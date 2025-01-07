https://sarabic.ae/20250107/الأردن-يدين-نشر-إعلام-إسرائيلي-خرائط-يزعم-أنها-تاريخية-لإسرائيل-تشمل-أجزاء-عربية-1096553718.html

الأردن يدين نشر إعلام إسرائيلي خرائط يزعم أنها "تاريخية لإسرائيل" تشمل أجزاء عربية

الأردن يدين نشر إعلام إسرائيلي خرائط يزعم أنها "تاريخية لإسرائيل" تشمل أجزاء عربية

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، من خرائط للمنطقة تزعم أنها "تاريخية لإسرائيل"، تشمل أجزاء من من فلسطين والأردن... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T09:40+0000

2025-01-07T09:40+0000

2025-01-07T09:40+0000

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واستنكرت الخارجية الأردنية، في بيان لها، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي يدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات بقطاع غزة، مؤكدة رفضها المطلق للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.وأضاف البيان أن "الأفعال الإسرائيلية لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، متابعا: "السياسات الإسرائيلية تشكل خرقا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وتستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها".ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، إلى ممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين بمدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، مشيرًا إلى إطلاق نار قرب كدوميم، وهي المستوطنة التي يعيش فيها، شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس الفلسطينية وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال.

https://sarabic.ae/20250107/حماس-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-جدية-أكثر-من-أي-فترة-سابقة-1096548804.html

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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي