عطلت الطرق والمطارات... عواصف ثلجية تصيب أوروبا بالشلل
© Getty Images / Ben Whitley - PA Images / Contributorالطقس السيء في بريطانيا
© Getty Images / Ben Whitley - PA Images / Contributor
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ضربت عواصف ثلجية قوية العديد من المناطق في أوروبا، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل وسط تحذيرات بحدوث فيضانات.
وتسبب تلك العواصف في اضطرابات واسعة في الطرق والمطارات والقطارات، بسبب الثلوج التي تساقطت بكثافة، ما أثر على المسافرين خلال موسم عطلة عيد الميلاد، بحسب وسائل إعلام غربية.
Heavy snowfalls are sweeping across Europe, with several areas affected. Overnight, Liverpool (UK) received significant snowfall, transforming the cityscape. #uksnow #snow— Weather monitor (@Weathermonitors) January 5, 2025
Stay warm and stay informed! pic.twitter.com/i1WIB4DgGI
وحذّر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، من أن ذوبان الجليد قد يؤدي إلى فيضانات خطيرة في بعض المناطق خلال الأيام المقبلة، بينما انقطعت الكهرباء عن مناطق كثيرة شمالي إنجلترا.
وفي إيرلندا انقطعت الكهرباء عن نحو 60 ألف منزل ومزرعة وشركة، وسط توقعات باستمرار الظروف الجوية القاسية.
RPG NEWS: I am— RPG The Random Post Generator (@JimmyMcSqueezle) January 6, 2025
Heavy snow brings widespread disruption across the U.K. and Germany.
Heavy snow and freezing rain brought widespread disruption across Europe on Sunday, particularly in the U.K. and Germany, with several major airports forced to suspend flights
With the weather… pic.twitter.com/obtzJfdfAf
أما في ألمانيا، فقد حذّر مسؤولون محليون من مخاطر الجليد وتأثيره الخطير على السائقين والمشاة، مع استمرار تعطيل النقل البري والجوي.
وتأثرت العديد من المطارات وتم توجيه دعوات للحذر والالتزام بالمنازل، خاصة في ألمانيا، التي أصدرت مطاراتها مثل فرانكفورت وميونيخ، تحذيرات للعامة وقالت إنه من المحتمل إلغاء الرحلات أو تأخيرها.