https://sarabic.ae/20250107/إعلام-لماذا-حولت-واشنطن-جزءا-من-المساعدات-العسكرية-الخاصة-بمصر-إلى-لبنان-1096564871.html

تقرير: لماذا حولت واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية الخاصة بمصر إلى لبنان؟

تقرير: لماذا حولت واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية الخاصة بمصر إلى لبنان؟

سبوتنيك عربي

أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن واشنطن قررت تحويل جزء من المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر إلى دولة أخرى. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T14:07+0000

2025-01-07T14:07+0000

2025-01-07T14:07+0000

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التقرير الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية يقول إنه حصل على معلومات حصرية من وثيقة بهذا الشأن، تم الإطلاع عليها، أمس الاثنين.وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حولت 95 مليون دولار من قيمة المساعدات العسكرية التي كانت مخصصة للقاهرة، لدعم قدرات الجيش اللبناني حتى يتمكن من فرض وقف إطلاق النار مع إسرائيل والتصدي لمحاولات "حزب الله" لخرقه.وبحسب الوثيقة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت، الجيش اللبناني بـ"الشريك الرئيسي"، خلال الملاحظات التي أرسلتها إلى الكونغرس بهذا الشأن.وتقول وسائل الإعلام أن "هذا التحول جاء بعد ادعاءات نواب ديمقراطيين داخل الكونغرس بأن مصر لديها تجاوزات في مجال حقوق الإنسان".وقالت الخارجية الأمريكية في سبتمبر/ أيلول الماضي لإدارة بايدن، إنها "تجاوزت مسألة ربط المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر بملف حقوق الإنسان"، كما أقرت حصول القاهرة على حزمة المساعدات العسكرية الخاصة بها التي تقدر قيمتها بـ1.3 مليار دولار بما فيها الـ95 مليون دولار التي كان قد سبق ربطها بتحقيق تقدم في وضع السجناء السياسيين، على حد ادعائها.وتحدث وسائل الإعلام عن الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في دعم جهود إدارة بايدن لتقديم المساعدات إلى غزة، إضافة إلى دورها في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

https://sarabic.ae/20221017/دبلوماسي-مصري-يؤكد-أن-حجب-75-مليون-دولار-من-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-غير-مؤثر-1069138735.html

https://sarabic.ae/20161208/مصر-زيادة-مساعدات-أمريكية-1021158181.html

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