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تصويت... برأيك هل على دول "الساحل الأفريقي" شكر فرنسا كما يدعي ماكرون؟
تصويت... برأيك هل على دول "الساحل الأفريقي" شكر فرنسا كما يدعي ماكرون؟
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، عتابا إلى دول منطقة الساحل الأفريقي، زاعما بأن هذه الدول "نسيت أن تشكر" بلاده على محاربة الإرهاب، على حد زعمه. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:59+0000
2025-01-07T14:59+0000
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إيمانويل ماكرون
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وقال ماكرون أمام سفراء بلاده في قصر الإليزي: "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".برأيك، هل نسيت دول الساحل الأفريقي شكر فرنسا على مساعدتها في محاربة الإرهاب، أم أن هذه الدول لها عتاب طويل على فرنسا بعكس مزاعم ماكرون؟تصويت... برأيك هل تستمر النزاعات بالشرق الأوسط في عام 2025؟تصويت... كيف ترى شكل الحكم في سوريا نهاية عام 2025؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار فرنسا , أفريقيا, شمال أفريقيا, إيمانويل ماكرون, опросы

تصويت... برأيك هل على دول "الساحل الأفريقي" شكر فرنسا كما يدعي ماكرون؟

14:59 GMT 07.01.2025
© Getty Images / Anadolu/ Contributorالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور مقابر الطوائف المسيحية واليهودية في الجزائر العاصمة 26 أغسطس 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور مقابر الطوائف المسيحية واليهودية في الجزائر العاصمة 26 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Anadolu/ Contributor
تابعنا عبر
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، عتابا إلى دول منطقة الساحل الأفريقي، زاعما بأن هذه الدول "نسيت أن تشكر" بلاده على محاربة الإرهاب، على حد زعمه.
وقال ماكرون أمام سفراء بلاده في قصر الإليزي: "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".

وتسببت تصريحات ماكرون بجدل في عدد من الدول العربية والأفريقية على خلفية تعليقه على قضايا عدة، حدث أكد كثيرون رفضهم لهذه التصريحات، مشددين على أن فرنسا عليها الاعتذار من شعوب القارة الأفريقية على تاريخ من الاستعمار وسرقة الثروات.

برأيك، هل نسيت دول الساحل الأفريقي شكر فرنسا على مساعدتها في محاربة الإرهاب، أم أن هذه الدول لها عتاب طويل على فرنسا بعكس مزاعم ماكرون؟
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