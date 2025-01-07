عطلت الطرق والمطارات... عواصف ثلجية تصيب أوروبا بالشلل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250107/عطلت-الطرق-والمطارات-عواصف-ثلجية-تصيب-أوروبا-بالشلل-1096557857.html
عطلت الطرق والمطارات... عواصف ثلجية تصيب أوروبا بالشلل
عطلت الطرق والمطارات... عواصف ثلجية تصيب أوروبا بالشلل
سبوتنيك عربي
ضربت عواصف ثلجية قوية العديد من المناطق في أوروبا، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل وسط تحذيرات بحدوث فيضانات. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T11:57+0000
2025-01-07T11:57+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
أخبار ألمانيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096558015_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_07a04d01d1da51b89d8739dcd4fb9416.jpg
وتسبب تلك العواصف في اضطرابات واسعة في الطرق والمطارات والقطارات، بسبب الثلوج التي تساقطت بكثافة، ما أثر على المسافرين خلال موسم عطلة عيد الميلاد، بحسب وسائل إعلام غربية.وحذّر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، من أن ذوبان الجليد قد يؤدي إلى فيضانات خطيرة في بعض المناطق خلال الأيام المقبلة، بينما انقطعت الكهرباء عن مناطق كثيرة شمالي إنجلترا.وفي إيرلندا انقطعت الكهرباء عن نحو 60 ألف منزل ومزرعة وشركة، وسط توقعات باستمرار الظروف الجوية القاسية.أما في ألمانيا، فقد حذّر مسؤولون محليون من مخاطر الجليد وتأثيره الخطير على السائقين والمشاة، مع استمرار تعطيل النقل البري والجوي.وتأثرت العديد من المطارات وتم توجيه دعوات للحذر والالتزام بالمنازل، خاصة في ألمانيا، التي أصدرت مطاراتها مثل فرانكفورت وميونيخ، تحذيرات للعامة وقالت إنه من المحتمل إلغاء الرحلات أو تأخيرها.
بريطانيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096558015_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_ceb7f826114147177ebda54f743d7ee7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا, أخبار ألمانيا, الأخبار
منوعات, بريطانيا, أخبار ألمانيا, الأخبار

عطلت الطرق والمطارات... عواصف ثلجية تصيب أوروبا بالشلل

11:57 GMT 07.01.2025
© Getty Images / Ben Whitley - PA Images / Contributorالطقس السيء في بريطانيا
الطقس السيء في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Ben Whitley - PA Images / Contributor
تابعنا عبر
ضربت عواصف ثلجية قوية العديد من المناطق في أوروبا، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل وسط تحذيرات بحدوث فيضانات.
وتسبب تلك العواصف في اضطرابات واسعة في الطرق والمطارات والقطارات، بسبب الثلوج التي تساقطت بكثافة، ما أثر على المسافرين خلال موسم عطلة عيد الميلاد، بحسب وسائل إعلام غربية.
وحذّر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، من أن ذوبان الجليد قد يؤدي إلى فيضانات خطيرة في بعض المناطق خلال الأيام المقبلة، بينما انقطعت الكهرباء عن مناطق كثيرة شمالي إنجلترا.
وفي إيرلندا انقطعت الكهرباء عن نحو 60 ألف منزل ومزرعة وشركة، وسط توقعات باستمرار الظروف الجوية القاسية.
أما في ألمانيا، فقد حذّر مسؤولون محليون من مخاطر الجليد وتأثيره الخطير على السائقين والمشاة، مع استمرار تعطيل النقل البري والجوي.
وتأثرت العديد من المطارات وتم توجيه دعوات للحذر والالتزام بالمنازل، خاصة في ألمانيا، التي أصدرت مطاراتها مثل فرانكفورت وميونيخ، تحذيرات للعامة وقالت إنه من المحتمل إلغاء الرحلات أو تأخيرها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала