيك عربي

كشفت وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، تفاصيل لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، مؤكدة أن اللقاء عُقد في... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T17:15+0000

2025-01-06T17:15+0000

2025-01-06T17:28+0000

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جاء ذلك في تصريحات صحفية، تحدثت فيها المنقوش، عن الأزمة التي تسببت في استبعادها من منصبها.وأشارت المنقوش إلى أن سفرها للقاء كوهين، جاء بعد "تنسيق بين حكومة نتنياهو وحكومة الوحدة الوطنية"، وأنها ناقشت معه الموضوعات التي طُلب منها مناقشتها من قبل حكومة الدبيبة، على حد قولها.كما أكدت المنقوش أن "الاجتماع كان يهدف إلى بحث قضايا تتعلق بأمن واستقرار ليبيا، وأن اللقاء تم بسرية تامة نظرًا لطبيعته الأمنية والاستراتيجية المرتبطة بموارد ليبيا".وشددت على أنها لم تكن طرفًا في ترتيب أجندة الاجتماع، بل إنها كانت تُنفذ توجيهات الحكومة الليبية، مؤكدة: "أنا أوصلت الرسالة فقط"، بحسب قولها.وأوضحت أن لقاءها مع كوهين، كان "محصورًا ضمن إطار محدد"، مؤكدة أنها عبّرت بوضوح عن موقف الشعب الليبي الرافض لسياسات الحكومة الإسرائيلية، وعن الدعم الليبي للقضية الفلسطينية.وقالت: "لا ألوم الشعب الليبي على ردة فعلهم نحوي، لأنهم لم يحصلوا على القصة كاملة، ولم تتوفر لي الفرصة لشرح ما حدث بوضوح".وأضافت أنها طلبت من الحكومة الليبية الخروج للإعلام لشرح حقيقة ما جرى، إلا أن ذلك لم يحدث، ما أدى إلى سوء الفهم، على حد وصفها.وأكدت نجلاء المنقوش أن "اللقاء لا علاقة له بالتطبيع"، وأن صمتها تم تفسيره بشكل خاطئ، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر نتائج التحقيق.وأكدت الوزيرة أنه تم إحالتها للتحقيق، منذ أغسطس/ آب 2023، لكن حتى اليوم لم يتم استدعاؤها للتحقيق، وأن الحكومة لم تقدم إجابات واضحة، بل طلبت منها مغادرة البلاد إلى تركيا، على متن طائرة خاصة.وختمت المنقوش تصريحاتها، قائلة: "أحترم القانون ومستعدة تمامًا للتحقيق لإثبات الحقيقة أمام الشعب الليبي، لأنه ليس لدي ما أخفيه".

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي