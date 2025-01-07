https://sarabic.ae/20250107/تقرير-تحديث-تو-160-يظهر-أن-الولايات-المتحدة-قللت-من-تقدير-قوة-روسيا-بشكل-خطير-1096561676.html

تقرير: تحديث "تو-160" يظهر أن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير قوة روسيا بشكل خطير

تقرير: تحديث "تو-160" يظهر أن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير قوة روسيا بشكل خطير

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية بأن تحديث القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "توبوليف 160" يشير إلى فشل النهج الأمريكي في إدارة العلاقات مع موسكو. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T13:31+0000

2025-01-07T13:31+0000

2025-01-07T13:32+0000

روسيا

سلاح روسيا

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وقالت التقارير: "كان إطلاق برنامج التحديث الذي طلبته توبوليف لطائراتها من طراز "توبوليف 160" خطوة ذكية من جانب موسكو... ارتكبت واشنطن خطأً فادحًا عندما حولت روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي ضدها. فقد قيل لنا إن روسيا ... يمكن تجاهلها بسهولة وتخويفها... إن تطور طائرة "تو-160 إم" الجبارة هي أحد الأدلة على زيف مثل هذه التصورات".ويشار إلى أن الرادار الجديد والوسائل المحدثة وقدرات التشويش تسمح لطياري القاذفات بالسيطرة على الموقف دائماً، واختراق الدفاعات الجوية للعدو بفعالية.تعتبر القاذفة الاستراتيجية القاذفة الصاروخية القاذفة من طراز "تو-160" ذات الأجنحة المتغيرة هي الوسيلة الرئيسية للطيران البعيد المدى. وهي مصممة لضرب أهم الأهداف في المناطق العسكرية والجغرافية النائية بالأسلحة النووية والتقليدية. تم إطلاق برنامج استنساخ القاذفة "تو-160" في شكل محدث - "توبوليف 160 إم" - بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت، حدد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف خططًا لتحسين الثالوث النووي في عام 2025.ووفقًا للوزير، ستواصل قوات الصواريخ الاستراتيجية إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية بمنظومة صواريخ "يارس"، وستتلقى القوات المسلحة أربع حاملات صواريخ من طراز "تو-160 إم"، وسيتم تجديد سلاح البحرية بغواصة "الأمير بوزارسكي" الاستراتيجية.روسيا تطور محركات متقدمة لزيادة كفاءة قاذفاتها الجويةمجلة أمريكية تحذر من سلاح فتاك تملكه روسيا

https://sarabic.ae/20240222/بوتين-عقب-رحلته-على-متن-القاذفة-تو-160-إم-يمكن-إدخال-تو-160-إم-إلى-صفوف-القوات-المسلحة-الروسية-1086313657.html

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