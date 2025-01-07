https://sarabic.ae/20250107/تصويت-برأيك-هل-على-دول-الساحل-الأفريقي-شكر-فرنسا-كما-يدعي-ماكرون-1096568020.html
تصويت... برأيك هل على دول "الساحل الأفريقي" شكر فرنسا كما يدعي ماكرون؟
تصويت... برأيك هل على دول "الساحل الأفريقي" شكر فرنسا كما يدعي ماكرون؟
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، عتابا إلى دول منطقة الساحل الأفريقي، زاعما بأن هذه الدول "نسيت أن تشكر" بلاده على محاربة الإرهاب، على حد زعمه. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:59+0000
2025-01-07T14:59+0000
2025-01-07T14:59+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
أخبار فرنسا
أفريقيا
شمال أفريقيا
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096567758_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_a8b2b668a66cf77cac55555ebfcac40b.jpg
وقال ماكرون أمام سفراء بلاده في قصر الإليزي: "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".برأيك، هل نسيت دول الساحل الأفريقي شكر فرنسا على مساعدتها في محاربة الإرهاب، أم أن هذه الدول لها عتاب طويل على فرنسا بعكس مزاعم ماكرون؟تصويت... برأيك هل تستمر النزاعات بالشرق الأوسط في عام 2025؟تصويت... كيف ترى شكل الحكم في سوريا نهاية عام 2025؟
أخبار فرنسا
أفريقيا
شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096567758_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b026578ea13b3bf0c87473531b5378a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار فرنسا , أفريقيا, شمال أفريقيا, إيمانويل ماكرون, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار فرنسا , أفريقيا, شمال أفريقيا, إيمانويل ماكرون, опросы
تصويت... برأيك هل على دول "الساحل الأفريقي" شكر فرنسا كما يدعي ماكرون؟
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، عتابا إلى دول منطقة الساحل الأفريقي، زاعما بأن هذه الدول "نسيت أن تشكر" بلاده على محاربة الإرهاب، على حد زعمه.
وقال ماكرون أمام سفراء بلاده في قصر الإليزي: "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".
وتسببت تصريحات ماكرون بجدل في عدد من الدول العربية والأفريقية على خلفية تعليقه على قضايا عدة، حدث أكد كثيرون رفضهم لهذه التصريحات، مشددين على أن فرنسا عليها الاعتذار من شعوب القارة الأفريقية على تاريخ من الاستعمار وسرقة الثروات.
برأيك، هل نسيت دول الساحل الأفريقي شكر فرنسا على مساعدتها في محاربة الإرهاب، أم أن هذه الدول لها عتاب طويل على فرنسا بعكس مزاعم ماكرون؟