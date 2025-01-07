تقرير: لماذا حولت واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية الخاصة بمصر إلى لبنان؟

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29 د
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
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مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
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لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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https://sarabic.ae/20250107/إعلام-لماذا-حولت-واشنطن-جزءا-من-المساعدات-العسكرية-الخاصة-بمصر-إلى-لبنان-1096564871.html
تقرير: لماذا حولت واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية الخاصة بمصر إلى لبنان؟
تقرير: لماذا حولت واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية الخاصة بمصر إلى لبنان؟
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن واشنطن قررت تحويل جزء من المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر إلى دولة أخرى. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:07+0000
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التقرير الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية يقول إنه حصل على معلومات حصرية من وثيقة بهذا الشأن، تم الإطلاع عليها، أمس الاثنين.وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حولت 95 مليون دولار من قيمة المساعدات العسكرية التي كانت مخصصة للقاهرة، لدعم قدرات الجيش اللبناني حتى يتمكن من فرض وقف إطلاق النار مع إسرائيل والتصدي لمحاولات "حزب الله" لخرقه.وبحسب الوثيقة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت، الجيش اللبناني بـ"الشريك الرئيسي"، خلال الملاحظات التي أرسلتها إلى الكونغرس بهذا الشأن.وتقول وسائل الإعلام أن "هذا التحول جاء بعد ادعاءات نواب ديمقراطيين داخل الكونغرس بأن مصر لديها تجاوزات في مجال حقوق الإنسان".وقالت الخارجية الأمريكية في سبتمبر/ أيلول الماضي لإدارة بايدن، إنها "تجاوزت مسألة ربط المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر بملف حقوق الإنسان"، كما أقرت حصول القاهرة على حزمة المساعدات العسكرية الخاصة بها التي تقدر قيمتها بـ1.3 مليار دولار بما فيها الـ95 مليون دولار التي كان قد سبق ربطها بتحقيق تقدم في وضع السجناء السياسيين، على حد ادعائها.وتحدث وسائل الإعلام عن الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في دعم جهود إدارة بايدن لتقديم المساعدات إلى غزة، إضافة إلى دورها في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20221017/دبلوماسي-مصري-يؤكد-أن-حجب-75-مليون-دولار-من-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-غير-مؤثر-1069138735.html
https://sarabic.ae/20161208/مصر-زيادة-مساعدات-أمريكية-1021158181.html
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, لبنان, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, لبنان, إسرائيل

تقرير: لماذا حولت واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية الخاصة بمصر إلى لبنان؟

14:07 GMT 07.01.2025
© Getty Images / Barry Iverson / Contributorمروحيات ومركبات عسكرية أمريكية خلال مناورة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
مروحيات ومركبات عسكرية أمريكية خلال مناورة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Barry Iverson / Contributor
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن واشنطن قررت تحويل جزء من المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر إلى دولة أخرى.
التقرير الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية يقول إنه حصل على معلومات حصرية من وثيقة بهذا الشأن، تم الإطلاع عليها، أمس الاثنين.
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
دبلوماسي مصري يؤكد أن حجب 75 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية "غير مؤثر"
17 أكتوبر 2022, 13:47 GMT
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حولت 95 مليون دولار من قيمة المساعدات العسكرية التي كانت مخصصة للقاهرة، لدعم قدرات الجيش اللبناني حتى يتمكن من فرض وقف إطلاق النار مع إسرائيل والتصدي لمحاولات "حزب الله" لخرقه.
وبحسب الوثيقة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت، الجيش اللبناني بـ"الشريك الرئيسي"، خلال الملاحظات التي أرسلتها إلى الكونغرس بهذا الشأن.
وتقول وسائل الإعلام أن "هذا التحول جاء بعد ادعاءات نواب ديمقراطيين داخل الكونغرس بأن مصر لديها تجاوزات في مجال حقوق الإنسان".
قاعدة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2016
هل تستحق مصر زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية
8 ديسمبر 2016, 16:59 GMT
وقالت الخارجية الأمريكية في سبتمبر/ أيلول الماضي لإدارة بايدن، إنها "تجاوزت مسألة ربط المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر بملف حقوق الإنسان"، كما أقرت حصول القاهرة على حزمة المساعدات العسكرية الخاصة بها التي تقدر قيمتها بـ1.3 مليار دولار بما فيها الـ95 مليون دولار التي كان قد سبق ربطها بتحقيق تقدم في وضع السجناء السياسيين، على حد ادعائها.
وتحدث وسائل الإعلام عن الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في دعم جهود إدارة بايدن لتقديم المساعدات إلى غزة، إضافة إلى دورها في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
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