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ع الموجة مع ايلي
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"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20250107/تقرير-تحديث-تو-160-يظهر-أن-الولايات-المتحدة-قللت-من-تقدير-قوة-روسيا-بشكل-خطير-1096561676.html
تقرير: تحديث "تو-160" يظهر أن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير قوة روسيا بشكل خطير
تقرير: تحديث "تو-160" يظهر أن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير قوة روسيا بشكل خطير
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية بأن تحديث القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "توبوليف 160" يشير إلى فشل النهج الأمريكي في إدارة العلاقات مع موسكو. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T13:31+0000
2025-01-07T13:32+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت التقارير: "كان إطلاق برنامج التحديث الذي طلبته توبوليف لطائراتها من طراز "توبوليف 160" خطوة ذكية من جانب موسكو... ارتكبت واشنطن خطأً فادحًا عندما حولت روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي ضدها. فقد قيل لنا إن روسيا ... يمكن تجاهلها بسهولة وتخويفها... إن تطور طائرة "تو-160 إم" الجبارة هي أحد الأدلة على زيف مثل هذه التصورات".ويشار إلى أن الرادار الجديد والوسائل المحدثة وقدرات التشويش تسمح لطياري القاذفات بالسيطرة على الموقف دائماً، واختراق الدفاعات الجوية للعدو بفعالية.تعتبر القاذفة الاستراتيجية القاذفة الصاروخية القاذفة من طراز "تو-160" ذات الأجنحة المتغيرة هي الوسيلة الرئيسية للطيران البعيد المدى. وهي مصممة لضرب أهم الأهداف في المناطق العسكرية والجغرافية النائية بالأسلحة النووية والتقليدية. تم إطلاق برنامج استنساخ القاذفة "تو-160" في شكل محدث - "توبوليف 160 إم" - بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت، حدد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف خططًا لتحسين الثالوث النووي في عام 2025.ووفقًا للوزير، ستواصل قوات الصواريخ الاستراتيجية إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية بمنظومة صواريخ "يارس"، وستتلقى القوات المسلحة أربع حاملات صواريخ من طراز "تو-160 إم"، وسيتم تجديد سلاح البحرية بغواصة "الأمير بوزارسكي" الاستراتيجية.روسيا تطور محركات متقدمة لزيادة كفاءة قاذفاتها الجويةمجلة أمريكية تحذر من سلاح فتاك تملكه روسيا
https://sarabic.ae/20240222/بوتين-عقب-رحلته-على-متن-القاذفة-تو-160-إم-يمكن-إدخال-تو-160-إم-إلى-صفوف-القوات-المسلحة-الروسية-1086313657.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

تقرير: تحديث "تو-160" يظهر أن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير قوة روسيا بشكل خطير

13:31 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 13:32 GMT 07.01.2025)
© Sputnik . Dmitry Azarov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز "تو-160إم"، تتارستان 22 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز تو-160إم، تتارستان 22 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Dmitry Azarov/POOL
/
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تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية بأن تحديث القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "توبوليف 160" يشير إلى فشل النهج الأمريكي في إدارة العلاقات مع موسكو.
وقالت التقارير: "كان إطلاق برنامج التحديث الذي طلبته توبوليف لطائراتها من طراز "توبوليف 160" خطوة ذكية من جانب موسكو... ارتكبت واشنطن خطأً فادحًا عندما حولت روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي ضدها. فقد قيل لنا إن روسيا ... يمكن تجاهلها بسهولة وتخويفها... إن تطور طائرة "تو-160 إم" الجبارة هي أحد الأدلة على زيف مثل هذه التصورات".

ووفقا للتقرير، تلعب القاذفة "تو-160 إم" دورًا حاسمًا في الثالوث النووي الروسي. فالقاذفات الروسية قادرة على إطلاق مجموعة واسعة من الأسلحة من مسافات بعيدة.

ويشار إلى أن الرادار الجديد والوسائل المحدثة وقدرات التشويش تسمح لطياري القاذفات بالسيطرة على الموقف دائماً، واختراق الدفاعات الجوية للعدو بفعالية.

وتصف مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية الطائرة الروسية "تو-160 إم" بـ"القاتلة".

تعتبر القاذفة الاستراتيجية القاذفة الصاروخية القاذفة من طراز "تو-160" ذات الأجنحة المتغيرة هي الوسيلة الرئيسية للطيران البعيد المدى. وهي مصممة لضرب أهم الأهداف في المناطق العسكرية والجغرافية النائية بالأسلحة النووية والتقليدية. تم إطلاق برنامج استنساخ القاذفة "تو-160" في شكل محدث - "توبوليف 160 إم" - بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
بوتين عقب رحلته الجوية: يمكن إدخال "تو-160 إم" إلى صفوف القوات المسلحة الروسية
22 فبراير 2024, 14:04 GMT
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت، حدد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف خططًا لتحسين الثالوث النووي في عام 2025.
ووفقًا للوزير، ستواصل قوات الصواريخ الاستراتيجية إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية بمنظومة صواريخ "يارس"، وستتلقى القوات المسلحة أربع حاملات صواريخ من طراز "تو-160 إم"، وسيتم تجديد سلاح البحرية بغواصة "الأمير بوزارسكي" الاستراتيجية.
روسيا تطور محركات متقدمة لزيادة كفاءة قاذفاتها الجوية
مجلة أمريكية تحذر من سلاح فتاك تملكه روسيا
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